Дронове отново разтревожиха Дания, военните вдигнаха изтребител

Дания вдигна изтребител от въоръжените си сили на фона на евентуална активност на дронове в Балтийско море, съобщи TV2, позовавайки се на местната полиция.

Полицейски служител, дежурен на Борнхолм, потвърди пред TV2, че изтребител е прелетял над острова, но не е получено официално изявление от въоръжените сили относно активността на изтребителите.

Няколко норвежки граждански самолета също бяха пренасочени към други летища след евентуалното откриване на дрон, съобщи NRK, позовавайки се на представители на Norwegian и Avinor.