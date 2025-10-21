Новини
Politico: ЕС възлага на ЕК да разработи план за използване на руски активи за Киев

Politico: ЕС възлага на ЕК да разработи план за използване на руски активи за Киев

21 Октомври, 2025 06:05, обновена 21 Октомври, 2025 06:27

  • руски активи-
  • ес-
  • ек

Унгария обмисля правни мерки срещу Европейската комисия заради забраната за руски газ

Politico: ЕС възлага на ЕК да разработи план за използване на руски активи за Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В четвъртък лидерите на ЕС възнамеряват официално да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на замразени руски активи за Киев, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това, съобщава Politico, позовавайки се на вътрешни документи.

„Лидерите на ЕС възнамеряват да възложат на Европейската комисия разработването на правно предложение за използването на милиарди евро от замразени руски държавни активи за финансиране на огромен заем за Украйна, след като Белгия посочи, че няма да се противопостави на това“, пише изданието, подчертавайки, че това вероятно ще се случи на тримесечното заседание на Европейския съвет в Брюксел в четвъртък.

Според белгийски дипломат страната му няма да възрази срещу проекта.

Унгария, която има договор за внос на руски газ до 2036 г., обмисля правни мерки срещу забраната на Европейския съюз, която трябва да бъде приложена от Европейската комисия (ЕК). Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Euractiy и ФОКУС

"Това е голям скандал и трябва да обмислим някои правни стъпки, защото това е явно нарушение на договора за Европейския съюз“, заяви министърът на външните работи Петер Сиярто в кулоарите на среща на министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз в Люксембург.

Обяснявайки противопоставянето на Будапеща, той посочи, че "това не са мерки, а санкции“, съобщи Euractiv. "Това не е търговска мярка по отношение на съдържанието“, посочва унгарският министър.

Той подчертава, че като част от външната политика на ЕС, при договаряне на санкции, "трябва да се вземе единодушно решение“.

Забраната, която се счита за редовен закон, което означава, че ще бъде приета с подкрепата на мнозинство от поне 55 процента от страните от ЕС, беше силно противопоставена от Унгария и Словакия, които смятат, че трябва да имат право да наложат вето.

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто подчерта днес, че очаква много хора да направят всичко възможно, за да предотвратят срещата на върха за мир между САЩ и Русия в Будапеща и да блокират всякакъв шанс за мир в Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха в телефонен разговор миналата седмица да се срещнат в Будапеща, за да обсъдят постигането на мир в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да присъства на планираната среща на върха между САЩ и Русия, но не вижда Будапеща като "най-подходящото място“.

Министърът на външните работи на Унгария обяви също, че ще посети Вашингтон утре.

Той не поясни с кого ще се срещне във Вашингтон и каква е програмата на посещението му в Съединените американски щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Мдаааа дааа

    30 1 Отговор
    За да вземеш чуждо си е кражба, а на крадците мястото е в Сибир да строи и се възпитава....

    06:19 21.10.2025

  • 3 Ваш враг може и да е

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    Но за 80% от българите са братушки и освободители!!!

    06:21 21.10.2025

  • 7 Защото

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    ЕССР е със затихващи функции !

    06:26 21.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 1 Отговор
    Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ- с ГОЛям мерак да ЛАПНЕ ЧУЖДите пари❗

    06:27 21.10.2025

  • 9 Някой

    18 1 Отговор
    Това се нарича грабеж! И попада под НК и е за години затвор. Вината е индивидуална. А Украйна ЕС не ги интересува - не са част от него, нито от НАТО. Нямат юридическо право да се разпореждат за каквото и да е в Украйна.
    Отделно така се убива доверието в банките на запад. Както и държано там имущество и имоти. Примерно вместо да си държат там неща, ще отидат другаде, част в Русия. И за какво някой шейх да си слага там пари. Ще е някакъв икономически удар за ЕС дългосрочно.
    Русия ще си ги иска парите после. И ще го припише като дългове. И как да си вземе по друг начин. Реално връщаната територия в Украйна (подарявана в миналото), е неизмеримо по-ценна.

    Коментиран от #11

    06:31 21.10.2025

  • 10 дядото

    10 0 Отговор
    и след активите какво.нефта,газта,природните богатства...до питейната вода на русия.ще видим,ако сме живи.

    06:50 21.10.2025

  • 11 Георгиев

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Абсолютно вярно! Голяма грешка е, че в клаузите на ОНД липсваше военен ангажимент на правоприемника на СССР при нарушение на клаузите и право на свободно решение за самоопределение. СССР беше отвоювана територия, която бившите републики откъснаха, заграбиха безплатно икономически ресурс и след години на повечето места стартираха геноцид над рускоговорящите там. Няма как грешките и подаръците на съветските величия да се приемат в сегашния свят. И аз се чудя защо Русия се пазари за части от донецка република, а не направи мобилизация и със щурм си прибере Одеса, Владимиров, Харков и цяла Новорусия, а после и Малорусия. Справедливо е. Тогава, с ресурса и интелекта, който сега се води на Окраина, няма кой да скача срещу Русия.

    06:56 21.10.2025

  • 15 Паре нема

    7 0 Отговор
    действайте!

    Европа утече у канала

    07:21 21.10.2025

  • 16 СМЕТКИ БЕЗ КРЪЧМАР

    8 0 Отговор
    урсулА ЛИ Е ШЕФА НА БАНДАТА КРАДЦИ.............?

    07:30 21.10.2025

  • 17 Няма да конфискуват

    7 0 Отговор
    Просто си мислят, че така ще уолашат Русия преди Будапеща, мислейки си, че за Русия парите са толкова важни, колкото за продажните им душички.

    07:32 21.10.2025

  • 18 гост

    9 0 Отговор
    Чиста кражба EU по този начин те учат народа че кражбата е нещо нормално

    Коментиран от #24

    07:34 21.10.2025

  • 19 мдаааа

    6 0 Отговор
    От как света светува е те така просперират западняците ... завоевания, робство, кражби, терор, интриги, войни и т.н.

    07:38 21.10.2025

  • 20 ха ха

    6 0 Отговор
    евро лидерите много обичат "правото" което им пълни джобовете

    07:38 21.10.2025

  • 21 владѝмир

    4 0 Отговор
    ЕС битти !

    07:44 21.10.2025

  • 22 ФАШПИРАТИТЕ НА ЕВРОПА

    4 0 Отговор
    ТАЛИБАНО ПИТАТСКАТА КОМИСИЯ , НАЧЕЛО С ТАЯ МЪРША СЕ ГОТВЯТ ПАК ДА КРАДАТ . САМО КРАЖБИ ДАЛАВЕРИ ОТ ТЯХ . ОКАДОХА НАД 300 МИЛЯРДА НЕОТЧЕТЕНИ ДО СЕГА ЕВРА ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , СЕГА ЩЕ КРАДАТ РУСКИТЕ МИЛЯРДИ. МРЪСЕН ГОЛЕХ ГНИЛОЧ ЗА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОТ СТЕ , НАЧЕЛО С ТОЯ ДИВАК НА СНИМКАТА.

    07:48 21.10.2025

  • 23 Група европейски лидери

    2 0 Отговор
    Първо не обръщахме внимание на злото. После го разрешихме. После легализирахме злото. После рекламирахме злото. После празнувахме злото. И накрая криминализирахме всеки, който все още го нарича ЗЛО!

    07:53 21.10.2025

  • 24 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    те си го знаят,така са забогатели инак им свършва високия стандарт,то вече започна изтрезняването

    08:04 21.10.2025

  • 25 Й.В.С. - Коба

    0 0 Отговор
    Всичко се записва и документира. Лихвите си се начисляват. Отговорността остава и е без давност. Нека се помни и да няма после ама аз не знаех.

    08:04 21.10.2025