Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ днес в Лондон. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА.
Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.
В рамките на пленарната сесия лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество, се посочва в съобщението.
Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.
Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.
Миналата година в Срещата на върха участва служебният премиер Димитър Главчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този малък
07:49 22.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Перо
08:00 22.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:01 22.10.2025
5 Някой знае ли
Коментиран от #14
08:01 22.10.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Сигур е от препаратите на Киро Умното.
08:03 22.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядото
08:09 22.10.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:09 22.10.2025
10 владѝмир
08:09 22.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Симеоновско шосе 4
08:28 22.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 боико лумпена
До коментар #5 от "Някой знае ли":защото са генетично модифицирани дебили
08:33 22.10.2025
15 Иинтелект
08:34 22.10.2025
16 Карлос Друсар
08:38 22.10.2025