Премиерът Желязков ще участва в срещата на Европейската политическа общност в Дания

Днес и утре министър-председателят Росен Желязков ще вземе участие в заседанието на неформалния Европейски съвет и в срещата на Европейската политическа общност, които ще се проведат в Копенхаген, Дания. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА.
Днес на заседанието на Европейския съвет лидерите на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана, включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Ще бъде обсъдена и допълнителната подкрепа за Украйна с цел постигане на справедлив и траен мир.
Същата вечер Желязков ще присъства на официална вечеря, давана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания в чест на държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС и на Европейската политическа общност.
На 2 октомври премиерът ще участва в заседанието на Европейската политическа общност, съобщиха още от Министерския съвет. В рамките на форума той ще се включи в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“.
По време на визитата си в Копенхаген министър-председателят ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.
В средата на май премиерът Росен Желязков участва в Шестата среща на върха на Европейската политическа общност в Тирана. България има значителен принос за сигурността на целия Европейски съюз (ЕС). Като пълноправен член на Шенген от началото на тази година продължаваме да подобряваме капацитета си за граничен контрол, заяви той.
