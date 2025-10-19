Новини
Свят »
Афганистан »
България и още 19 недоволни държави призоваха ЕК за повече депортации в Афганистан

България и още 19 недоволни държави призоваха ЕК за повече депортации в Афганистан

19 Октомври, 2025 06:51, обновена 19 Октомври, 2025 05:55 423 0

  • българия-
  • депортации-
  • афганистан-
  • европейска комисия

Те се оплакват, че миналата година 22 870 афганистанци са получили решение за репатриране от ЕС, но само 435 действително са се завърнали в родината си

България и още 19 недоволни държави призоваха ЕК за повече депортации в Афганистан - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двадесет европейски държави, сред които и България, призоваха Европейската комисия да предостави повече възможности за връщане на афганистанци без разрешения за пребиваване на територията на ЕС, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Нидерландското правителство публикува писмо в този смисъл, адресирано до еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

В писмото подписалите се страни се оплакват, че миналата година 22 870 афганистанци са получили решение за репатриране от ЕС, като само 435 действително са се завърнали в Афганистан, който сега отново е под контрола на талибаните.

Страните настояват въпросът за доброволното и принудителното връщане в Афганистан да бъде разгледан като съвместна отговорност на ниво ЕС.

Те също така призовават за разглеждане на допълнителни възможности за депортации в Афганистан, с приоритет на тези, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Писмото беше подписано по инициатива на Белгия от България, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Словакия, Швеция, Чехия и Нидерландия.

Норвегия, която не е член на ЕС, но принадлежи към Шенгенското пространство и си сътрудничи с Агенцията на ЕС в областта на убежищата, също подписа споразумението.

Германия в момента преговаря с талибаните за депортации в Афганистан. Според министъра на вътрешните работи Александер Добринт, разговорите са в доста напреднал стадий.

Контактите с талибаните са спорни, тъй като германското правителство не поддържа официално дипломатически отношения с групировката, която се завърна на власт в Афганистан през август 2021 г.

Талибаните са международно изолирани поради незачитането на човешките права, особено правата на жените. Откакто групировката пое властта, афганистанци са били депортирани от Германия два пъти с помощта на Катар.

/ИЦ/

Източник: www.bta.bg


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания