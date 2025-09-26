Беларус ще получи руската ракетна система „Орешник“ до края на годината

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че руската ракетна система „Орешник“ вече е на път за страната, съобщава Nexta, предава Фокус.

„До края на годината тези оръжия ще бъдат разположени в Беларус. ‘Орешник’ ще бъде на беларуска земя“, каза Лукашенко в речта си на 1 юли по случай Деня на независимостта.

По думите му системата ще бъде дислоцирана възможно най-близо до границите с Полша и Литва. Въпреки че „Орешник“ не е ядрено оръжие, широкото му използване се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без риск от радиоактивно замърсяване.

Комплексът е способен да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави, има обхват от 5500 километра и може да поразява цели със скорост до 10 Маха.