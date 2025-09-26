Ердоган: Не можем да обърнем гръб на конфликтните ни съседи

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган каза, че страната му не може да обърне гръб на конфликтните си съседи и работи за мир, пише ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"В продължение на 14 години подкрепяме потиснатите сирийци с всичките си ресурси. Дори когато много страни по света обърнаха гръб на сирийския народ, ние никога не го изоставихме. Направихме същото по време на руско-украинския конфликт. Докато оръжейните барони наливаха масло в огъня, ние работихме за справедлив мир. Сега правим същото и в Палестина и ивицата Газа", подчерта Ердоган той по време на реч в Истанбул.



Той посочи, че премиерът на Израел Бенямин Нетаняху атакува палестински цивилни с "най-модерните оръжия, хвърляйки бомби върху невинните".



"В Газа са брутално убивани възрастни хора и деца. Гладът в Газа се използва като оръжие за масово унищожение", каза още турският президент, допълвайки, че лекари и членове на пресата биват "убивани пред очите на целия свят".

„Нашата среща беше ключова, защото изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп подчерта необходимостта от спиране на сраженията и постигане на траен мир. Обсъдихме възможни начини за прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина и постигнахме съгласие по този въпрос“, заяви Ердоган пред репортери след срещата си вчера с американския президент, цитиран от кабинета му, предава БТА.

Той добави, че решението за две държави представлява „формулата за траен мир в региона“ и подчерта, че „настоящата ситуация не може да продължава“.

Освен това Ердоган отбеляза, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е от голямо значение за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.