Северна Македония води делегация на срещата на върха на Западните Балкани в Лондон

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски ще ръководи правителствена делегация на срещата на върха на Западните Балкани, която започва днес в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба в Скопие, предава БТА.

Събитието се провежда в рамките на инициативата Берлински процес, насочена към засилване на политическото, икономическото и инфраструктурното сътрудничество между страните от региона и подпомагане на тяхното приближаване към Европейския съюз.

В състава на делегацията са включени вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, министърът на финансите Гордана Димитриеска-Кочоска и министърът по европейските въпроси Орхан Муртезани, които ще участват в редица срещи в рамките на Берлинския процес.

„По време на посещението си във Великобритания правителствената делегация ще проведе няколко работни икономически срещи, които ще представляват стъпка напред за взаимното сътрудничество. В кулоарите на срещата на върха премиерът е планирал и редица двустранни срещи“, се посочва в съобщението.

Берлинският процес е стартиран през 2014 г. по инициатива на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел, с цел укрепване на връзките между страните от Западните Балкани и подкрепа на тяхната европейска интеграция.