Иран и Франция обсъждат размяна на затворници

Иранска студентка, задържана във Франция, е подготвена да бъде разменена за задържани във френски граждани в Иран, съобщи ирански дипломат пред полуофициалната агенция „Тасним“, ден след като Техеран заяви, че има воля за размяна на затворници с Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Външният министър обяви, че г-жа Есфандяри е включена в канала за размяна и ние сме подготвили политически и консулски пакет, който двете страни трябва да приложат“, заяви заместник-министърът по консулските въпроси във външното министерство на Иран.

Сесил Колер и нейният партньор Жак Пари - и двамата френски граждани - са задържани в Иран от 2022 г.

Иран обвини Франция в произволно задържане на Махдие Есфандяри, иранска студентка, живееща в Лион, която беше арестувана тази година заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.