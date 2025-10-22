Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ днес в Лондон. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА.

Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество, се посочва в съобщението.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Миналата година в Срещата на върха участва служебният премиер Димитър Главчев.