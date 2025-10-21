Политическа промяна в Токио: кабинетът на Ишиба подаде оставка

Кабинетът на японския премиер Сигеру Ишиба официално подаде оставка в навечерието на планираното за вторник парламентарно гласуване за нов министър-председател, съобщи агенция „Киодо“, предава News.bg.

„Правителството на Ишиба се оттегля преди гласуването в парламента за избор на следващия премиер на Япония“, се посочва в изявлението.

Във вторник японският парламент започва извънредна сесия, по време на която народните представители ще гласуват за новия лидер на правителството. Очаква се вотът да се проведе през втората половина на деня.

По-рано агенцията информира, че управляващата Либерално-демократична партия (ЛДП) и опозиционната „Партия на иновациите на Япония“ са постигнали споразумение за сътрудничество. Това увеличава значително шансовете на лидерката на ЛДП, Санае Такаити, да бъде избрана за премиер.

Ако това се случи, Такаити ще влезе в историята като първата жена, заемаща поста министър-председател на Япония.