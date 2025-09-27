Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: САЩ и ЕС-3 предадоха и погребаха дипломацията, с тези хора не може да се преговаря

27 Септември, 2025 05:05, обновена 27 Септември, 2025 05:08 507 4

  • абас арагчи-
  • али хаменей-
  • иран-
  • ядрена програма

Според Али Хаменей, Съединените щати може да бомбардират отново ирански ядрени съоръжения или да убият високопоставени ирански военни

Техеран: САЩ и ЕС-3 предадоха и погребаха дипломацията, с тези хора не може да се преговаря - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че дипломатическите решения на кризата около иранската ядрена програма остават възможни, но ситуацията се усложнява след отхвърлянето от Съвета за сигурност на ООН на проекторезолюцията, предложен от Русия и Китай.

„Дипломацията никога няма да умре, но нещата сега станаха много по-сложни“, отговори той на въпрос на журналист относно възможността за продължаване на преговорите по иранския въпрос.

Настоящата ситуация около ядрената програма на Иран възникна единствено поради едностранното оттегляне на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие, каза Арагчи.

„САЩ предадоха дипломацията от самото начало. ЕС-3 /Франция, Великобритания и Германия/ от своя страна, погреба всички дипломатически усилия, като активира механизма за бързо възстановяване на санкциите“, допълни той.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей посочи като невъзможни преговорите със Съединените щати, тъй като "те постоянно нарушават всички споразумения и заплашват с военна намеса".

„Другата страна нарушава всички обещания, лъже и постоянно заплашва с военна намеса. Невъзможно е да се преговаря с тази страна; невъзможно е да седнем и да постигнем споразумение с пълна увереност и доверие“, написа той на страницата си във Facebook.

Според Хаменей, Съединените щати биха могли да бомбардират отново ирански ядрени съоръжения или да убият високопоставени ирански военни, ако Вашингтон има такава възможност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    4 1 Отговор
    Заглавието е вярно.....

    05:13 27.09.2025

  • 2 Госあ

    3 0 Отговор
    А добр’утро ! Но са единни и все още силни. Единственият шанс за преговори със запада е от позицията на силата. И то след като е нагледно демонстрирана. За тази цел, трябва останалият свят да бъдат също единни. Тогава дипломацията ще тръгне 😄

    Коментиран от #3

    05:23 27.09.2025

  • 3 Кво стана

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    бе, нали запада западаше, замираше, САЩ не бяха вече фактор в геополитиката а...

    Коментиран от #4

    05:37 27.09.2025

  • 4 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кво стана":

    Запада, запада, но все още има отрова за да хапе.

    05:42 27.09.2025

