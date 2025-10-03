Мъск за британския премиер Стармър: Празноглав актьор. Диктуват му други

Илон Мъск остро критикува британския премиер Киър Стармър, наричайки го „празноглав актьор“.

„Стармър е празноглав актьор. Други му казват какво да казва“, написа Мъск в X.

На 13 септември американският милиардер подкрепи антиимигрантските протести в Лондон. Той се обърна към тълпата чрез видеовръзка и разкритикува правителството на Стармър, призовавайки за „разпускане на парламента“.

Мъск също така заяви, че британците „се страхуват да упражнят правото си на свобода на словото“ и нарече Би Би Си „съучастник в унищожаването на Обединеното кралство“.