Новини
Свят »
Дания »
Премиерът Желязков ще участва в срещата на Европейската политическа общност в Дания

Премиерът Желязков ще участва в срещата на Европейската политическа общност в Дания

1 Октомври, 2025 07:33 498 22

  • росен желязков-
  • дания-
  • среща-
  • европейска политическа общност

Министър-председателят ще участва и в заседанието на неформалния Европейски съвет в Копенхаген

Премиерът Желязков ще участва в срещата на Европейската политическа общност в Дания - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес и утре министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в заседанието на неформалния Европейски съвет и в срещата на Европейската политическа общност, които ще се проведат в Копенхаген, Дания. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА.

Днес на заседанието на Европейския съвет лидерите на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана, включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Ще бъде обсъдена и допълнителната подкрепа за Украйна с цел постигане на справедлив и траен мир.

Същата вечер Желязков ще присъства на официална вечеря, давана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания в чест на държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС и на Европейската политическа общност.

На 2 октомври премиерът ще участва в заседанието на Европейската политическа общност, съобщиха още от Министерския съвет. В рамките на форума той ще се включи в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“.

По време на визитата си в Копенхаген министър-председателят ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.

В средата на май премиерът Росен Желязков участва в Шестата среща на върха на Европейската политическа общност в Тирана. България има значителен принос за сигурността на целия Европейски съюз (ЕС). Като пълноправен член на Шенген от началото на тази година продължаваме да подобряваме капацитета си за граничен контрол, заяви той.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВОСЪЧНИЯ

    19 0 Отговор
    Роско трябва да пътува.

    07:36 01.10.2025

  • 2 12340

    18 0 Отговор
    Рошен Миткалото стоя цели 2/два!/ дни в България!

    07:36 01.10.2025

  • 3 ИЗБИРАТЕЛ

    23 0 Отговор
    Като си помисля, че аз му плащам екскурзиите на тоя, лошо ми става.

    07:37 01.10.2025

  • 4 ха ха

    16 0 Отговор
    урсулетките ще делят плячката от бъдещи договори

    07:39 01.10.2025

  • 5 Някоя

    14 0 Отговор
    друга снимка и обратно ! Нищо продуктивно !

    07:39 01.10.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    14 0 Отговор
    НАДУВАЕМАТА KУKЛА C ДВОЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОСЕHKA ЖEЛЯ3KOBA B ДАНИЯ ?!
    ЩЯЛА ДА РЕШАВА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
    🤣😆😁
    СТИГА БЕ
    😮
    ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА РЕШИ КРИЗИТЕ В КОЧИНАTA БОKOЛAHДИЯ. НИТО ЕДНА! 😡

    07:43 01.10.2025

  • 7 Само да добавя

    10 0 Отговор
    Ама той още не си е изпрал дрехите от последната разходка! Ето затова Ники му завижда.

    07:53 01.10.2025

  • 8 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    С кого ли ще го снимат сега

    07:55 01.10.2025

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Хаяшиту как се е втурнал по екскурзии. Свят да види

    07:55 01.10.2025

  • 10 Да види

    7 0 Отговор
    стандарта на Кралство Дания Костинбродския субект ! Медицинските грижи са безплатни , минималната пенсия ОТ държавата , която е изключително социална , за нуждаещите се годишно е около 12 000 Евро . Но те са една шепа , почти няма безработни . Няма и едно дете без място в детски ясли и градини , а вноските са символични...... И и и.......

    Коментиран от #16

    07:56 01.10.2025

  • 11 Нещо не се връзва

    4 0 Отговор
    Събират се ЛИДЕРИ. Нашто джилезу чий го дири там?

    08:06 01.10.2025

  • 12 Културен Антрополог

    4 0 Отговор
    премиер ПАЛЯЧО

    08:06 01.10.2025

  • 13 Пич

    4 0 Отговор
    Крал , кралица - датски бедняци !!! Къде им е хотела с водопада...?! Роско ще покаже на всички , кой е крал !!!

    08:06 01.10.2025

  • 14 Мнение

    2 0 Отговор
    Екскурзианти, сър! България травъл.

    08:06 01.10.2025

  • 15 Чукча писател

    3 0 Отговор
    Представителите на българската общност в Дания (около 4-5 души) тръпнат в очакване на височайшата особа, с надеждата никога повече да не я срещнат.

    08:06 01.10.2025

  • 16 Е да, така е

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да види":

    Щото тия хорица в Дания си нямат нито Герб, нито Евро!

    08:08 01.10.2025

  • 17 цеазе

    3 0 Отговор
    Ей ГЕРБ боклук, до кога ще ти плащаме и да се разхождаш по Света на екскурзии бе боклук със боклук??? Не си свършил работа за 5 пари а само си на екскурзии на държавна издръжка. Мислиш си че ще се криеш докато хората забравят за хотела с водопад, само че не си познал. Почваи да даваш показания от къде са парите??? От къде си натрупал милиони левове и как си взел парцел в Борисовата градина. ГЕРБ боклук със боклук до кога хем ще крадете хем по екскурзии ще обикаляте и ще ви даваме и заплати??? До кога бе боклуци мръсни??? Слава Богу взе да им писва на българите.

    08:08 01.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Коментар

    0 1 Отговор
    Бул-шит пропаганда с понятие"соросоид", широко разпространявано от българскити русофили е измислено от агентите на руските тайни служби...
    Русия щенамалява разходите си за оръжия, но рязко ще увеличава разходите си за пропаганда. Така че за в бъдеще все по-често ще има неясни понятия, като"соросоид" , "джендър", “третополовия запад“ и др. измислени от службите на КГБ и разпространяван от техните слуги в БГ с цел да обслужват руските интереси и да отслабват демокрациите и да всяват токсична пропаганда на раздор в ЕС....

    08:16 01.10.2025

  • 20 болгаринь..

    2 0 Отговор
    Следващия път железков ще ги покани в хотело с водопадо на женската си.и ще се снимат с двата плондера,дека са му отделили средства от бюджето за да вкарат цела бара във фоайето на заведението на артиската му..

    08:16 01.10.2025

  • 21 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТОЗИ КОГА ЩЕ СЕ ПРИБЕРЕ В ЗАТВОРА

    08:21 01.10.2025

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    След като срещата е неформална и касае даване на още пари за най-корумпираната държава в Европа, защо Желязков отива и не може ли да изпрати неупълномощено лице за подпис на международни документи? До кога най-бедната държава в ЕС ще участва в издръжката на ционисткия режим, провокирал войната?

    08:29 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания