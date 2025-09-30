Осъден за военни престъпления от съда в Хага югославски генерал излезе от затвора

Осъденият от Международния наказателен съд в Хага (МНС) за военни престъпления Небойша Павкович е освободен предсрочно по здравословни причини, предава Inquirer, цитиран от ФОКУС.



Бившият началник на югославската армия Павкович, осъден за военни престъпления по време на войната за независимост на Косово, се завърна в Белград в неделя, след като беше освободен предсрочно по здравословни причини.Това обяви сръбският премиер Джуро Мацут.



79-годишният Павкович беше осъден от Международния наказателен съд в Хага през 2009 г. на 22 години затвор за престъпления срещу албанското население по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Присъдата беше потвърдена през 2014 г. , като той излежаваше наказанието си във Финландия.



Сръбският премиер заяви, че успешното му освобождаване се дължи на лобиране от страна на правителството.



Павкович "ще продължи лечението си в Сърбия, с подкрепата на семейството си и здравните институции на страната ни“, добави Мацут.



Той се предаде на съда през 2005 г., след като бе пуснат за издирване за ролята му на командир на югославската трета армия в Косово.



Павкович беше близък съратник на националистическия лидер Слободан Милошевич, който почина през 2006 г. по време на собственото си дело за военни престъпления.



Милошевич и сръбските власти настояваха, че военните действия в Косово са били легитимна борба срещу Армията за освобождение на Косово (АОК), която Белград определя като терористична организация.



Косово обяви независимост през 2008 г. – акт, който Сърбия и до днес отказва да признае.

