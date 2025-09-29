Дронова атака край Москва погуби 5-годишно момче два дни преди рождения му ден

Украински дрон причини смъртта на 5-годишно момче и прабаба му край Москва, два дни преди рождения му ден, съобщи каналът на RT в Telegram. Случаят стана ясен сутринта на 29 септември. При удар с дрон и последвал пожар в град Воскресенск загинаха пенсионерка и нейният внук.
Роднина на семейството каза пред репортери, че 76-годишната жена е прабаба на момчето, което е щяло да навърши шест години след два дни. Експлозиите са станали около 3:00 ч. сутринта московско време. „Предполагаме, че прабабата и Ваня са загубили съзнание и не са могли да избягат. В противен случай щяха да излязат от сградата“, допълни източникът. Бащата на детето работи като готвач в ресторант, а майката е треньор по плуване.
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС, потвърди, че при атаката с дронове са загинали други двама души - възрастна жена и дете. Системите за противовъздушна отбрана са свалили четири безпилотни апарата над територията на Воскресенск и Коломна, но въпреки това пожар е избухнал в частен дом.
Воробьов уточни, че няколко къщи във Воскресенск са получили щети по прозорците и фасадите, както и по уличното осветление. На мястото работят екипи на спешните служби, а засегнатите ще получат временно настаняване.
В нощта на 29 септември украинските сили предприеха атака с дронове срещу Русия, при която бяха ударени осем региона, включително Московска област.
1 Възраждане
Коментиран от #4, #5, #7, #8
10:57 29.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
11:00 29.09.2025
3 Ха ха ха
Те не се занимаваха с политика, но политиката се занимава с тях. Е, сега ще го усетят през джоба и здравето си.
11:00 29.09.2025
4 Брачет,
До коментар #1 от "Възраждане":Спри да ревеш , на Войне - как на Войне ...
11:01 29.09.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Възраждане":те-Украина са виновни за ВСЕ!!!подло напаДНАХА МаГУЧАЯ
Коментиран от #28
11:01 29.09.2025
6 ФПВ свали келикоптер
✅️Въоръжените сили на Украйна свалиха хеликоптер за първи път, използвайки дрон FPV, — „Maдяр “ го нарече безпрецедентен случай.
Коментиран от #9
11:02 29.09.2025
7 руски крепостни
До коментар #1 от "Възраждане":От кога животът на руските крепостни е имал значение за руските Фашисти?!?!
11:02 29.09.2025
8 стоян георгиев
До коментар #1 от "Възраждане":За тази трагедия е виновна русия.такамонне го разбрахте .
11:03 29.09.2025
9 стоян георгиев
До коментар #6 от "ФПВ свали келикоптер":Това ще се случва все по често.
11:03 29.09.2025
10 Благодарим Ти любими путине
11:04 29.09.2025
15 1488
🐔🦃🐦🐤
11:11 29.09.2025
16 мьрсулана
11:12 29.09.2025
17 До котарака
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Катарак, нали знаеш, че това е братоубийствена война за кефа на запада? Под ръководството на един наркоман!
11:14 29.09.2025
18 мьрсулана
☠️⚰️
11:14 29.09.2025
19 пешо
11:16 29.09.2025
20 Реал Мадрид
Проевропейските сили печелят изборите с почти двоен резултат спрямо проруските партии. Това е не просто победа-това е категорично доказателство, че молдовците искат свобода, развитие и европейско бъдеще.
Тъмнината отстъпва, светлината на Европа озарява Молдова.
Дълги години сенките на миналото се опитваха да задушат един народ. Опитваха се да му наложат страх вместо надежда, зависимост вместо свобода, окови вместо избор. Но днес, волята на хората проби мрака.
Проевропейските сили надделяха убедително! Те показаха, че когато народът иска бъдеще, няма сила - нито пропаганда, нито пари от Кремъл- която да го спре.
Тъмнината отстъпва. Лъжата и манипулацията бяха сразени от една проста истина: Молдова е европейска по дух и изборът ѝ е Европа!
Това е повече от избори- това е нова епоха. Народът каза ясно: „Ние не сме пленници на миналото. Ние сме част от бъдещето на свободните народи.“
Днес Молдова стана символ. Символ, че светлината винаги побеждава.
11:19 29.09.2025
21 жителите на бряг на слоновата кост
11:19 29.09.2025
22 За размисъл
Човешкия живот струва 50 евроцента. Кръволоците по света напиване нямат.
11:20 29.09.2025
23 Олигофрен
11:20 29.09.2025
24 Гого
11:21 29.09.2025
26 Фейс Бук
11:24 29.09.2025
27 Коко
Молдовският орел скъса руското знаме и полетя напред към светлото бъдеще на свободния свят!
Честито българи! Честито Молдова Честито Европа!
Молдова задържа уверено проевропейския курс, а това приближава нашите сънародници българите от Тараклия, Твърдица и Кортен а, скоро след изборния успех се надяваме на нов курс за Паркани от Приднестровието. Успеха на Молдова е успех за Бесарабия и за българите в Молдова и Украйна!
Още българи ще имат шанса да станат част от голямото европейско семейство, да пътуват, да учат, да живеят и работят в своята прародина България и цяла Европа!
Днес надеждата не е лозунг, а резултат: изборът за Европа надделя въпреки натиск, дезинформация и саботажи.
11:24 29.09.2025
28 Да не е лъжа,избиваха
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":8 години руснаците в двете независими републики ДНР и ЛНР,а ако бяха се спрели след присъединяването им към РФ сега нямаше да преглъщат горчивата попара дето си я надробиха. Така или иначе 00zetа крайна изчезва и територията и ще бъде към РФ.
Коментиран от #29, #30
11:26 29.09.2025
29 стоян георгиев
До коментар #28 от "Да не е лъжа,избиваха":Кога ще изчезне да си правим сметката?
11:28 29.09.2025
30 Нищо вярно няма в това
До коментар #28 от "Да не е лъжа,избиваха":което твърдиш ...Долни,русофилски лъжи .
Коментиран от #34
11:30 29.09.2025
31 пиночет
11:35 29.09.2025
32 Помнещ
Доколкото си спомням в Русия не летяха бойни дронове или ракети и не горяха рафинерии и заводи .
11:35 29.09.2025
33 Наритай руснак
11:36 29.09.2025
34 това
До коментар #30 от "Нищо вярно няма в това":да не е буча, всеки ден имаше избити деца, паметниците им днес са и в луганск и в донецк, наричаха децата терористи твоите усраинци
11:39 29.09.2025