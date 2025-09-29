Вотът в Молдова: Управляващата Партия на действието и солидарността спечели убедително с 49,7% от гласовете

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време, предаде БТА.
При обработени 94 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду, получава 49,71 процента от гласовете.
На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който е събрал, според частичните предварителни резултати, 24,43. Опозиционната коалиция организира тази вечер протест пред сградата на ЦИК.
На трето място се нарежда блокът „Алтернатива“ с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. „Алтернатива“ събира близо 8,04 процента, според частичните предварителни данни на ЦИК.
„Нашата партия“ на Ренато Усатъй изпревари партия „Демокрация вкъщи“ спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,25 процента.
Партия „Демокрация вкъщи“ с лидер Василе Костюк събира 5,66 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.
Управляващата досега Партия на действието и солидарността е начело и при гласовете в чужбина, според предварителните данни на ЦИК. На второ място е Патриотичният блок, а на трето – „Нашата партия“. В някои от секциите зад граница обаче гласуването все още продължава заради часовата разлика. В 7:00 ч. молдовско време в понеделник ще приключи гласуването в САЩ и Канада.
За парламентарните избори в Молдова бяха разкрити 301 секции в общо 41 държави по света. В страната бяха отворени 1973 избирателни секции.
ЦИК съобщи, че избирателната активност е била 52,11 процента.
Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според частичните резултати.
За да излъчат депутати, партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите – над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.
Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от Мая Санду, обещава членство на Молдова в ЕС до 2030 г. Без парламентарно мнозинство обаче партията трудно ще осъществи тази цел, тъй като ще се нуждае от коалиционни партньори сред партии с проруска ориентация поне в миналото. Лидерът на ПДС Игор Гросу - досегашен председател на парламента, заяви преди дни, че ако ПДС не получи мнозинство, ще премине в опозиция.
1 Копейките
Коментиран от #13
04:20 29.09.2025
5 Близо 22 процента
04:41 29.09.2025
6 Посетител
До коментар #4 от "Голем смех":Смех... през сълзи...
04:42 29.09.2025
7 Посетител
04:44 29.09.2025
10 оня с коня
04:52 29.09.2025
11 Бравос
05:02 29.09.2025
13 КОПЕИКОВ
До коментар #1 от "Копейките":ТИ ДА НЕ БИ ДА СИ СИ ВНУШИЛ ЧЕ САМО В КОСТИНБРОД ИМА ПЕЧАТНИЦА
05:08 29.09.2025
15 Не са избори, а диктатура
Коментиран от #17, #45
05:17 29.09.2025
17 Голем смех
До коментар #15 от "Не са избори, а диктатура":Изборите са в Молдова, който иска да гласува да ходи там :) Кат не са отишли сега ще търпят :) хахахахаха
05:21 29.09.2025
18 Голем смех
До коментар #9 от "Гориил":Всички европейски държави ще признаят резултата от изборите в Молдова, останалите не са важни :) хахахахаха
Коментиран от #27
05:22 29.09.2025
19 Източна ромелия
Коментиран от #29, #30
05:22 29.09.2025
23 Българин
Коментиран от #28
05:32 29.09.2025
26 Бензъл
До коментар #4 от "Голем смех":Нали знаеш кой ще се смее накрая.
05:37 29.09.2025
27 ТЕ И В БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "Голем смех":ГИ ПРИЗНАХА---НО ФЪРЧУЛЕТИТЕ ОЩЕ ГИ ЧАКАМЕ ЕИ ТЪИ ПИТАМ ЩО ЛИ
Коментиран от #41
05:38 29.09.2025
28 Булава
До коментар #23 от "Българин":Франция вече се моли Германия е на път.Хвърлям боба за 3 място.Да видим кой кого
Коментиран от #44
05:39 29.09.2025
32 Западната диктатура
05:44 29.09.2025
33 Отлично
05:50 29.09.2025
35 Сандо
05:53 29.09.2025
36 Ццц
До коментар #9 от "Гориил":Така, така никакво признание. Свободни избори има само в Рашка. Вярно едно време в СЕСЕСЕРЕ изборите бяха най -свободни, но нали за това се бори Путя да върне най- свободната страна в света отново на картата.
05:54 29.09.2025
37 1234
Вътре в страната картината е една, но при добавяне на диаспората се променя баланса – тя реално става структуроопределяща.
Секциите извън Молдова са разпределени така, че да улесняват гласуването основно в държави от ЕС и САЩ, където традиционно подкрепата за Санду и PAS е висока.
В Русия – въпреки че там живеят почти милион молдовци – секции са открити символично (само 2), с ограничен брой бюлетини. Тоест вотът оттам е „подсечен“ административно.
Резултатът е предвидим: тежестта на диаспората се накланя към една политическа сила, а вътрешният вот остава вторичен като влияние върху крайния резултат.
Или казано просто – управляван вот от чужбина решава изборите в Молдова.
Коментиран от #40
05:59 29.09.2025
38 ха ха
06:03 29.09.2025
39 дреме ми
06:04 29.09.2025
40 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "1234":Така е, но руснаците загубиха Молдова. Може да е за добро.
06:07 29.09.2025
41 ян бибиян
До коментар #27 от "ТЕ И В БЪЛГАРИЯ":Такива фърчулети матушката ти не може да сделка и след 20 години.
06:17 29.09.2025
42 Чета за
06:18 29.09.2025
43 иди и виж
До коментар #2 от "Гориил":"Прощай Григорий"
06:31 29.09.2025
44 Голем смех
До коментар #28 от "Булава":Споко с тоя боб бе, нали ся след Нова година кат влезем в еврозоната ше им оправим дълговете и бюджетните дефицити и на Франция и на Германия:) хахахахаха
06:31 29.09.2025
45 Алеко
До коментар #15 от "Не са избори, а диктатура":Бай Сандю прави избори
06:49 29.09.2025
46 И Киев е Руски
06:52 29.09.2025