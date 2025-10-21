Новини
Свят »
Северна Македония »
Северна Македония води делегация на срещата на върха на Западните Балкани в Лондон

Северна Македония води делегация на срещата на върха на Западните Балкани в Лондон

21 Октомври, 2025 10:51 575 4

  • северна македония-
  • западни балкани-
  • среща на върха-
  • лондон-
  • берлински процес

Премиерът Християн Мицкоски ще обсъди икономическо и политическо сътрудничество в рамките на Берлинския процес

Северна Македония води делегация на срещата на върха на Западните Балкани в Лондон - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски ще ръководи правителствена делегация на срещата на върха на Западните Балкани, която започва днес в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба в Скопие, предава БТА.

Събитието се провежда в рамките на инициативата Берлински процес, насочена към засилване на политическото, икономическото и инфраструктурното сътрудничество между страните от региона и подпомагане на тяхното приближаване към Европейския съюз.

В състава на делегацията са включени вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, министърът на финансите Гордана Димитриеска-Кочоска и министърът по европейските въпроси Орхан Муртезани, които ще участват в редица срещи в рамките на Берлинския процес.

„По време на посещението си във Великобритания правителствената делегация ще проведе няколко работни икономически срещи, които ще представляват стъпка напред за взаимното сътрудничество. В кулоарите на срещата на върха премиерът е планирал и редица двустранни срещи“, се посочва в съобщението.

Берлинският процес е стартиран през 2014 г. по инициатива на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел, с цел укрепване на връзките между страните от Западните Балкани и подкрепа на тяхната европейска интеграция.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 РСМ се разбра с ЕК

    0 1 Отговор
    да отпадне условието за вписване на българите за начало на преговорите с ЕС, както и задълженията за РСМ от преговорната рамка.
    Георг Георгиев настоява за започване на преговорите веднага.

    11:12 21.10.2025

  • 2 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Значи всички македонци на срещата.

    11:15 21.10.2025

  • 3 хе хе

    0 0 Отговор
    Сите макета барабар с войводата не могат да напълнят една София, ама тръгнали да се репчат.
    .

    11:41 21.10.2025

  • 4 Сандо

    0 0 Отговор
    Западните Балкани отиват в Лондон да си поприказват за сътрудничство под благосклонния поглед на политиците на Негово Величество..А някой хубав ден Лондон ще пристигне в Западните Балкани да направи това,което най-добре умее:да запали една малка регионална войничка.

    11:48 21.10.2025

