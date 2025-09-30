В Полша арестуваха украински гражданин Володимир З. за взривяването на „Северен поток“

Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток" - е бил задържан в Полша, съобщи днес радио Ар Ем Еф Еф Ем (RMF FM), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Ар Ем Еф Еф Ем информира, че мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

Още новини от Украйна

Полски адвокат, представляващ Володимир З., потвърди пред Ройтерс, че клиентът му е бил задържан в Полша.

Описани както от Москва, така и от Запада като акт на саботаж, експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките. За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.