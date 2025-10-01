Новини
Британският премиер Киър Стармър: Великобритания е изправена пред определящ епохата избор

Министър-председателят отправи остра атака срещу Найджъл Фарадж

Британският премиер Киър Стармър предупреди, че Великобритания е изправена пред определящ епохата избор между лейбъристите и популистката десница, като отправи остра атака срещу Найджъл Фарадж, заявявайки, че лидерът на “реформаторите” нито харесва, нито вярва във Великобритания, предаде БНР.

В реч на годишния конгрес на управляващата Лейбъристка партия, която очертава бойните линии за следващите общи избори, премиерът и лидер на партията заяви, че Обединеното кралство се намира на кръстопът, където "може да избере благоприличие или разделение, обновление или упадък". В необичайно страстна реч пред зала с развяващи знамена делегати, Стармър заяви, че води "борба за душата" на страната срещу "Реформирай Обединеното кралство", казвайки на тези, които не са гласували за неговата партия, че това е и тяхна борба.

Премиерът не повтори обвинението си, отправено в неделя в интервю за Би Би Си, че имиграционната политика на Фарадж е "расистка", но той обеща да се бори с расистката реторика. "Свободата на словото е британска ценност - ние я пазим от векове. Но ако подбуждате расистко насилие и омраза, това не е изразяване на загриженост - това е престъпление", изтъкна Киър Стармър.

Премиерът пристигна в Ливърпул за конгреса, изправен пред сериозни въпроси относно неговото лидерство, тъй като Лейбъристката партия изостава от "Реформирай Обединеното кралство“ в анкетите, а личният му рейтинг е най-ниският в цялата история на подобни проучвания.

В речта си Стармър засегна и много други чувствителни теми като данъците и миграцията, но "реформаторите" бяха в центъра на вниманието, защото се очаква те да бъдат най-голямата заплаха за лейбъристите на следващите общи избори.


  • 1 Ха ха

    4 2 Отговор
    Този клоун...

    04:23 01.10.2025

  • 2 Анонимен

    7 2 Отговор
    Да, но не Фарадж разруши Близкия Изток и Северна Африка да предизвиква вълни емигранти!

    04:27 01.10.2025

  • 3 Вот

    3 2 Отговор
    Цитат: може да избере благоприличие или разделение, обновление или упадък"

    Да, това последнота звучи с пълна сила за деиствията на Страмер във всички направления.

    05:18 01.10.2025

  • 4 Артилерист

    4 2 Отговор
    Стармър се опитва популистки да почеши английските националисти, но реалността от неговата политика е повече от тревожна за обикновените англичани. Затова хората искат промяна и Фарадж му води доста убедително в социологическите проучвания...

    05:21 01.10.2025

