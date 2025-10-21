Politico: ЕС възлага на ЕК да разработи план за използване на руски активи за Киев

В четвъртък лидерите на ЕС възнамеряват официално да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на замразени руски активи за Киев, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това, съобщава Politico, позовавайки се на вътрешни документи.
„Лидерите на ЕС възнамеряват да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на милиарди евро от замразени руски държавни активи за финансиране на огромен заем за Украйна, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това“, пише изданието, подчертавайки, че това вероятно ще се случи на тримесечното заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък.
Според белгийски дипломат страната му няма да възрази срещу проекта.
Унгария, която има договор за внос на руски газ до 2036 г., обмисля правни мерки срещу забраната на Европейския съюз, която трябва да бъде приложена от Европейската комисия (ЕК). Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Euractiy и ФОКУС
"Това е голям скандал и трябва да обмислим някои правни стъпки, защото това е явно нарушение на договора за Европейския съюз“, заяви министърът на външните работи Петер Сиярто в кулоарите на среща на министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз в Люксембург.
Обяснявайки противопоставянето на Будапеща, той посочи, че "това не са мерки, а санкции“, съобщи Euractiv. "Това не е търговска мярка по отношение на съдържанието“, посочва унгарският министър.
Той подчертава, че като част от външната политика на ЕС, при договаряне на санкции, "трябва да се вземе единодушно решение“.
Забраната, която се счита за редовен закон, което означава, че ще бъде приета с подкрепата на мнозинство от поне 55 процента от страните от ЕС, беше силно противопоставена от Унгария и Словакия, които смятат, че трябва да имат право да наложат вето.
Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто подчерта днес, че очаква много хора да направят всичко възможно, за да предотвратят срещата на върха за мир между САЩ и Русия в Будапеща и да блокират всякакъв шанс за мир в Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха в телефонен разговор миналата седмица да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят постигането на мир в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да присъства на планираната среща на върха между САЩ и Русия, но не вижда Будапеща като "най-подходящото място“.
Министърът на външните работи на Унгария обяви също, че ще посети Вашингтон утре.
Той не поясни с кого ще се срещне във Вашингтон и каква е програмата на посещението му в Съединените американски щати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдаааа дааа
06:19 21.10.2025
3 Ваш враг може и да е
До коментар #1 от "Вижте кво!":Но за 80% от българите са братушки и освободители!!!
06:21 21.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Защото
До коментар #1 от "Вижте кво!":ЕССР е със затихващи функции !
06:26 21.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:27 21.10.2025
9 Някой
Отделно така се убива доверието в банките на запад. Както и държано там имущество и имоти. Примерно вместо да си държат там неща, ще отидат другаде, част в Русия. И за какво някой шейх да си слага там пари. Ще е някакъв икономически удар за ЕС дългосрочно.
Русия ще си ги иска парите после. И ще го припише като дългове. И как да си вземе по друг начин. Реално връщаната територия в Украйна (подарявана в миналото), е неизмеримо по-ценна.
Коментиран от #11
06:31 21.10.2025
10 дядото
06:50 21.10.2025
11 Георгиев
До коментар #9 от "Някой":Абсолютно вярно! Голяма грешка е, че в клаузите на ОНД липсваше военен ангажимент на правоприемника на СССР при нарушение на клаузите и право на свободно решение за самоопределение. СССР беше отвоювана територия, която бившите републики откъснаха, заграбиха безплатно икономически ресурс и след години на повечето места стартираха геноцид над рускоговорящите там. Няма как грешките и подаръците на съветските величия да се приемат в сегашния свят. И аз се чудя защо Русия се пазари за части от донецка република, а не направи мобилизация и със щурм си прибере Одеса, Владимиров, Харков и цяла Новорусия, а после и Малорусия. Справедливо е. Тогава, с ресурса и интелекта, който сега се води на Окраина, няма кой да скача срещу Русия.
06:56 21.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Паре нема
Европа утече у канала
07:21 21.10.2025
16 СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР
07:30 21.10.2025
17 Няма да конфискуват
07:32 21.10.2025
18 гост
Коментиран от #24
07:34 21.10.2025
19 мдаааа
07:38 21.10.2025
20 ха ха
07:38 21.10.2025
21 владѝмир
07:44 21.10.2025
22 ФАШПИРАТИТЕ НА ЕВРОПА
07:48 21.10.2025
23 Група европейски лидери
07:53 21.10.2025
24 факуса
До коментар #18 от "гост":те си го знаят,така са забогатели инак им свършва високия стандарт,то вече започна изтрезняването
08:04 21.10.2025
25 Й.В.С. - Коба
08:04 21.10.2025