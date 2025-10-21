Новини
Свят »
Португалия »
Трагедията в Лисабон: Кабелът на дерайлиралия фуникуляр не отговарял на техническите изисквания

Трагедията в Лисабон: Кабелът на дерайлиралия фуникуляр не отговарял на техническите изисквания

21 Октомври, 2025 06:20, обновена 21 Октомври, 2025 05:23 465 1

  • лисабон-
  • инцидент-
  • разследване-
  • фуникуляр

Това сочи предварителен доклад

Трагедията в Лисабон: Кабелът на дерайлиралия фуникуляр не отговарял на техническите изисквания - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Кабелът, който се скъса и причини смъртоносен инцидент с фуникуляра в Лисабон миналия месец, не е отговарял на техническите изисквания, гласи предварителен доклад от разследването, цитиран от ДПА и БТА.

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници, включително линията "Глория", където стана трагедията, съобщи вчера Службата за предотвратяване и разследване на въздушни и железопътни злополуки (GPIAAF).

При трагичния случай от 3 септември загинаха 16 и бяха ранени 21 души, някои от тях - тежко.

Фуникулярът има два вагона, свързани с въже, и се изкачва и спуска по стръмните улици на португалската столица. В деня на инцидента единият вагон се спускал по стръмния път "Калкада да Глория", когато дерайлирал на завой и се блъснал в железни стълбове и сграда.

Окончателният доклад за причините за случилото се очаква в рамките на година.

Историческият фуникуляр "Елевадор да Глория" е една от най-популярните туристически атракции в Лисабон, но местните жители също го използват редовно. Построена в Германия през 19-и век, въжената железница превозва около 3 милиона пътници всяка година.

До миналия месец не е имало такива инциденти с нито един от трите фуникуляра в Лисабон.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    0 0 Отговор
    Есср веднага да затваря тия експерименти, както и всички овейцарски влакчета.

    05:53 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания