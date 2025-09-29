Новини
Свят »
Китай »
Пекин към Пхенян: Приятелството ни, изградено от по-старите комунистически лидери, е ценно богатство

Пекин към Пхенян: Приятелството ни, изградено от по-старите комунистически лидери, е ценно богатство

29 Септември, 2025 05:55, обновена 29 Септември, 2025 05:00 385 1

  • китай-
  • северна корея-
  • разговори-
  • посещение

Ръководителят на китайската дипломация Ван И посрещна севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи

Пекин към Пхенян: Приятелството ни, изградено от по-старите комунистически лидери, е ценно богатство - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Ръководителят на китайската дипломация Ван И заяви пред севернокорейската външна министърка Чое Сон-хюи, която е на посещение в Китай, че поддържането, укрепването и развитието на двустранните отношения винаги е било непоколебима стратегическа насока на Китайската комунистическа партия (ККП) и на китайското правителство, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван също така отбеляза, че традиционното приятелство между Пекин и Пхенян е изградено по-старите поколения лидери на двете комунистически партии и представлява ценно богатство.

По-рано този месец китайският президент и генерален секретар на ККП Си Цзинпин и сереврнокорейският лидер и генерален секретар на Корейската трудова партия (КТП) Ким Чен-ун имаха историческа среща и стигнаха до важен консенсус, припомни Ван. Китайският външен министър добави, че Китай и Северна Корея трябва да реализират решенията на двамата лидери, да повишат равнището на стратегическата си комуникация и да утвърдят обмена и сътрудничеството си.

Китай и Северна Корея са социалистически страни с общи идеали и цели и трябва да засилят обмяната на опит в управлението и администрацията и да насърчат развитието на социалистическите си каузи, подчерта китайският външен министър.

Чое от своя страна каза, че възпоменателните събития в Китай по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война ясно са демонстрирали историческите постижения, всестранната национална сила и международния статус на Китай. Севернокорейската външна министърка добави, че Пхенян иска да задълбочи сътрудничеството си с Пекин и да издигне двустранните отношения до ново по-високо равнище.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    0 1 Отговор
    Да повърна?

    05:27 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания