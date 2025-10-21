Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и Франция обсъждат размяна на затворници

Иран и Франция обсъждат размяна на затворници

21 Октомври, 2025 12:52 396 1

  • иран-
  • франция-
  • затворници-
  • размяна на затворници

Иранска студентка, задържана във Франция, може да бъде разменена за двама френски граждани, арестувани в Иран

Иран и Франция обсъждат размяна на затворници - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранска студентка, задържана във Франция, е подготвена да бъде разменена за задържани във френски граждани в Иран, съобщи ирански дипломат пред полуофициалната агенция „Тасним“, ден след като Техеран заяви, че има воля за размяна на затворници с Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Външният министър обяви, че г-жа Есфандяри е включена в канала за размяна и ние сме подготвили политически и консулски пакет, който двете страни трябва да приложат“, заяви заместник-министърът по консулските въпроси във външното министерство на Иран.

Сесил Колер и нейният партньор Жак Пари - и двамата френски граждани - са задържани в Иран от 2022 г.

Иран обвини Франция в произволно задържане на Махдие Есфандяри, иранска студентка, живееща в Лион, която беше арестувана тази година заради антиизраелски публикации в социалните мрежи.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Саркози да не е включен в списъка? Щото и той е политически затворник.

    13:08 21.10.2025

