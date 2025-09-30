Новини
В Полша арестуваха украински гражданин Володимир З. за взривяването на „Северен поток“
В Полша арестуваха украински гражданин Володимир З. за взривяването на „Северен поток"

30 Септември, 2025 15:03 1 511 28

Мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд

В Полша арестуваха украински гражданин Володимир З. за взривяването на „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток" - е бил задържан в Полша, съобщи днес радио Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Ар Ем Еф Еф Ем информира, че мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

Още новини от Украйна

Полски адвокат, представляващ Володимир З., потвърди пред Ройтерс, че клиентът му е бил задържан в Полша.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките. За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    49 0 Отговор
    Володимир Зеленски. Мдаа,той е поръчителя.

    15:05 30.09.2025

    15:05 30.09.2025

  • 2 456

    31 2 Отговор
    Потулва се случая за изнасиленото детенце в Каблешково. Да дадем гласност на случая. Всички имаме деца.

    15:06 30.09.2025

    15:06 30.09.2025

  • 3 Володимир. З

    8 41 Отговор
    Това момче трябва да го наградят с медал, какъв арест? Спря зависимостите на Европа от корумпирания северен поток.

    15:06 30.09.2025

    15:06 30.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    31 0 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир. З":

    Германците са му приготвили камера за награда, газова. Иди им обясни за зависимостите

    15:07 30.09.2025

  • 5 така, де

    28 0 Отговор
    Рано или късно истината излиза наяве!

    15:09 30.09.2025

  • 6 456

    14 2 Отговор
    Моля,семейството на детенцето от Каблешково да остави контакт в тази статия.
    Благодаря.

    15:09 30.09.2025

  • 7 Трол

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    Зеленски се е писал в новата си лична карта като Владимир, така че не е той.

    15:10 30.09.2025

  • 8 Атина Палада

    17 2 Отговор
    Володимир Зеленски ли са арестували?

    15:11 30.09.2025

  • 9 Джони Инглиш

    16 0 Отговор
    Всички знаем кой е истинския извършител.

    15:12 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Опааа

    12 0 Отговор
    Ар Ем Еф Еф Ем…😆 Марооооооо! Какво е това ма? Лисирко неграмотна!

    15:15 30.09.2025

  • 12 123456

    10 0 Отговор
    Кажи честно - да не е Зеленски тва З. ! Ето твай хирой ! ха ха

    15:15 30.09.2025

  • 13 123456

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир. З":

    Спрял е на баба ти цикъла той... !

    15:16 30.09.2025

  • 14 Гончар Романенко

    5 0 Отговор
    Тоя е като Маринус ван Дер Любе--не е той!

    15:17 30.09.2025

  • 15 Зеля

    7 1 Отговор
    Пускайте го, той е мой човек.

    15:23 30.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Търновец

    13 0 Отговор
    Украинци вандали и тарикати

    15:28 30.09.2025

  • 18 Неудобен въпрос

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    Отгога всеки селянин издава осъдителна присъда без да се запознае със факти и доказателства? Или линча ви е във вените?

    15:28 30.09.2025

  • 19 Истината

    11 0 Отговор
    Поръчител и организатор беше ЦРУ. Укрите са пионки в тая игра.

    15:35 30.09.2025

  • 20 не може да бъде

    4 0 Отговор
    И все пак не остава ли едно съмнение че се разиграва втора серия на филма Покушението срещу папа Йоан Павел Втори -само че този път със съвсем различни продуценти сценаристи режисьори и артисти!? И темата е различна разбира се!

    15:35 30.09.2025

  • 21 Моята теза

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "САЩ е поръчителят":

    Истината е, че до украинския конфликт се ескалира сред като америте не можаха да забранят Северен Поток 2 след много опити които имаха. То бяха санкции на фимрмата изпълнител, съдебни дела, заплахи и неистов гняв. Тогава навиха пружината на укро марионетката и връщане нямаше. После беше повредената турбина на Северен Поток, стигна се и до взривяване на тръбата. Няма случайни неща, цялата подготовка дойде задокеана а изпълнителите със украински паспорти.

    15:38 30.09.2025

  • 22 Втори Трус

    4 0 Отговор
    Който се интересува знае как икономиката на Германия беше във пиков възход а втората тръба щеше да затвърди независимостта на страните от ЕС от Америка със евтина руска газ на ниски цени и огромни количества. Американските биолаборатории в Европа и Азия си свършиха перфектно работата през 2019 година със криза до 2022 довела до множество осакатявания и смъртни случаи. Европа се посъвзе след лабоКовида и беше необходима решителната стъпка към разединяване между Русия и останалите страни на стария континент. Америте запалиха фронта в Украйна, взривиха тръбата, спряха и нацяло втората. Това е тяхната победа над стария континент, резултата е плачевен за нас а те печелят милиарди долари. Между другото милионите които наливат за пропаганда са съпроводени със директни заплахи за унищожение.

    15:55 30.09.2025

  • 23 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    6 0 Отговор
    Украйна предостави списък с 339 деца, за които се твърди, че са изведени от страната, повечето от които са се озовали в Европа — Лавров

    Киев твърди, че Русия е „извела десетки хиляди украински деца“.Нашата делегация настоя: Моля, дайте ни списък с тези деца, това е сериозен въпрос.След много упорити убеждавания украинците предадоха списък с 339 деца.Повечето от тях се оказаха възрастни и се намираха не в Русия, а в Европа.

    15:56 30.09.2025

  • 24 Учуден

    1 1 Отговор
    Що бе? Той за медал.Не на руския газ.За какво го преследват човека?Нали не искат нищо руско?

    16:08 30.09.2025

  • 25 Пърпъл

    3 0 Отговор
    Зеленският е задържан,съден и предаден на Тръмп.Чака го Гуантанамо.

    16:08 30.09.2025

  • 26 Мара Атанасова с евтините очила

    0 0 Отговор
    Милен ме извика да му ду хам

    16:11 30.09.2025

  • 27 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Бамдеровските плужеци никъде не ги харесват! Само за пушечно месо ги ползват!

    16:22 30.09.2025

  • 28 123456

    0 0 Отговор
    Тва е някаква комедия за малоумници ! Докога !!!

    16:23 30.09.2025

