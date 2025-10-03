Новини
Мъск за британския премиер Стармър: Празноглав актьор. Диктуват му други

3 Октомври, 2025 05:34

Американският милиардер подкрепя антиимигрантските протести в Лондон

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск остро критикува британския премиер Киър Стармър, наричайки го „празноглав актьор“.

„Стармър е празноглав актьор. Други му казват какво да казва“, написа Мъск в X.

На 13 септември американският милиардер подкрепи антиимигрантските протести в Лондон. Той се обърна към тълпата чрез видеовръзка и разкритикува правителството на Стармър, призовавайки за „разпускане на парламента“.

Мъск също така заяви, че британците „се страхуват да упражнят правото си на свобода на словото“ и нарече Би Би Си „съучастник в унищожаването на Обединеното кралство“.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЗАПАДА СЪВСЕМ ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА
    ЩОМ ТРЪРДИ ЧЕ ИСЛЯМИСТИТЕ
    БИЛИ ОТ ЛЕВИТЕ И КОМУНИСТИТЕ:)
    .....
    МЪСК СЕ БОРИ СЪС СТАРМЪР И ТРЪМП НА НОБЕЛА
    ПО МЕДИЦИНА

    05:40 03.10.2025

  • 2 прав си

    1 1 Отговор
    Илъне

    05:42 03.10.2025

  • 3 Българин

    1 4 Отговор
    Хората в Европа подкрепят Мъск във всичко и мечтаят за политици, които се съобразяват с него. Бойко винаги е подкрепял Мъск и за това хората са с него!

    05:49 03.10.2025

  • 4 ТАЗИ СГАН

    2 1 Отговор
    АБСОЛЮТНО ПРАВ !!!ТЕЯ ЛАЙНОБРИТИ ДА СА ИМАЛИ НЯКОГА ПО- СВЕСТЕН ОТ ТОЯ !!?? МИ САМО СИ СПОМНЕТЕ СКОРОШНИЯ РОШЛЬОТО БОРЕТО, УБИТИ МИЛИОНИ УКРАИНЦИ И РУСНАЦИ ЗАРАДИ ТОЯ КРЪВОЖАДЕН УБИЕЦ , КОЙТО ОЩЕ СЕ РЕЕ НА СВОБОДА, ВМЕСТО ДА БЕШЕ ЗАПРИЩЕН И ЛИКВИДИРАН ДО СЕГА!!!

    05:52 03.10.2025

  • 5 Рускиня

    0 0 Отговор
    Мъск да види каква е свободата на словото, зависеща от журналисти!
    Милене провери какво съм написал и основанието на на Мара да ми забрани да коментирам!!!

    06:13 03.10.2025