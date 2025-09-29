Новини
Вотът в Молдова: Управляващата Партия на действието и солидарността спечели убедително с 49,7% от гласовете

29 Септември, 2025 05:09, обновена 29 Септември, 2025 05:51 1 943 46

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат три партии и две коалиции

Вотът в Молдова: Управляващата Партия на действието и солидарността спечели убедително с 49,7% от гласовете - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време, предаде БТА.

При обработени 94 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду, получава 49,71 процента от гласовете.

На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който е събрал, според частичните предварителни резултати, 24,43. Опозиционната коалиция организира тази вечер протест пред сградата на ЦИК.

На трето място се нарежда блокът „Алтернатива“ с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. „Алтернатива“ събира близо 8,04 процента, според частичните предварителни данни на ЦИК.

„Нашата партия“ на Ренато Усатъй изпревари партия „Демокрация вкъщи“ спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,25 процента.

Партия „Демокрация вкъщи“ с лидер Василе Костюк събира 5,66 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.

Управляващата досега Партия на действието и солидарността е начело и при гласовете в чужбина, според предварителните данни на ЦИК. На второ място е Патриотичният блок, а на трето – „Нашата партия“. В някои от секциите зад граница обаче гласуването все още продължава заради часовата разлика. В 7:00 ч. молдовско време в понеделник ще приключи гласуването в САЩ и Канада.

За парламентарните избори в Молдова бяха разкрити 301 секции в общо 41 държави по света. В страната бяха отворени 1973 избирателни секции.

ЦИК съобщи, че избирателната активност е била 52,11 процента.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според частичните резултати.

За да излъчат депутати, партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите – над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.

Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.

Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от Мая Санду, обещава членство на Молдова в ЕС до 2030 г. Без парламентарно мнозинство обаче партията трудно ще осъществи тази цел, тъй като ще се нуждае от коалиционни партньори сред партии с проруска ориентация поне в миналото. Лидерът на ПДС Игор Гросу - досегашен председател на парламента, заяви преди дни, че ако ПДС не получи мнозинство, ще премине в опозиция.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейките

    28 28 Отговор
    и там са шумни но малобройни. Точно както у нас

    Коментиран от #13

    04:20 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Близо 22 процента

    17 26 Отговор
    Про европейската партия трепе про руската коалиция от 4 партии...ПОБЕДА

    04:41 29.09.2025

  • 6 Посетител

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Голем смех":

    Смех... през сълзи...

    04:42 29.09.2025

  • 7 Посетител

    30 9 Отговор
    Поредните избори по "нашенски"... Нищо ново.

    04:44 29.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    14 23 Отговор
    това поражение на Руските домогвания е само Увертюра към разочарованието което я очаква, когато Вучич бъде свален и Сърбия тръгне по Европейски път.

    04:52 29.09.2025

  • 11 Бравос

    9 17 Отговор
    на Мая на Сандо !

    05:02 29.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 КОПЕИКОВ

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Копейките":

    ТИ ДА НЕ БИ ДА СИ СИ ВНУШИЛ ЧЕ САМО В КОСТИНБРОД ИМА ПЕЧАТНИЦА

    05:08 29.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не са избори, а диктатура

    25 10 Отговор
    8 партии не бяха допуснати до изборите. Две партии бяха изключени в деня преди изборите. Всички опозиционни тв канали бяха затворени. Над 260 Телеграма канала бяха блокирани. Шестима опозиционни лидери бяха хвърлени в затвора с комични обвинения. В Русия са открити 120 пъти по-малко изборни секции, отколкото в останалия свят... Това е "цивилизованият" свят, в който лъжата не е лъжа...

    Коментиран от #17, #45

    05:17 29.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голем смех

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Не са избори, а диктатура":

    Изборите са в Молдова, който иска да гласува да ходи там :) Кат не са отишли сега ще търпят :) хахахахаха

    05:21 29.09.2025

  • 18 Голем смех

    8 14 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Всички европейски държави ще признаят резултата от изборите в Молдова, останалите не са важни :) хахахахаха

    Коментиран от #27

    05:22 29.09.2025

  • 19 Източна ромелия

    11 7 Отговор
    Печели ама няма абсолютно мнозинство, Опозиционните партии печелят заедно повече от санду

    Коментиран от #29, #30

    05:22 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    12 11 Отговор
    Поздрави на Молдова! Явно там са осъзнали, че всяко икономическо, политическо или военно сътрудничество с русия завършва с режим на тока и купони за хляб.

    Коментиран от #28

    05:32 29.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бензъл

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Голем смех":

    Нали знаеш кой ще се смее накрая.

    05:37 29.09.2025

  • 27 ТЕ И В БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Голем смех":

    ГИ ПРИЗНАХА---НО ФЪРЧУЛЕТИТЕ ОЩЕ ГИ ЧАКАМЕ ЕИ ТЪИ ПИТАМ ЩО ЛИ

    Коментиран от #41

    05:38 29.09.2025

  • 28 Булава

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Франция вече се моли Германия е на път.Хвърлям боба за 3 място.Да видим кой кого

    Коментиран от #44

    05:39 29.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Западната диктатура

    8 7 Отговор
    не търпи демокрацията. Избори по румънски сценарий, в който опозиционните кандидати се лишават от участие с комични обвинения...

    05:44 29.09.2025

  • 33 Отлично

    7 5 Отговор
    Отлични новини . Сега остана през април 2026 да бият шута и на Орбан и всичко ще си дойде на мястото. А Вучич в никой случай не трябва да пада , за да не може Сърбия да има дори теоритичен шанс да напредне към ЕС

    05:50 29.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сандо

    7 6 Отговор
    Изборите бяха организирани,проведени и преброени съгласно най-добрите традиции на евроатлантизма и демокрацията поради което ние предварително знаехме победителя.Тази територия,така и неуспяла да се превъплати в сериозна и стабилна държава,освен най-бедна в европата е на път да се превърна в следващото бойно поле.

    05:53 29.09.2025

  • 36 Ццц

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Така, така никакво признание. Свободни избори има само в Рашка. Вярно едно време в СЕСЕСЕРЕ изборите бяха най -свободни, но нали за това се бори Путя да върне най- свободната страна в света отново на картата.

    05:54 29.09.2025

  • 37 1234

    8 2 Отговор
    1/4 от гласовете идват от чужбина (максимум по бюлетини 23–24%, а реалното участие също показва, че диаспората е ключов фактор).
    Вътре в страната картината е една, но при добавяне на диаспората се променя баланса – тя реално става структуроопределяща.
    Секциите извън Молдова са разпределени така, че да улесняват гласуването основно в държави от ЕС и САЩ, където традиционно подкрепата за Санду и PAS е висока.
    В Русия – въпреки че там живеят почти милион молдовци – секции са открити символично (само 2), с ограничен брой бюлетини. Тоест вотът оттам е „подсечен“ административно.
    Резултатът е предвидим: тежестта на диаспората се накланя към една политическа сила, а вътрешният вот остава вторичен като влияние върху крайния резултат.
    Или казано просто – управляван вот от чужбина решава изборите в Молдова.

    Коментиран от #40

    05:59 29.09.2025

  • 38 ха ха

    3 3 Отговор
    и там си имат удобна "избирателна" комисия с "професор" математик

    06:03 29.09.2025

  • 39 дреме ми

    0 2 Отговор
    за тези тпци

    06:04 29.09.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "1234":

    Така е, но руснаците загубиха Молдова. Може да е за добро.

    06:07 29.09.2025

  • 41 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ТЕ И В БЪЛГАРИЯ":

    Такива фърчулети матушката ти не може да сделка и след 20 години.

    06:17 29.09.2025

  • 42 Чета за

    0 0 Отговор
    проевропейски и за проруски партии. В Молдова нямат ли промолдовски партии?

    06:18 29.09.2025

  • 43 иди и виж

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    "Прощай Григорий"

    06:31 29.09.2025

  • 44 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Булава":

    Споко с тоя боб бе, нали ся след Нова година кат влезем в еврозоната ше им оправим дълговете и бюджетните дефицити и на Франция и на Германия:) хахахахаха

    06:31 29.09.2025

  • 45 Алеко

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не са избори, а диктатура":

    Бай Сандю прави избори

    06:49 29.09.2025

  • 46 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    За сега ни се размина Добра новина за България.Молдова е следващата държава в която ще има слънчево затъмнение .

    06:52 29.09.2025