Кораб на КНДР пресече границата с Южна Корея, Сеул отправи предупредителни изстрели

26 Септември, 2025 05:42, обновена 26 Септември, 2025 04:48 577 2

Плавателният съд впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни

Кораб на КНДР пресече границата с Южна Корея, Сеул отправи предупредителни изстрели - 1
Снимка: YouTube
Южнокорейски части отправиха днес предупредителни изстрели по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорни води край западния бряг на Корейския полуостров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на южнокорейската армия.

Корабът впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни. Нахлуването рано в петък е било съпроводено и с гласови предупреждения от южнокорейската армия, а операцията е следвала стандартния протокол, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Във водите около така наречената Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., е имало смъртоносни военноморски сблъсъци в миналото, посочва Ройтерс.

Северна Корея не признава линията за граница.


