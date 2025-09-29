Тръмп посреща Нетаняху за решаващи преговори в Белия дом

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се готви за решаващи преговори с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон в момент, когато САЩ предлагат нов план, който може да сложи край на продължаващата почти две години война в Газа, предаде в. „Файненшъл таймс“, цитиран от БТА.

Нетаняху ще се срещне с американския президент в Белия дом за четвърти път, откакто Тръмп се върна на власт през януари. Никой друг световен лидер не е посещавал толкова пъти Белия дом, откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат, но израелските власти се готвят за потенциално напрегнат разговор относно войната в Газа.

Миналата седмица в Ню Йорк по време на срещите в централата на ООН Тръмп представи на арабски и ислямски лидери нов план за прекратяване на войната, който предвижда постоянно прекратяване на огъня, освобождаване на всички останали израелски заложници, държани от “Хамас“, и разполагане на международни стабилизиращи сили в обсадения анклав. Според плана международен надзорен орган ще контролира палестинска комисия, която ще управлява територията по време на преходен период.

Очаква се утре Тръмп да представи на Нетаняху плана от 21 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, съобщи в. "Таймс ъв Израел". Този план включва както незабавното освобождаване на останалите заложници в замяна на стотици палестински затворници, така и изтеглянето на израелската армия от анклава. “Хамас“ няма да играе никаква роля в ивицата Газа, но Израел няма да има право да анексира палестинската територия. Вместо това ще бъде създадено преходно правителство.

Американският президент обяви в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, че може да се очаква “нещо специално, нещо безпрецедентно“ в преговорите за мир в Близкия изток, предаде Франс прес.

“Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем“, написа Тръмп в платформата си “Трут Соушъл“.

В предизвикала критики реч пред Общото събрание на ООН в петък Нетаняху не спомена подкрепения от Тръмп план и подчерта, че Израел ще “довърши работата“ срещу “Хамас“ в Газа и няма да позволи създаването на палестинска държава, за което настоява голяма част от международната общност.

Израелският лидер повтори условията си за прекратяване на войната, включително освобождаването на 48-те заложници, за 20 от които се смята, че все още са живи, както и разоръжаването на “Хамас“. Нетаняху също така отхвърли всякаква роля в Газа за Палестинската автономия, която упражнява ограничено самоуправление на окупирания Западен бряг, посочва “Файненшъл таймс“.

Израелски официален представител заяви миналата седмица, че Израел е “наясно“ с подкрепяния от САЩ план за Газа, но че “всичко, което ще се изпълни, ще бъде със съгласието на Израел. Без него нищо няма да се случи“. Друг израелски представител отиде още по-далеч, като добави, че в израелската делегация, която ще замине за САЩ, цари “тревога“ и “хаос“. Според британското издание това подсказва, че различни арабски правителства са повлияли на Тръмп да “подкрепи план, който противоречи“ на израелската позиция.

Междувременно крайнодесните коалиционни партньори на Нетаняху днес го призоваха да анексира части от Западния бряг и да продължи войната в Газа, за да постигне пълна военна победа над “Хамас“, посочва ДПА.

Тръмп неотдавна заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг - район, който палестинците се надяват да бъде част от бъдещата им държава.

Твърди се, че в плана на Тръмп се предлага и път към бъдеща палестинска държава в резултат на мирни преговори с посредничеството на САЩ. На този етап Нетаняху все още се противопоставя категорично на такива предложения.

Под натиска на ултранационалистическите си политически съюзници, Нетаняху не желае да прекрати офанзивата срещу “Хамас“, докато не бъде постигната “пълна победа” над палестинската групировка. Този месец той разшири операциите в град Газа, където все още живеят стотици хиляди палестинци, посочва “Файненшъл таймс“.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви в публикация в социалната мрежа “Екс“, че Нетаняху няма мандат да сложи край на войната, без да е постигнал пълна победа над “Хамас“.

Финансовият министър Бецалел Смотрич постави три основни изисквания по отношение на плана на Тръмп, съобщи израелският телевизионен канал Н12. Смотрич настоява палестинската власт да бъде лишена от каквато и да е роля в управлението на Газа или Западния бряг. Израелският финансов министър също така иска движението “Хамас“ да бъде напълно разпуснато и разоръжено, а Израел да анексира части от Западния бряг, без да признава палестинската държавност, което е в противоречие с призивите на международната общност.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви през уикенда, че израелската армия “засилва атаките“ срещу град Газа. “Ако “Хамас“ не капитулира, град Газа ще бъде унищожен, а “Хамас“ – ликвидиран“, добави той в публикация в “Екс“.

Израелската крайна десница беше разгневена миналата седмица, след като Тръмп заяви пред журналисти, че “няма да позволи“ анексирането на Западния бряг. “Достатъчно, време е да спрем“, каза Тръмп.

Нетаняху разчита на своите крайнодесни коалиционни партньори, за да остане на власт, като неговото правителство продължава да разширява израелски заселнически селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим, отбелязва ДПА.

Групировката “Хамас“ заяви днес, че не е получила никакви нови предложения от международните посредници и че преговорите за споразумение за прекратяване на огъня в замяна на заложници са в застой от началото на месеца, след като Израел нанесе удар в столицата на Катар - Доха, насочен срещу ръководството на движението.

Преди ключовата утрешна среща в Белия дом и двамата лидери са подложени на натиск, Тръмп – от страна на арабските и ислямските си съюзници, а Нетаняху – от крайнодесните членове на своето правителство. Американският президент досега се въздържаше да поучава израелския премиер, но този път изглежда ще прояви твърдост за уреждането на ескалиращия израелско-палестински конфликт, който отдавна създава само главоболия на Тръмп.