Беларус ще получи руската ракетна система „Орешник“ до края на годината

26 Септември, 2025 12:55 637 16

  • беларус-
  • ракетна система-
  • орешник-
  • руска ракета

Президентът Лукашенко обяви, че комплексът ще бъде разположен близо до границите с Полша и Литва; системата се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без радиоактивно замърсяване.

Беларус ще получи руската ракетна система „Орешник“ до края на годината - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че руската ракетна система „Орешник“ вече е на път за страната, съобщава Nexta, предава Фокус.

„До края на годината тези оръжия ще бъдат разположени в Беларус. ‘Орешник’ ще бъде на беларуска земя“, каза Лукашенко в речта си на 1 юли по случай Деня на независимостта.

По думите му системата ще бъде дислоцирана възможно най-близо до границите с Полша и Литва. Въпреки че „Орешник“ не е ядрено оръжие, широкото му използване се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без риск от радиоактивно замърсяване.

Комплексът е способен да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави, има обхват от 5500 километра и може да поразява цели със скорост до 10 Маха.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Хусите използваха Орешник срещу Израел.

    12:59 26.09.2025

  • 2 Копейки, отивате да помагате

    2 12 Отговор
    🇺🇦 ⚔️🇷🇺 в три „казана“ с руски войски в посока Покровск. Въоръжените сили отхвърлиха маршрутите им като отпаднали, z-войнкори се оплакват, че украински дронове следят укрепления и конвои, унищожавайки всякакви

    ◽️ „Ситуацията е катастрофална, войските, обградени от хора, почти не са достатъчни, загубите са огромни, а последствията ще се усещат още дълго време“, признава руският пропагандист.

    Успехът на отбранителните сили беше потвърден от лекторът в групата „Днепър“- Трегубов. Според него украинските войски ще унищожат руската логистика в Добропила, а руснаците ще бъдат принудени да се оттеглят и буквално ще бъдат заседнали в тесен проход, където има боеве от двете страни.

    13:04 26.09.2025

  • 3 Някой

    1 3 Отговор
    На снимката е сигурно някой С-300 или С-400. То и нашите СС-23 дето нарязаха стандартно били с ядрени глави АА-60. За тук само се спекулира имало ли е такива. САЩ разрушиха договора за ракети на сушата със среден обсег - по-точно 500-5500км.

    13:09 26.09.2025

  • 4 Юбре дебре

    2 11 Отговор
    Вундервафето на Путлер! Да се смее ли човек или да плаче с това измислено оръжие. Тежко, скъпо, неефективно, стара разработка, единични бройки- но за сметка на това обичайният вой колко е велико руското безаналогово тенеке!🤣 Изплю няколко снаряда върху котелното на завод Южмаш. Ремонтът струваше няколко хиляди гривни, ракетата- 20 милиона долара. Ето това е вундервафе! Вундервафе от класа! 😂😂😂

    Коментиран от #6, #7

    13:09 26.09.2025

  • 5 Папуц

    6 0 Отговор
    Браво на Ели Стоянова!
    Имам обаче едно питане - защо днес, на 26.09.2025 година, ни представяте във Факти , факт , който се случи на 01.07.2025 година?
    Колко време Ви беше нужно , за това?
    Сега достигна до Вас тази информация?
    До сега не Ви разрешаваха да я публикувате?
    Или вече сте го ударили на уволнение, и не ви пука от политкоректната Ви позиция до днес???
    Странно !!!
    Очаквайте да Ви заклемят, като руски агент- пазете се от Христо Грозен - пардон Грозев!

    13:10 26.09.2025

  • 6 Ихуййййй

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Юбре дебре":

    Гроздето кисело викаш😭😭

    13:12 26.09.2025

  • 7 Лопата с чип

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Юбре дебре":

    Е , вие явно разбирате от такива оръжия.
    Но за "Орешник" да кажеш че е:
    - "измислено оръжие. Тежко, скъпо, неефективно, стара разработка, единични бройки" е меко казано - смешно.
    С каква скорост лети тази ракета?
    За колко време може да прекоси територията на Европа?- демек, да достигне до всички държави?
    Каква е разрушителната сила на не-ядреният й вариянт?
    Могат ли съвременните ПВО да я засекат?
    Прочетете малко литература, и не се излагайте повече.

    Коментиран от #9

    13:16 26.09.2025

  • 8 Ето защо няма вода в Донецк

    0 1 Отговор
    Руските фашаги са разрушили водопровода на донецка област. Представлява тръба дълга километри, с диаметър около метър. Фашагите я ползват за придвижване и прикритие, като на много места е разрушена от удари и взривове, разбира се. Сега в Донецк вместо вода се доставят руски фашаги по тръбите. Украинците вкарват дронове в самите тръби и гърмят нашествениците. В един участък на тръбата са пуснали вода и са се удавили около 1300 руски наемници, които са пълзели вътре.

    13:16 26.09.2025

  • 9 Юбре дебре

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата с чип":

    Видяхме, видяхме- за колко ще прекоси Европа! 🤣🤣😂
    Само че се взриви над Казахстан! 😂😂😂 Карай, фойерверки да има и копейките да пляскат с изцъклени очи , гледащи в небето.

    13:19 26.09.2025

  • 10 Фикрет

    0 1 Отговор
    Ракетата Курешник ! Путин и тегли една боя и каза Чисто нова е и няма аналог . А то скрап 80 години свалена от въоръжение Копейката обаче се радва ,той няма мозък да се запита ,Ане кога беше разработена ,кога я изпитаха

    13:22 26.09.2025

  • 11 Мишел

    1 0 Отговор
    Материалът е илюстриран със снимка на съветска зенитна ракетна система С 300, модел от 1978г. и няма нищо общо с Орешник.

    13:32 26.09.2025

  • 12 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Много приказки на вятъра за тази фейкова ракета която не можа да уцели цял завод в Днепропетровск 🤣🤣🤣

    13:39 26.09.2025

  • 13 az СВО Победа80

    0 1 Отговор
    Лъжа!

    "Орешник" не съществува, също както и Кримския мост!

    Нали такава гласи западната пропагандна мантра? 🤣🤣🤣

    13:42 26.09.2025

  • 14 Орешника е дърт ,руски фейк😁

    1 1 Отговор
    Пропаганда за наивници.

    13:45 26.09.2025

  • 15 Янаки Стоилов

    0 0 Отговор
    Дни ще дойдат когато тази система ще е разположена също на територията на България.

    13:49 26.09.2025

  • 16 Голяма оране

    0 0 Отговор
    ще падне сега в междузвездния алианс ОТАН от поредицата междусмешни войни!

    13:54 26.09.2025

