Дронове отново разтревожиха Дания, военните вдигнаха изтребител

29 Септември, 2025 06:29, обновена 29 Септември, 2025 06:33 531 10

Няколко норвежки граждански самолета също бяха пренасочени към други летища

Дронове отново разтревожиха Дания, военните вдигнаха изтребител - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дания вдигна изтребител от въоръжените си сили на фона на евентуална активност на дронове в Балтийско море, съобщи TV2, позовавайки се на местната полиция.

Полицейски служител, дежурен на Борнхолм, потвърди пред TV2, че изтребител е прелетял над острова, но не е получено официално изявление от въоръжените сили относно активността на изтребителите.

Няколко норвежки граждански самолета също бяха пренасочени към други летища след евентуалното откриване на дрон, съобщи NRK, позовавайки се на представители на Norwegian и Avinor.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гдфгфдг

    4 1 Отговор
    западна европа ке падне хехехехех

    06:35 29.09.2025

  • 2 Гориил

    6 0 Отговор
    Русия ще ви съсипе и ще ви доведе до банкрут заради горивото за изтребители.Американският министър Хегсет събира генерали, за да обясни тяхната безполезност в съвременната война.

    06:38 29.09.2025

  • 3 Тест

    6 0 Отговор
    Русофибията е билестно състояние

    06:40 29.09.2025

  • 4 Ало натюто

    7 0 Отговор
    По леко с тези изтребители, че мото-часовете са ограничени След това с какво, ще воювате когато дойде истинската баба меца??!

    06:41 29.09.2025

  • 5 хмм

    4 0 Отговор
    Натовски артисти.

    06:51 29.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Онзи

    4 0 Отговор
    Някакви хлапета се e6ават с Натото

    06:53 29.09.2025

  • 8 Ама

    4 0 Отговор
    много са смешни !

    06:53 29.09.2025

  • 9 Ватенка

    2 0 Отговор
    Тез напрао сън не спът, параноя яко
    Представям си триполовото им население кат види изтребител и айде руснаците ни нападнаха

    07:01 29.09.2025

  • 10 веселяк

    0 0 Отговор
    Е така де, така се прави! Пускаш дронове, казваш, че са Баширов и Петров, създаваш масова психоза, че руснаците са зли и трябва да ги тепате щото иначе те ще ви довършат! И стадото в един глас-бе-бе-беее!

    07:01 29.09.2025

Новини по държави:
