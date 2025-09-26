Беларус ще получи руската ракетна система „Орешник“ до края на годината

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че руската ракетна система „Орешник“ вече е на път за страната, съобщава Nexta, предава Фокус.
„До края на годината тези оръжия ще бъдат разположени в Беларус. ‘Орешник’ ще бъде на беларуска земя“, каза Лукашенко в речта си на 1 юли по случай Деня на независимостта.
По думите му системата ще бъде дислоцирана възможно най-близо до границите с Полша и Литва. Въпреки че „Орешник“ не е ядрено оръжие, широкото му използване се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без риск от радиоактивно замърсяване.
Комплексът е способен да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави, има обхват от 5500 километра и може да поразява цели със скорост до 10 Маха.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:59 26.09.2025
2 Копейки, отивате да помагате
◽️ „Ситуацията е катастрофална, войските, обградени от хора, почти не са достатъчни, загубите са огромни, а последствията ще се усещат още дълго време“, признава руският пропагандист.
Успехът на отбранителните сили беше потвърден от лекторът в групата „Днепър“- Трегубов. Според него украинските войски ще унищожат руската логистика в Добропила, а руснаците ще бъдат принудени да се оттеглят и буквално ще бъдат заседнали в тесен проход, където има боеве от двете страни.
13:04 26.09.2025
3 Някой
13:09 26.09.2025
4 Юбре дебре
Коментиран от #6, #7
13:09 26.09.2025
5 Папуц
Имам обаче едно питане - защо днес, на 26.09.2025 година, ни представяте във Факти , факт , който се случи на 01.07.2025 година?
Колко време Ви беше нужно , за това?
Сега достигна до Вас тази информация?
До сега не Ви разрешаваха да я публикувате?
Или вече сте го ударили на уволнение, и не ви пука от политкоректната Ви позиция до днес???
Странно !!!
Очаквайте да Ви заклемят, като руски агент- пазете се от Христо Грозен - пардон Грозев!
13:10 26.09.2025
6 Ихуййййй
До коментар #4 от "Юбре дебре":Гроздето кисело викаш😭😭
13:12 26.09.2025
7 Лопата с чип
До коментар #4 от "Юбре дебре":Е , вие явно разбирате от такива оръжия.
Но за "Орешник" да кажеш че е:
- "измислено оръжие. Тежко, скъпо, неефективно, стара разработка, единични бройки" е меко казано - смешно.
С каква скорост лети тази ракета?
За колко време може да прекоси територията на Европа?- демек, да достигне до всички държави?
Каква е разрушителната сила на не-ядреният й вариянт?
Могат ли съвременните ПВО да я засекат?
Прочетете малко литература, и не се излагайте повече.
Коментиран от #9
13:16 26.09.2025
8 Ето защо няма вода в Донецк
13:16 26.09.2025
9 Юбре дебре
До коментар #7 от "Лопата с чип":Видяхме, видяхме- за колко ще прекоси Европа! 🤣🤣😂
Само че се взриви над Казахстан! 😂😂😂 Карай, фойерверки да има и копейките да пляскат с изцъклени очи , гледащи в небето.
13:19 26.09.2025
10 Фикрет
13:22 26.09.2025
11 Мишел
13:32 26.09.2025
12 Присмехулник
13:39 26.09.2025
13 az СВО Победа80
"Орешник" не съществува, също както и Кримския мост!
Нали такава гласи западната пропагандна мантра? 🤣🤣🤣
13:42 26.09.2025
14 Орешника е дърт ,руски фейк😁
13:45 26.09.2025
15 Янаки Стоилов
13:49 26.09.2025
16 Голяма оране
13:54 26.09.2025