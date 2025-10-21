Politico: ЕС възлага на ЕК да разработи план за използване на руски активи за Киев

В четвъртък лидерите на ЕС възнамеряват официално да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на замразени руски активи за Киев, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това, съобщава Politico, позовавайки се на вътрешни документи.

„Лидерите на ЕС възнамеряват да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на милиарди евро от замразени руски държавни активи за финансиране на огромен заем за Украйна, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това“, пише изданието, подчертавайки, че това вероятно ще се случи на тримесечното заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък.

Според белгийски дипломат страната му няма да възрази срещу проекта.

Унгария, която има договор за внос на руски газ до 2036 г., обмисля правни мерки срещу забраната на Европейския съюз, която трябва да бъде приложена от Европейската комисия (ЕК). Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Euractiy и ФОКУС



"Това е голям скандал и трябва да обмислим някои правни стъпки, защото това е явно нарушение на договора за Европейския съюз“, заяви министърът на външните работи Петер Сиярто в кулоарите на среща на министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз в Люксембург.



Обяснявайки противопоставянето на Будапеща, той посочи, че "това не са мерки, а санкции“, съобщи Euractiv. "Това не е търговска мярка по отношение на съдържанието“, посочва унгарският министър.



Той подчертава, че като част от външната политика на ЕС, при договаряне на санкции, "трябва да се вземе единодушно решение“.



Забраната, която се счита за редовен закон, което означава, че ще бъде приета с подкрепата на мнозинство от поне 55 процента от страните от ЕС, беше силно противопоставена от Унгария и Словакия, които смятат, че трябва да имат право да наложат вето.



Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто подчерта днес, че очаква много хора да направят всичко възможно, за да предотвратят срещата на върха за мир между САЩ и Русия в Будапеща и да блокират всякакъв шанс за мир в Украйна.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха в телефонен разговор миналата седмица да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят постигането на мир в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да присъства на планираната среща на върха между САЩ и Русия, но не вижда Будапеща като "най-подходящото място“.



Министърът на външните работи на Унгария обяви също, че ще посети Вашингтон утре.



Той не поясни с кого ще се срещне във Вашингтон и каква е програмата на посещението му в Съединените американски щати.