Дронова атака край Москва погуби 5-годишно момче два дни преди рождения му ден

Дронова атака край Москва погуби 5-годишно момче два дни преди рождения му ден

29 Септември, 2025 10:53, обновена 29 Септември, 2025 11:12 989 34

  • дронове-
  • атака-
  • жена-
  • дете

При удар с дронове във Воскресенск загинаха прабаба му и той, в резултат на нощната атака на украински сили.

Дронова атака край Москва погуби 5-годишно момче два дни преди рождения му ден - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дрон причини смъртта на 5-годишно момче и прабаба му край Москва, два дни преди рождения му ден, съобщи каналът на RT в Telegram. Случаят стана ясен сутринта на 29 септември. При удар с дрон и последвал пожар в град Воскресенск загинаха пенсионерка и нейният внук.

Роднина на семейството каза пред репортери, че 76-годишната жена е прабаба на момчето, което е щяло да навърши шест години след два дни. Експлозиите са станали около 3:00 ч. сутринта московско време. „Предполагаме, че прабабата и Ваня са загубили съзнание и не са могли да избягат. В противен случай щяха да излязат от сградата“, допълни източникът. Бащата на детето работи като готвач в ресторант, а майката е треньор по плуване.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, цитиран от ТАСС, потвърди, че при атаката с дронове са загинали други двама души - възрастна жена и дете. Системите за противовъздушна отбрана са свалили четири безпилотни апарата над територията на Воскресенск и Коломна, но въпреки това пожар е избухнал в частен дом.

Воробьов уточни, че няколко къщи във Воскресенск са получили щети по прозорците и фасадите, както и по уличното осветление. На мястото работят екипи на спешните служби, а засегнатите ще получат временно настаняване.

В нощта на 29 септември украинските сили предприеха атака с дронове срещу Русия, при която бяха ударени осем региона, включително Московска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
  • 1 Възраждане

    13 12 Отговор
    Това не е човешко. ООН защо спи? Веднага трябва съветът за сигурност да се самосезира, унищожи неонацистите от Украйна със санкции и да се изпратят мироопазващи сили под ръководството на Русия в Украйна. Нима човешкия живот за ООН е без значение?????

    Коментиран от #4, #5, #7, #8

    10:57 29.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 9 Отговор
    ЕХХХХХХ могучая..

    Коментиран от #17

    11:00 29.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    7 7 Отговор
    "я в не политики"...
    Те не се занимаваха с политика, но политиката се занимава с тях. Е, сега ще го усетят през джоба и здравето си.

    11:00 29.09.2025

  • 4 Брачет,

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Спри да ревеш , на Войне - как на Войне ...

    11:01 29.09.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    те-Украина са виновни за ВСЕ!!!подло напаДНАХА МаГУЧАЯ

    Коментиран от #28

    11:01 29.09.2025

  • 6 ФПВ свали келикоптер

    6 9 Отговор
    Видяхте ли какво направиха нашите?🇺🇦✌️
    ✅️Въоръжените сили на Украйна свалиха хеликоптер за първи път, използвайки дрон FPV, — „Maдяр “ го нарече безпрецедентен случай.

    Коментиран от #9

    11:02 29.09.2025

  • 7 руски крепостни

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    От кога животът на руските крепостни е имал значение за руските Фашисти?!?!

    11:02 29.09.2025

  • 8 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    За тази трагедия е виновна русия.такамонне го разбрахте .

    11:03 29.09.2025

  • 9 стоян георгиев

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "ФПВ свали келикоптер":

    Това ще се случва все по често.

    11:03 29.09.2025

  • 10 Благодарим Ти любими путине

    8 7 Отговор
    Благодарим ти любими путине за сво-то, което ни спретна. Благодарим ти освободителю, мамин сладък императоре. Благодарим ти, че изби жените и децата шахматисте, гросмайстор..

    11:04 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1488

    4 1 Отговор
    удивително тьпи заглавия
    🐔🦃🐦🐤

    11:11 29.09.2025

  • 16 мьрсулана

    3 1 Отговор
    лайф съкс емд ден ю дие

    11:12 29.09.2025

  • 17 До котарака

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Катарак, нали знаеш, че това е братоубийствена война за кефа на запада? Под ръководството на един наркоман!

    11:14 29.09.2025

  • 18 мьрсулана

    4 1 Отговор
    лайф съкс енд ден ю дай
    ☠️⚰️

    11:14 29.09.2025

  • 19 пешо

    0 5 Отговор
    е да питат путин защо така

    11:16 29.09.2025

  • 20 Реал Мадрид

    0 4 Отговор
    Молдова избира Европа!
    Проевропейските сили печелят изборите с почти двоен резултат спрямо проруските партии. Това е не просто победа-това е категорично доказателство, че молдовците искат свобода, развитие и европейско бъдеще.

    Тъмнината отстъпва, светлината на Европа озарява Молдова.
    Дълги години сенките на миналото се опитваха да задушат един народ. Опитваха се да му наложат страх вместо надежда, зависимост вместо свобода, окови вместо избор. Но днес, волята на хората проби мрака.
    Проевропейските сили надделяха убедително! Те показаха, че когато народът иска бъдеще, няма сила - нито пропаганда, нито пари от Кремъл- която да го спре.

    Тъмнината отстъпва. Лъжата и манипулацията бяха сразени от една проста истина: Молдова е европейска по дух и изборът ѝ е Европа!
    Това е повече от избори- това е нова епоха. Народът каза ясно: „Ние не сме пленници на миналото. Ние сме част от бъдещето на свободните народи.“
    Днес Молдова стана символ. Символ, че светлината винаги побеждава.

    11:19 29.09.2025

  • 21 жителите на бряг на слоновата кост

    0 2 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    11:19 29.09.2025

  • 22 За размисъл

    1 2 Отговор
    Хайде, фило-фоби, на амбразурата!!!
    Човешкия живот струва 50 евроцента. Кръволоците по света напиване нямат.

    11:20 29.09.2025

  • 23 Олигофрен

    1 3 Отговор
    Лъжа , руското ПВО не допуска и Украинско пиле да прехвърчи на пуска територия ! камо ли дрон и то до Москва !

    11:20 29.09.2025

  • 24 Гого

    1 5 Отговор
    Това момченце да благодари на копейките, които подкрепят терористичната война на Путин и викат: "Удряй, Путине!"

    11:21 29.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фейс Бук

    1 3 Отговор
    " Путин хареса това "

    11:24 29.09.2025

  • 27 Коко

    0 4 Отговор
    БРАВИСИМО, МОЛДОВА

    Молдовският орел скъса руското знаме и полетя напред към светлото бъдеще на свободния свят!

    Честито българи! Честито Молдова Честито Европа!

    Молдова задържа уверено проевропейския курс, а това приближава нашите сънародници българите от Тараклия, Твърдица и Кортен а, скоро след изборния успех се надяваме на нов курс за Паркани от Приднестровието. Успеха на Молдова е успех за Бесарабия и за българите в Молдова и Украйна!
    Още българи ще имат шанса да станат част от голямото европейско семейство, да пътуват, да учат, да живеят и работят в своята прародина България и цяла Европа!

    Днес надеждата не е лозунг, а резултат: изборът за Европа надделя въпреки натиск, дезинформация и саботажи.

    11:24 29.09.2025

  • 28 Да не е лъжа,избиваха

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    8 години руснаците в двете независими републики ДНР и ЛНР,а ако бяха се спрели след присъединяването им към РФ сега нямаше да преглъщат горчивата попара дето си я надробиха. Така или иначе 00zetа крайна изчезва и територията и ще бъде към РФ.

    Коментиран от #29, #30

    11:26 29.09.2025

  • 29 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Да не е лъжа,избиваха":

    Кога ще изчезне да си правим сметката?

    11:28 29.09.2025

  • 30 Нищо вярно няма в това

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Да не е лъжа,избиваха":

    което твърдиш ...Долни,русофилски лъжи .

    Коментиран от #34

    11:30 29.09.2025

  • 31 пиночет

    5 1 Отговор
    От Русия се очаква само убийства, войни и палячовщини!

    11:35 29.09.2025

  • 32 Помнещ

    4 1 Отговор
    Руснаците да питат Путлер това дали е било в "плана " му.
    Доколкото си спомням в Русия не летяха бойни дронове или ракети и не горяха рафинерии и заводи .

    11:35 29.09.2025

  • 33 Наритай руснак

    4 1 Отговор
    Наритай руснак,предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    11:36 29.09.2025

  • 34 това

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нищо вярно няма в това":

    да не е буча, всеки ден имаше избити деца, паметниците им днес са и в луганск и в донецк, наричаха децата терористи твоите усраинци

    11:39 29.09.2025

