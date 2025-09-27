Техеран: САЩ и ЕС-3 предадоха и погребаха дипломацията, с тези хора не може да се преговаря

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че дипломатическите решения на кризата около иранската ядрена програма остават възможни, но ситуацията се усложнява след отхвърлянето от Съвета за сигурност на ООН на проекторезолюцията, предложен от Русия и Китай.

„Дипломацията никога няма да умре, но нещата сега станаха много по-сложни“, отговори той на въпрос на журналист относно възможността за продължаване на преговорите по иранския въпрос.

Настоящата ситуация около ядрената програма на Иран възникна единствено поради едностранното оттегляне на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие, каза Арагчи.

„САЩ предадоха дипломацията от самото начало. ЕС-3 /Франция, Великобритания и Германия/ от своя страна, погреба всички дипломатически усилия, като активира механизма за бързо възстановяване на санкциите“, допълни той.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей посочи като невъзможни преговорите със Съединените щати, тъй като "те постоянно нарушават всички споразумения и заплашват с военна намеса".

„Другата страна нарушава всички обещания, лъже и постоянно заплашва с военна намеса. Невъзможно е да се преговаря с тази страна; невъзможно е да седнем и да постигнем споразумение с пълна увереност и доверие“, написа той на страницата си във Facebook.

Според Хаменей, Съединените щати биха могли да бомбардират отново ирански ядрени съоръжения или да убият високопоставени ирански военни, ако Вашингтон има такава възможност.