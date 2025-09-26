Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган каза, че страната му не може да обърне гръб на конфликтните си съседи и работи за мир, пише ТАСС, цитирана от ФОКУС.
"В продължение на 14 години подкрепяме потиснатите сирийци с всичките си ресурси. Дори когато много страни по света обърнаха гръб на сирийския народ, ние никога не го изоставихме. Направихме същото по време на руско-украинския конфликт. Докато оръжейните барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир. Сега правим същото и в Палестина и ивицата Газа", подчерта Ердоган той по време на реч в Истанбул.
Той посочи, че премиерът на Израел Бенямин Нетаняху атакува палестински цивилни с "най-модерните оръжия, хвърляйки бомби върху невинните".
"В Газа са брутално убивани възрастни хора и деца. Гладът в Газа се използва като оръжие за масово унищожение", каза още турският президент, допълвайки, че лекари и членове на пресата биват "убивани пред очите на целия свят".
„Нашата среща беше ключова, защото изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп подчерта необходимостта от спиране на сраженията и постигане на траен мир. Обсъдихме възможни начини за прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина и постигнахме съгласие по този въпрос“, заяви Ердоган пред репортери след срещата си вчера с американския президент, цитиран от кабинета му, предава БТА.
Той добави, че решението за две държави представлява „формулата за траен мир в региона“ и подчерта, че „настоящата ситуация не може да продължава“.
Освен това Ердоган отбеляза, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е от голямо значение за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.
Салонът в ООН започна да се изпразва когато НатЕнЮхо излезе на трибуната.
Сега салона е почти празен.
Сега салона е почти празен.
Пеят К.Р на САЩ, на арабите, на Евросъюза и на 122 Държави,
включително България,
които подписаха резолюцията на ООН за Държава Палестина!
ФАКТ!!!
Амбициозният и талантлив икономист от кюрдски произход Тургут Йозал, след като завършва висшето си образование и дълги години живее и работи в САЩ, става министър-председател на Турция. Йозал заема този пост непосредствено след военния преврат от 1980 г. Той разработва доктрина "Йозал", която предвижда провеждането на икономическа, политическа и пропагандна инвазия, насочена към териториите на бившата Османска империя. Въз основа на доктрината "Йозал" се изгражда новата военна програма на Турция, съгласно която турската армия трябва да защитава националните интереси не само на собствената си, но и на чужда територия. С нея се загърбва обявената на 3.03.1923 г. от Кемал Ататюрк "Турска национална доктрина - мир в страната, мир в света", която предвижда Турция да се изгради през следващите десетилетия като една съвременна светска държава. Доктрината на "Йозал" утвърждава възможността турската армия да провежда военни операции в съседни, близки и далечни страни, там където Турция прецени, че са застрашени националните й интереси. Тази агресивна военна доктрина, зад която стои една от най-големите армии в света, реално застрашава съседните на Турция страни при всеки евентуален военен конфликт в региона.
