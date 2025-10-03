Чехия пред решаващи парламентарни избори

Чехите вероятно ще свалят дясноцентристкото правителство на изборите в петък и събота, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според социологическите проучвания предимство има милиардерът Андрей Бабиш, който се стреми да се върне на власт с обещания за повишаване на заплатите и стимулиране на растежа, като същевременно намали помощта за Украйна. Подобна промяна би засилила антиимиграционния лагер в Европа и би усложнила общите климатични политики на ЕС.

След години на инфлационни пикове и спад на реалните доходи, чехите остават разочаровани от управлението на премиера Петр Фиала и коалицията „Сполу“, която поставя акцент върху намаляването на бюджетния дефицит. Традиционно чешките избиратели търсят промяна – нито едно действащо правителство не е спечелило втори мандат от 1996 г.

Бабиш, близък съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан в групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, поддържа различна линия спрямо Фиала по отношение на Украйна. Докато настоящото правителство беше сред първите, дарили танкове и бойна техника на Киев, Бабиш обещава да прекрати скъпия проект за доставки на боеприпаси, настоявайки, че средствата трябва да се използват за чешките граждани.

Очаква се партията му ANO да спечели над 30% от гласовете, около 10 пункта повече от „Сполу“. Въпреки това вероятността за самостоятелно мнозинство е малка и Бабиш може да се нуждае от подкрепата на по-малки партии, включително антиевропейски и антинатовски формации като крайнодясната Социалдемократическа партия (СДПГ) и крайнолявата „Стачило!“.

Въпреки притесненията, че ще отдалечи страната от прозападния курс, Бабиш категорично отхвърля излизане от ЕС или НАТО. „Нямаме пари тук за нашия народ. Нашата програма е за по-добър живот на чешките граждани. Не сме в Украйна“, заяви той в телевизионен дебат тази седмица.

Кандидатурата му обаче е обременена с пречки – включително законите за конфликт на интереси като собственик на голяма бизнес империя и съдебен процес по обвинения в измама със субсидия от ЕС, който той отрича.

Въпреки това много избиратели си спомнят предишното му управление като по-благоприятно за жизнения стандарт. „При Бабиш беше по-добре“, споделя на митинг предприемачът Мартин Клихавец.

Ключов момент за изборите ще бъде дали малките партии ще успеят да преминат прага от 5% за влизане в парламента. Ако не го направят, „Сполу“ би могла да запази властта, както стана на предишния вот.

Избирателните секции ще работят от 14:00 до 22:00 ч. в петък и от 8:00 до 14:00 ч. в събота. Резултатите се очакват в събота следобед.