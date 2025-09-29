Дронова атака край Москва погуби 5-годишно момче два дни преди рождения му ден

Украински дрон причини смъртта на 5-годишно момче и прабаба му край Москва, два дни преди рождения му ден, съобщи каналът на RT в Telegram. Случаят стана ясен сутринта на 29 септември. При удар с дрон и последвал пожар в град Воскресенск загинаха пенсионерка и нейният внук.

Роднина на семейството каза пред репортери, че 76-годишната жена е прабаба на момчето, което е щяло да навърши шест години след два дни. Експлозиите са станали около 3:00 ч. сутринта московско време. „Предполагаме, че прабабата и Ваня са загубили съзнание и не са могли да избягат. В противен случай щяха да излязат от сградата“, допълни източникът. Бащата на детето работи като готвач в ресторант, а майката е треньор по плуване.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС, потвърди, че при атаката с дронове са загинали други двама души - възрастна жена и дете. Системите за противовъздушна отбрана са свалили четири безпилотни апарата над територията на Воскресенск и Коломна, но въпреки това пожар е избухнал в частен дом.

Воробьов уточни, че няколко къщи във Воскресенск са получили щети по прозорците и фасадите, както и по уличното осветление. На мястото работят екипи на спешните служби, а засегнатите ще получат временно настаняване.

В нощта на 29 септември украинските сили предприеха атака с дронове срещу Русия, при която бяха ударени осем региона, включително Московска област.