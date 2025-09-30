В Полша арестуваха украински гражданин Володимир З. за взривяването на „Северен поток“

Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток" - е бил задържан в Полша, съобщи днес радио Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Ар Ем Еф Еф Ем информира, че мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.
Полски адвокат, представляващ Володимир З., потвърди пред Ройтерс, че клиентът му е бил задържан в Полша.
Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.
Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките. За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясно
Коментиран от #7
15:05 30.09.2025
2 456
Коментиран от #18
15:06 30.09.2025
3 Володимир. З
Коментиран от #4, #13
15:06 30.09.2025
4 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Володимир. З":Германците са му приготвили камера за награда, газова. Иди им обясни за зависимостите
15:07 30.09.2025
5 така, де
15:09 30.09.2025
6 456
Благодаря.
15:09 30.09.2025
7 Трол
До коментар #1 от "Ясно":Зеленски се е писал в новата си лична карта като Владимир, така че не е той.
15:10 30.09.2025
8 Атина Палада
15:11 30.09.2025
9 Джони Инглиш
15:12 30.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Опааа
15:15 30.09.2025
12 123456
15:15 30.09.2025
13 123456
До коментар #3 от "Володимир. З":Спрял е на баба ти цикъла той... !
15:16 30.09.2025
14 Гончар Романенко
15:17 30.09.2025
15 Зеля
15:23 30.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Търновец
15:28 30.09.2025
18 Неудобен въпрос
До коментар #2 от "456":Отгога всеки селянин издава осъдителна присъда без да се запознае със факти и доказателства? Или линча ви е във вените?
15:28 30.09.2025
19 Истината
15:35 30.09.2025
20 не може да бъде
15:35 30.09.2025
21 Моята теза
До коментар #10 от "САЩ е поръчителят":Истината е, че до украинския конфликт се ескалира сред като америте не можаха да забранят Северен Поток 2 след много опити които имаха. То бяха санкции на фимрмата изпълнител, съдебни дела, заплахи и неистов гняв. Тогава навиха пружината на укро марионетката и връщане нямаше. После беше повредената турбина на Северен Поток, стигна се и до взривяване на тръбата. Няма случайни неща, цялата подготовка дойде задокеана а изпълнителите със украински паспорти.
15:38 30.09.2025
22 Втори Трус
15:55 30.09.2025
23 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Киев твърди, че Русия е „извела десетки хиляди украински деца“.Нашата делегация настоя: Моля, дайте ни списък с тези деца, това е сериозен въпрос.След много упорити убеждавания украинците предадоха списък с 339 деца.Повечето от тях се оказаха възрастни и се намираха не в Русия, а в Европа.
15:56 30.09.2025
24 Учуден
16:08 30.09.2025
25 Пърпъл
16:08 30.09.2025
26 Мара Атанасова с евтините очила
16:11 30.09.2025
27 стоян георгиев
16:22 30.09.2025
28 123456
16:23 30.09.2025