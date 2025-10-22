Новини
Свят »
Великобритания »
Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

22 Октомври, 2025 07:47 514 16

  • росен желязков-
  • среща на върха-
  • берлински процес

Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ днес в Лондон. Това съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА.

Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество, се посочва в съобщението.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Миналата година в Срещата на върха участва служебният премиер Димитър Главчев.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този малък

    18 2 Отговор
    Подлизурко ще се удави във водопада.

    07:49 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перо

    15 2 Отговор
    Тая измислена от Меркел организация има за цел вкарването на Западните Балкани в ЕС, без да отговарят на критериите, по втория начин и да получават милиарди евро от данъкоплатците на ЕС, без да се извършват никакви реформи, промени и задължения! Отново РСМ ще повдигат въпроса за приемането им в ЕС с квалифицирано мнозинство и искане на пари за “икономическо развитие”! БГ трябва да напусне това соросистко и джендърско сборище!

    08:00 22.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Ще си полаят срещу Мецан,ще си похапнат и о но.дят и кой от където е.

    08:01 22.10.2025

  • 5 Някой знае ли

    15 2 Отговор
    Защо всички неприятни са в ГЕРБ ?

    Коментиран от #14

    08:01 22.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Като гледам зъркелите на Джилезко много стъклени ми изглежат.

    Сигур е от препаратите на Киро Умното.

    08:03 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    13 2 Отговор
    и преди в годините такива като този са "водили" българия към берлински процеси,завършили с катастрофа за народа и държавата.пфу.

    08:09 22.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 2 Отговор
    Поредната послушна мишка, направо Памучков, се оказа този Джилязков...

    08:09 22.10.2025

  • 10 владѝмир

    10 2 Отговор
    смешки ! "гуз път да види" и похарчи народна пара !

    08:09 22.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Симеоновско шосе 4

    7 1 Отговор
    Роско Туриста е началник на водопад.

    08:28 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 боико лумпена

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой знае ли":

    защото са генетично модифицирани дебили

    08:33 22.10.2025

  • 15 Иинтелект

    2 0 Отговор
    Как е водопад на украински?

    08:34 22.10.2025

  • 16 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Уф, значи пак за Украйна ще ходи да си развява интимните части. Както и предположих още преди да отворя новината

    08:38 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания