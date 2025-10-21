Новини
Политическа промяна в Токио: кабинетът на Ишиба подаде оставка

Политическа промяна в Токио: кабинетът на Ишиба подаде оставка

21 Октомври, 2025 07:23

Очаква се Санае Такаити да стане първата жена министър-председател в историята на страната

Политическа промяна в Токио: кабинетът на Ишиба подаде оставка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кабинетът на японския премиер Сигеру Ишиба официално подаде оставка в навечерието на планираното за вторник парламентарно гласуване за нов министър-председател, съобщи агенция „Киодо“, предава News.bg.

„Правителството на Ишиба се оттегля преди гласуването в парламента за избор на следващия премиер на Япония“, се посочва в изявлението.

Във вторник японският парламент започва извънредна сесия, по време на която народните представители ще гласуват за новия лидер на правителството. Очаква се вотът да се проведе през втората половина на деня.

По-рано агенцията информира, че управляващата Либерално-демократична партия (ЛДП) и опозиционната „Партия на иновациите на Япония“ са постигнали споразумение за сътрудничество. Това увеличава значително шансовете на лидерката на ЛДП, Санае Такаити, да бъде избрана за премиер.

Ако това се случи, Такаити ще влезе в историята като първата жена, заемаща поста министър-председател на Япония.


Япония
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    иШиба много готино име.
    Нещо като путкомафани.

    07:25 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Този иШиба, и неШиба е същият като ТуШиба, ту неШиба...

    07:40 21.10.2025

  • 6 Путин

    0 3 Отговор
    Преливам Памперса в Бункера вече
    Какво ли ще ми направят
    Тубата с бензина е винаги до мен и съм готов да се залея и да драсна клечката

    Коментиран от #7

    07:42 21.10.2025

  • 7 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Пълен иDиот си, даже малко го докарваш на Zеленски.

    07:51 21.10.2025

Новини по държави:
