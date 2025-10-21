Новини
Вучич и Орбан обсъдиха сътрудничеството в енергетиката на среща в Будапеща

21 Октомври, 2025 14:39 394 3

Сръбският президент акцентира върху енергийната сигурност на страната и възможностите за сътрудничество с Унгария в ключови стратегически проекти

Вучич и Орбан обсъдиха сътрудничеството в енергетиката на среща в Будапеща - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич се срещна с унгарския премиер Виктор Орбан в Будапеща, за да обсъдят стратегически въпроси в областта на енергетиката и инфраструктурата, както и широк спектър от сътрудничество между двете страни, предава БТА.

„Отношенията ни с Унгария и с нашия добър приятел Виктор Орбан са отлични, но искаме да ги укрепим чрез конкретни разговори за енергетика, инфраструктура и съвместни проекти“, написа Вучич в профила си в Инстаграм след срещата.

Той поздрави Орбан за това, че Унгария ще бъде домакин на „една от най-значимите срещи в най-новата история“ между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, където ще се обсъждат възможности за прекратяване на военния конфликт в Украйна.

„Енергийната сигурност остава наш приоритет. Обсъдихме стратегическото позициониране на Сърбия и Унгария, съвместния отговор на регионалните предизвикателства и осигуряването на дългосрочна стабилност в енергетиката и икономиката“, посочи Вучич.

Темата за енергетиката бе особено актуална след въвеждането на американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС (Naftna industrija Srbije) на 9 октомври, която е оператор на единствената рафинерия в страната. Основен акционер остава „Газпром нефт“ с 44,9%, а държавата притежава близо 30% от акциите. Целта на санкциите е да се ограничи финансирането на руските военни действия в Украйна.

Вучич обсъди с Орбан бъдещите доставки на газ за Сърбия и възможностите на унгарската компания МОЛ да компенсира недостига на петролни деривати, като подчерта, че това е печеливша ситуация за двете страни, но предупреждава за значението на функционирането на сръбската рафинерия в бъдеще.

Президентът изтъкна, че Европа оказва натиск върху страните, които отказват да се присъединят към санкциите срещу Русия, и подчерта необходимостта от политика на мир.

Междувременно ЕС прие предложение за постепенно спиране на вноса на руски газ до януари 2028 г., като държавите членки се договориха за преходен период за съществуващите договори.


