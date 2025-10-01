Британският премиер Киър Стармър: Великобритания е изправена пред определящ епохата избор

Британският премиер Киър Стармър предупреди, че Великобритания е изправена пред определящ епохата избор между лейбъристите и популистката десница, като отправи остра атака срещу Найджъл Фарадж, заявявайки, че лидерът на “реформаторите” нито харесва, нито вярва във Великобритания, предаде БНР.



В реч на годишния конгрес на управляващата Лейбъристка партия, която очертава бойните линии за следващите общи избори, премиерът и лидер на партията заяви, че Обединеното кралство се намира на кръстопът, където "може да избере благоприличие или разделение, обновление или упадък". В необичайно страстна реч пред зала с развяващи знамена делегати, Стармър заяви, че води "борба за душата" на страната срещу "Реформирай Обединеното кралство", казвайки на тези, които не са гласували за неговата партия, че това е и тяхна борба.



Премиерът не повтори обвинението си, отправено в неделя в интервю за Би Би Си, че имиграционната политика на Фарадж е "расистка", но той обеща да се бори с расистката реторика. "Свободата на словото е британска ценност - ние я пазим от векове. Но ако подбуждате расистко насилие и омраза, това не е изразяване на загриженост - това е престъпление", изтъкна Киър Стармър.



Премиерът пристигна в Ливърпул за конгреса, изправен пред сериозни въпроси относно неговото лидерство, тъй като Лейбъристката партия изостава от "Реформирай Обединеното кралство“ в анкетите, а личният му рейтинг е най-ниският в цялата история на подобни проучвания.



В речта си Стармър засегна и много други чувствителни теми като данъците и миграцията, но "реформаторите" бяха в центъра на вниманието, защото се очаква те да бъдат най-голямата заплаха за лейбъристите на следващите общи избори.

