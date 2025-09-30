Тръмп наложи мита върху вноса на дървесина и мебели в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди въвеждането на тарифи върху вноса на дървесина и някои изделия от дървесина в Съединените щати.

Според документи, публикувани от Белия дом, за вноса на дървесина, включително мека, ще се прилагат 10% мита, пропорционални на стойността на стоките. Мита от 25% ще се прилагат за определени видове мебели, включително кухненски мебели. Новите мерки влизат в сила на 14 октомври. Митата могат да бъдат увеличени след 1 януари 2026 г.

На 22 август Тръмп обяви, че администрацията на Вашингтон провежда разследване на вноса на мебели от други страни в Съединените щати. Както отбеляза тогава, след разследването тези продукти ще бъдат обект на тарифи. Държавният глава изрази увереност, че „това ще върне мебелния бизнес в Северна Каролина, Южна Каролина, Мичиган и други щати“.

Сред най-големите износители на мебели за Съединените щати са Виетнам, Канада, Китай и Мексико.