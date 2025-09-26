Новини
Свят »
Дания »
Дронове отново затвориха летището на датския град Олборг ВИДЕО

Дронове отново затвориха летището на датския град Олборг ВИДЕО

26 Септември, 2025 05:32, обновена 26 Септември, 2025 04:42 946 8

  • олборг-
  • летище-
  • дания-
  • дронове

Въздушното пространство над летището бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията

Дронове отново затвориха летището на датския град Олборг ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летището на датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети "Флайт Радар 24" (FlightRadar24).

Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен. Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица.

Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията. Летището се е върнало към обичайния си работен режим в 00:35 ч. датско време (01:35 българско).


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    10 0 Отговор
    Е Дания не беше ли в НАТО? И то щяло да ни пази? В Дания деца си играят с дронове, и затварят летища, в Полша украинците изстреляха 20 макета на руски дронове и НАТО счупиха една къща, вместо да ги свалят .. Ако Русия нападне Варна, явно ще копаем окопи между Шумен и Добрич, друго така или иначе, с все цялото НАТО няма да можем...

    04:41 26.09.2025

  • 2 Тея в Дания Свалихали някой Беспилотник

    10 0 Отговор
    Или ни показват светещите спътници на Мъск?? Защо няма никакви доказателства, какво Лети и от Къде Идва!?

    04:46 26.09.2025

  • 3 А где,

    9 0 Отговор
    Никакая Калас да скажет за дринами ? Где она ?

    04:53 26.09.2025

  • 4 А где,

    6 0 Отговор
    Никакая Калас да скажет за дронами ? Где она ?

    04:54 26.09.2025

  • 5 Защо квичите

    12 1 Отговор
    Пак ли ще кажете, че са Руски?? Русия всеки ден е нападана от натовски дронове и ракети представяни като "украински", но не съм чул да хленчи. Само не разбирам защо няма ответен удар от страна на Русия!?? Тогава ще ви се стъжни положението!!

    Коментиран от #6

    04:55 26.09.2025

  • 6 Време е

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо квичите":

    За Орешник !

    05:13 26.09.2025

  • 7 Хи хи

    4 0 Отговор
    Видяхте ли бе, Русия идва с дроновете. А къде ще се крият наште тагаренковци, когато Путин долети яхнал дрон и ги издърпа за ушите от мишите дупки ???

    05:14 26.09.2025

  • 8 Гориил

    4 0 Отговор
    Войната, разгърната от НАТО, излиза извън контрол.Дроновете стават все по-многобройни и се появяват все по-често в небето над Европа. Вражеските дронове са неразличими от приятелските. Няма да можете да върнете джина обратно в лампата. Настъпват хаос и анархия.Москва ви предупреди.

    05:30 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания