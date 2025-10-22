Новини
Русия е предала на САЩ документ, в който преначертава картата на Украйна
Русия е предала на САЩ документ, в който преначертава картата на Украйна

22 Октомври, 2025 08:53

Това е основната причина планираната за Будапеща среща между Тръмп и Путин да пропадне

Русия е предала на САЩ документ, в който преначертава картата на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия е предала на САЩ неофициален документ, в който преначертава картата на Украйна и поставя собствени условия кои територии са руски, предаде агенция „Ройтерс“, цитирайки свои американски източници.

В комюникето е повторено искането на Русия да поеме контрол над целия украински регион Донбас, каза един от източници. Тази позиция на практика отхвърля предложението на Доналд Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните си позиции.

Русия също така потвърди своя ултиматум, че войски на НАТО не трябва да бъдат разположени в Украйна като част от каквото и да е мирно споразумение.

Това е причината за отмяна на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. Американският лидер по-рано оповести, че до две седмици двамата лидери ще се срещнат в унгарската столица, но според западни медии е вероятно тази среща да не се състои.

Белият дом също потвърди, че в скоро време не се планира такава среща. Кремъл обяви вчера, че не е насрочена конкретна дата.

Тръмп иска да сложи край на войната в Украйна на сегашните фронтови линии и след това да се подпише примирие или мирно споразумение. Русия, от своя страна, иска да бъдат изкоренени „първопричините“ за войната, т.е. Украйна да бъде изцяло под руски контрол с инсталирано от Москва правителство и без никакви западни войски и военна техника на украинска земя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска „безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде AFP.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна. Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

„Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера. Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори.


Оценка 2.6 от 86 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Гост

    33 7 Отговор
    Ще почват пазарлъците

    Коментиран от #8

    08:53 22.10.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    50 13 Отговор
    Значи мир ще има, само ако се изпълнят исканията по тази карта...

    Коментиран от #21

    08:55 22.10.2025

  • 6 Фен

    67 20 Отговор
    Ами урсулите и Зе искат война. Иначе си отиват. Горките украинци... И, тежко и на Европа.

    Коментиран от #121

  • 7 Пич

    87 30 Отговор
    Няма изненади ! Преговорите наближават , а...... руснаците вече са в центъра на Покровск ! Освен център армии , обхващат града и от двете страни. Това че Зелю изпрати 12 бригади плюс Азов означава единствено че украинците отново ще намалеят числено !!! Никой от НАТО нищо не може да направи , Зелю - съвсем !!! Руската армия е като анаконда , която гълта лама ! Достатъчно е да захапе крачето , и оттам нататък гълта бавно и спокойно без да бърза , докато цялата жертва изчезне в устата и !!!

    08:58 22.10.2025

  • 8 Да знаеш

    78 18 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Пазарлъци няма да има - Рижавия се разписва на картата,
    предава я на Наркомански за изпълнение и... ето ти МИР.

    Коментиран от #12, #99

    08:58 22.10.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    15 27 Отговор
    Земя.....земя....и пак земя.....

    08:59 22.10.2025

  • 10 Трол

    33 9 Отговор
    Документът е правен на Microsoft Paint. Докато един ден г-н Путин си е играл с програмата, случайно цъкнал на кофичката с боя върху Украйна и я боядисал с цвета на Русия.

    08:59 22.10.2025

  • 11 Ясно

    45 16 Отговор
    Зелето да бега при Урсулите да го дундуркат.

    09:00 22.10.2025

    12 29 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    Ако направи това, Тръмп ще си вкара автогол...няма да стане така.

    09:00 22.10.2025

  • 13 ес саботира и плаща за бомби

    18 11 Отговор
    референдума е ясен . които са смесени бракове са за РФ . ще се разбере до 2 месеца . то със запада както бяха протестите в грузия няма да промени фашизма . а остатъците взети от майдана няма да искат друго освен всичко . аванта голяма . алчност и безвремие . ще видим . интересно .

    09:01 22.10.2025

  • 14 Е да

    48 18 Отговор
    Коментиран от #103

    09:01 22.10.2025

  • 16 Хахахаха

    23 40 Отговор
    Той путлера е добър в чертането на линии, ама незнам кой ще воюва за да окупира тези територии? Щот украинците няма да се изтеглят. Освен да пращаме копейките?

    Коментиран от #28

    09:02 22.10.2025

  • 17 Путин, В. В.

    40 18 Отговор
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #29, #114

    09:02 22.10.2025

  • 18 ОБЕКТИВЕН

    38 9 Отговор
    Три са основните проблеми. Единият е къде да е границата м-у Русия и Запада (не просто Украйна). Вторични е да няма НАТО в Западна Украйна. Третият е как поражението на Запада да се представи като победа.

    Коментиран от #25

    09:02 22.10.2025

  • 19 Даа, даа

    19 4 Отговор
    Дала е! Марето е била свидетел на предаването! Който не вярва печели.

    09:02 22.10.2025

  • 20 Алчност и лъжа

    28 8 Отговор
    Докато не се решат коренните причини за конфликта, Русия може да присъедини още области. Вс нейна оферта за мир ще е по-лоша от предишните 4! Сащ, Западът, Кървавият клоун да ме рИват!

    09:03 22.10.2025

  • 21 Хахахаха

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

  • 22 Фейк

    10 6 Отговор
    ФЕЙК

    09:03 22.10.2025

    24 12 Отговор
    да изгоним укро сганта от територийката - въпрос на чест и дълг на всеки булгар

    Коментиран от #58

    09:05 22.10.2025

  • 25 Хахахаха

    16 34 Отговор

    До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":

    Коментиран от #30, #39

    09:05 22.10.2025

  • 27 Пенчо

    21 4 Отговор
    Този като не иска безсмислени срещи да не не ги насочва когато му скимне!

  • 28 Абе

    24 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Те сега се молят да спре на сегашните граници,ама като тръгнаха да оспорват Минските споразумения и за Крим бяха тръгнали:)))Още руски земи от подарените им ще вурнат :))

    09:07 22.10.2025

  • 29 Да,

    7 14 Отговор

    До коментар #17 от "Путин, В. В.":

    Да се запомни е лесно, да се направи невъзможно. Останалото са твои мечти. Хубавото е, че са безплатни.

    09:07 22.10.2025

  • 30 Ами

    16 9 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Запада се моли да спре ма тези граници и като ги сравниш с тези от Минските споразумения и ще разбереш за какво поражение,освен ако върната руска земя колкото България ти се вижда малко:)))

    Коментиран от #52

    09:09 22.10.2025

  • 31 Възраждане

    9 16 Отговор
    Доналд Тръмп е най-добрият държавник след Владимир Путин и Си. За всеки наро е благодат да имат такива изключителни владетели

    09:10 22.10.2025

  • 32 Рублевка

    22 7 Отговор
    Първо мир по условията на Путин, а след 2-3 петилетки референдум за останалата част от Украйна.

    Коментиран от #44, #46

    09:11 22.10.2025

  • 33 Берлинският конгрес

    15 22 Отговор
    Едно време така Русия предала документ с карта на България без етнически български земи като Добруджа, Помоваравие-Ниш и т.н. Резултатът е, че нашите "православни братушки" извършват пълно етническо прочистване на всичко българско от тези земи. Само по земите останали под опеката на Султана остават българи. Това се повтаря и през Балканските и след Първата Световна война.

    Коментиран от #48

    09:11 22.10.2025

  • 35 Най-добрият овчар в света е В.В.Путин

    14 23 Отговор
    Отгледал145 милиона овце, 1 милион вече закла,а останалите 144 милиона се молят да ги нахрани.

    Коментиран от #59

    09:12 22.10.2025

  • 36 Путин Боклук

    9 19 Отговор
    Какво ли нямат руснаците на чертежи....

    09:12 22.10.2025

  • 37 граф Игнатиев

    9 0 Отговор
    „Аз се опасявах от войната, защото смятах, че да се залавяме с нея, без да стигнем до логичен край, т.е. до завладяване на Проливите, е напразно проливане на кръв и загуба на пари.“
    — Николай Игнатиев, „Записки“, 1875–1878 г.

    09:13 22.10.2025

  • 39 БАЦЕ ЕООД

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Принципно съм за всеки да си има мнението и да го изказва свободно, ама твоето е някво, нито има нещо общо с реалността, нито си наясно с разработването на военно-промишлен комплекс (където Европа е едно 2-3 години назад). А пък както и съм за изразяване на мнение, така и съм АНТИ празни приказки. Така че, не си чеши пръстите тука, ако нямаш поне грам факти на които да си градиш съчиненията

    09:13 22.10.2025

  • 40 Сан Стефано

    7 14 Отговор
    Не става дума само за история, става дума за нашето всекидневие.Някои историци предпочитат да се занимават с манипулиране на общественото мнение по въпроса, което оказва въздействие върху действителността ни, защото ние имаме национален празник, който не е сътворен от българи, а е сътворен от чужди сили, в случай от Русия. Сан-Стефанският мирен договор е най-голямата измама в българската история. В България има хора, които са влюбени фанатично в една чужда държава, затова обвиняват всички, които не са такива, че са русофоби. Измислили са си думата русофоб. Ако ти не харесваш Путин, на когото трябва да благодарим за Руско-турската война от 19 век, ти си русофоб.
    Сан-Стефано е най-дълбоко пазената тайна от българите, че този договор няма да просъществува три месеца.
    Дори е било известно, че той ще бъде ревизиран в Берлин. Но въпреки това, те го създават, за да създадат в българите фалшиво усещане, че добрата Русия им дава нещо, което после лошите европейци им вземат.
    Авторът на Сан-Стефанския договор (граф Игнатиев) е един отявлен еврофоб, при който точка две от приоритетите му е да НЕ се допусне по никакъв начин европейско влияние в освободените земи. На едно място той казва: “…както вече се случва в Сърбия и в Румъния”.
    Бисмарк накарва Александър II да влезе във войната, последният дълбоко се е съмнявал, че Русия ще се справи. Те са били в шизофреничната ситуация да я искат тази война, за да се реваншират за разгрома в Кримската война.
    Имаме национале

    Коментиран от #57

    09:15 22.10.2025

  • 41 Лорд Биконсфилд

    8 13 Отговор
    „През декември 1876 г. руският посланик ми издаде доста недискретно Руския план: Шувалов ми каза, че Русия пет пари не дава за България или Босна, или която и да било друга страна – това, което истински я интересува, са Проливите.“
    — Лорд Биконсфилд до лорд Дерби, 1876 г.

    09:16 22.10.2025

  • 43 Георгиев

    20 7 Отговор
    Аз не зная каква карта е дала Русия, но ако Одеса, Владимиров и цяла Новорусия не е дадена като руска, няма нужда от никакви срещи. На Малорусия времето беше преди три години и пак ще дойде по късно. И е време да се спре тази жертвеност на хора и от двете страни. Русия да си пуска в действие новите технологични оръжия, в т.ч. и ТЯО и да се приключва.

    Коментиран от #49, #53

    09:17 22.10.2025

  • 44 Аааааа нема..нема

    13 12 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    Пълна денацификация на орките и тогава мир.

    09:17 22.10.2025

  • 46 Зеленски е млад

    5 12 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    Демек викаш - войната продължава до пълна окупация на Украйна.

    След 2-3 петилетки Тръмп няма да е жив обаче. Вероятно и Путин.

    09:18 22.10.2025

  • 47 Предложение

    4 11 Отговор
    Зеленски да управлява Украйна, колкото Путин управлява Роската федерация.

    09:19 22.10.2025

  • 48 Симеон Иванов

    17 5 Отговор

    До коментар #33 от "Берлинският конгрес":

    Хайде да не изменяме историята.
    Знам, че сте влюбени в т.нар. "западни демокрации", но е ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, кой ИЗОБЩО не е искал да ни има като държава, а само като вилаетна част ...

    Коментиран от #62

    09:19 22.10.2025

  • 50 ТОМАХОУК

    10 21 Отговор
    Дайте на украинците Томахоук! Те единствени могат да се бият срещу руските фашисти!

    Коментиран от #64

    09:19 22.10.2025

  • 52 Хахахаха

    10 18 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Стига с тези мински споразумения бе ейййй. Минските споразумения не бяха изгодни за раша, защото путлера искаше цяла Украйна. След минските споразумения, рашите никога не са спирали огъня по ВСУ, за да не спира войната.

    09:20 22.10.2025

  • 53 малоумна копейка

    10 10 Отговор

    Нито Китай нито САЩ ще оставят путин да прави световна война!

    Коментиран от #104

    09:21 22.10.2025

  • 54 Отреазвяващ

    11 3 Отговор
    Загуба на време е да обясняваш на загубилия.

    09:23 22.10.2025

  • 55 горски

    8 11 Отговор
    Не бих наел путин и за горски стражар.

    Коментиран от #67

    09:23 22.10.2025

  • 57 Не разбрах

    12 4 Отговор

    До коментар #40 от "Сан Стефано":

    Граф Игнатиев бил еврофоб, Бисмарк накарал, Александър II се съмнявал, Сан-Срефанският мирен договор, който е публикуван бил тайна?
    Колкото и да поливаш с лъжи и двусмислици Русия, не можеш да излъжеш българския народ! Ние не сме прости като укрите!

    Коментиран от #66

    09:24 22.10.2025

  • 59 Абе то и тука има.

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Най-добрият овчар в света е В.В.Путин":

    Некрепостни щото с у лошия запад.

    09:25 22.10.2025

  • 61 Иван

    7 3 Отговор
    Хахахаха,ама много готино име имаш.

    09:26 22.10.2025

  • 62 Берлинският конгрес

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Симеон Иванов":

    Къде изменяш историята? Кажи къде е Добружда и къде е Ниш днес и от кога са там? Или твърдиш, че повреме на Османската империя в тези земи е нямало българи или твърдиш, че тези земи никога не са били български?

    09:26 22.10.2025

  • 63 Някой

    10 6 Отговор
    От самото начало казах, че минимума който трябва да искат е Новорусия (и Одеса и още, та даже включва и Молдова). Подарена от Ленин за влизането в СССР. Украйна към Русия с граници от преди СССР. Украйна на плюс от СССР само със западни територии компенсация за ВСВ при Сталин.

    09:26 22.10.2025

  • 64 Бисмарк

    6 14 Отговор

    До коментар #50 от "ТОМАХОУК":

    Тази година томахавк чества 50-годишен юбилей! С 800 км/ч. Новите военни технологии са неразбираеми за американците... Въпреки трилионния военен бюджет.

    Коментиран от #68, #72, #152

    09:26 22.10.2025

  • 69 👺👊добре че

    8 5 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха ха":

    има умници, като тебе. Евреи, масони, помаци и какви ли не предатели и българофоби!

    09:30 22.10.2025

  • 70 Кое не е ясно?

    13 7 Отговор
    Така наречената "Украина/окраина" е руска земя още от 882 г., а 80% от така наречените "украинци" са от руско потекло с руски майчин език.

    Все още руският език е официално забранен от киевската юдо-бандеровска хунта, начело с наркоман за нелегитимен президент.

    Коментиран от #74, #77

    09:31 22.10.2025

  • 71 Копейките освен,че са предатели

    6 11 Отговор

    До коментар #65 от "Баща ти":

    Са и неграмотни.

    09:31 22.10.2025

  • 72 Незнайко

    6 12 Отговор

    До коментар #64 от "Бисмарк":

    Коментирай руснаците, защо новите им военни технологии се ограничават до "модернизиране" на извадени от съветските складове танкове Т-72, Т-62, Т-55, а Орешникът се оказа пребоядисана ракета от 1985-та.

    09:31 22.10.2025

  • 73 Механик

    7 10 Отговор

    До коментар #68 от "Томахавка":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #115

    09:32 22.10.2025

  • 74 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 7 Отговор

    До коментар #70 от "Кое не е ясно?":

    Кое не е ясно ?

    Коментиран от #131

    09:33 22.10.2025

  • 75 Булава (боздуган)

    4 8 Отговор

    До коментар #68 от "Томахавка":

    Основа на европейската култура, наука и техника е Римската империя, но къде е тя сега?

    09:33 22.10.2025

  • 76 Бай Гошо

    5 10 Отговор
    БЛАТНА няма НИКАКВО право,да определя кою да бъде в ЧУЖДА ДЪРЖАВА. Така както в 21 век,няма право да се разпорежда с земятя на УКРАЙНА. ВРЕМЕ Е ВОЙСКИ на НАТО да има в УКРАЙНА,а ако мнаго знае БОТОКСОВИЯ.защо не и в БЛАТНА.!!!

    09:34 22.10.2025

  • 77 Езиковед

    5 10 Отговор

    До коментар #70 от "Кое не е ясно?":

    Руският език от 882-ра година, байно, няма нищо общо с руския език на Путин. През 882-ра въобще не може да се говори дори за "руски език" - няма такъв, има славянски език. От съвременните езици полският език, чешкият език, дори украинският са по-близки до славянския език за разлика от руския и българския езици.
    Така че ако някой може да се каже, че говори на език какъвто се е говорил в Киев - тогава Москва въобще не е имало - е съвременият Киевски език - украинският език, а не Московския език, който е производно на езика записан от Преславската езикова школа.

    Коментиран от #110, #126, #153

    09:35 22.10.2025

  • 78 !!!?

    11 12 Отговор
    Ако още някой не е разбрал, че преговорите на Тръмп с Путлер са огледално копие на тези от 1938 година между Чембърлейн и Хитлер е крайно време да го разбере !!!?

    Коментиран от #84

    09:36 22.10.2025

  • 79 Лулчо Лука

    8 5 Отговор
    На източния фронт нищо ново!

    09:36 22.10.2025

  • 80 Eдин

    12 5 Отговор
    Прогнозирам: Всичко по линията на конфликта остава за Русия , западните части на Украйна се поделят между Унгария и Полша! В останалата средна част от Украйна без нато ЕС и бля бля ,,, имат право да избират : или американски роби или руски поданици!

    Коментиран от #83

    09:37 22.10.2025

  • 82 Като са руска медия

    11 5 Отговор

    До коментар #81 от "Бай Гошо":

    защо 90% е пропаганда срещу Русия и рай за толяците на тази пропаганда срещу Русия?

    09:40 22.10.2025

  • 83 Да де

    4 6 Отговор

    До коментар #80 от "Eдин":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    09:40 22.10.2025

  • 84 Гледайки теб

    14 4 Отговор

    До коментар #78 от "!!!?":

    и такива като теб, не само разбираме, а виждаме фашизма залял запада.

    09:41 22.10.2025

  • 85 Докато се препираме

    15 6 Отговор
    Руската армия настъпва и всяка седмица освобождава населени места. Може да не е бързо, но Русия е воювала 20 години с Швеция, докато победи, а с Османската империя с прекъсвания над 100 години. В цяла крайна е дискотека. Тока спира и гражданите не могат да ползват тоалетните си. Носи се смрад и горят пожари. Предприятията не работят, а мъжете не смеят да излязат на улицата, защото ги сграбчват и ги запират в мазето на центъра за мобилизация.

    Коментиран от #86, #93

    09:42 22.10.2025

  • 86 Бавно

    9 5 Отговор

    До коментар #85 от "Докато се препираме":

    защото прави прочистване и пази цивилните.

    09:44 22.10.2025

  • 87 дядо поп

    15 5 Отговор
    Единственото спасение на Украйна е безусловна капитулация и предаване изцяло в ръцете на Русия. Автоматически отпада връщането и плащане на всякакви пари на САЩ и ЕС. Иначе каквото остане от Украйна ще има печалната участ на най бедната и западнала държава , най малко за едно столетие. Виждате на какъв хал е България под вещото ръководство на Урсулите и под крилото на майка Рюте.

    09:45 22.10.2025

  • 88 Наркосите

    11 4 Отговор
    в затвора дълго не запазват разсъдъка си. Бившият президент на Грузия Саакашвили подлудя напълно. Не зная, дали е още жив. Западът подло го забрави и му взеха всичките пари. Жена му, холандка, го заряза и се друса на воля в Холандия. Да сте чували напоследък нещо за Навални? Западът го забрави и него, а преди всеки ден Навални! Навални! Навални! АУУУУ! Навални! Спомина се без дрога в затвора но първо подлудя и заприлича на плашило.
    Няма причина, съдбата на наркоса Зеленски да бъде друга. Особенно, след като е понатрупал парички. Ще се занижат едно след друго дела, а той ще се мята в килията без дрога! Ще изпее всичките си имоти и офшорки за една две дози.

    09:46 22.10.2025

  • 89 ФЕЙК

    5 2 Отговор
    Фейк

    09:46 22.10.2025

  • 90 Кирпич

    8 8 Отговор
    Пуууууууууу язък тъкмо организирах за Путлер шпалир през България да мине с колело за да не му свалят самолета и сега всичко пропадна Айде друг път

    09:46 22.10.2025

  • 91 Радио Ереван

    10 5 Отговор
    Значи, няма да има Украйна.

    09:47 22.10.2025

  • 93 трайно увреден си

    6 6 Отговор

    До коментар #85 от "Докато се препираме":

    И това ти харесва? Увреден си!

    Коментиран от #95

    09:47 22.10.2025

  • 94 Иван

    5 6 Отговор
    Хи, хи, хи - Пyтьo пак е сънувал розови сънища.

    09:49 22.10.2025

  • 95 Не кълни

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "трайно увреден си":

    Клетвите се връщат и падат върху тебе!

    09:49 22.10.2025

  • 96 Всички

    6 1 Отговор
    Всички се оказаха в патова ситуация, щото много акъл имат.
    Като цяло всички политици са хвани единия удари другия.
    Сега няма измъкване от тая каша.

    09:50 22.10.2025

  • 97 Павел пенев

    7 3 Отговор
    Няма такава карта,цяла Украйна в рамките на РФ и НАТО на Берлинската стена. Това са условията за мир.

    09:51 22.10.2025

  • 98 Бабет!

    5 8 Отговор
    ЩЕ ПОЗВОЛИ ЛИ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ , ДА БЪДЕ НАЛОЖЕНО ПРАВОТО НА СИЛАТА ЧРЕЗ НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ......!!!!?????

    Коментиран от #102

    09:52 22.10.2025

  • 99 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Да знаеш":

    Ааааа няма баш така да е ... Бай Дончо е бизнесмен и в пазарлъка по ще го бива от бай Вовата който си е КГбист не бизнесмен. Сега ще се назландисват малко ,ще се изтъкнат добри и лоши страни от предложението, ще се искат някви промени за да се види нали адже ба докъде ,какво и така.

    09:52 22.10.2025

  • 100 666

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Е нали не беше за територии?Вие купейките само това тръбяхте.Рашистите основно за това са водили войни винаги - за територии.Другото са оправдания.Затова територията им е толкова голяма.Природни ресурси.От това живеят... олигарсите.

    Коментиран от #107, #113

    09:54 22.10.2025

  • 101 Хи хи

    7 6 Отговор
    маленкий зеля мислеше, че ще го бият само 3 дня, обаче излезе, че ще го бият толкова, колкото е необходимо !!

    09:55 22.10.2025

  • 102 Коя е тази световна общественост

    8 6 Отговор

    До коментар #98 от "Бабет!":

    Да не е тази, която гледаше и не правеше нищо, докато САЩ водеше Украйна към война с Русия и инсталираше продажните урсули на власт в Европа?

    09:56 22.10.2025

  • 104 Георгиев

    5 18 Отговор

    До коментар #53 от "малоумна копейка":

    Това в Окраина е война на НАТО срещу Русия. Плацдарм на територията на УССР, с оръжия на НАТО и жива сила от територията. Едва ли Путин и компания ще излязат извън територията с военни действия. Но да продължава това взаимно избиване на предимно славяни и рускоговорящи е недопустимо и беше голяма грешка, че руските колони не влязоха в Киев преди три години. До сега са избити и осакатени два милиона мъже. Ужасно!

    Коментиран от #108, #117

    09:57 22.10.2025

  • 105 Харков и Одеса

    5 9 Отговор
    Ще бъдат превзети, крайна ще бъде отрязана от Черно море и Дунав и ще бъде подписано примиерите. Останалата част от крайна ще плаща заемите на Европа и ще потъне в мизерия. След няколко години укрите сами ще изгонят бандеровците, защото от тях няма далавера и ще поискат референдум за присъединяване към РФ.

    09:57 22.10.2025

  • 106 Дааа

    4 3 Отговор
    Путин иска да завоува Украйна без да воюва ,тъй де за два дня

    09:57 22.10.2025

  • 107 Русия предупреждаваше години наред

    9 6 Отговор

    До коментар #100 от "666":

    Докато се правехте, че не чувате и тикахте Украйна към война. Сега Русия ще вземе земите които бе подарила на изкуствената държава Украйна, а тя се оказа лош стопанин.

    Коментиран от #111

    09:58 22.10.2025

  • 108 Как да влязат в Киев?

    2 4 Отговор

    До коментар #104 от "Георгиев":

    Беше им забранено да стрелят. Без артилерийска подготовка и бомбардировки, с голи ръце, без патрони против тълпата. Това беше огромна грешка на Путин и руското общество е гневно за неговата мекушавост.

    10:02 22.10.2025

  • 109 Хаха

    4 2 Отговор
    Да ги дадат украинците на ЕС да ги доубият и да се успокои света. Първо ще им изпратят "тройката" да опише всичко що горе долу става за нещо и после да го раздадат на наши хора на парче. После да ги качват на енергийна борса в Холандия. И накрая "зелената сделка" да ги довършат.

    10:04 22.10.2025

  • 110 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Езиковед":

    Нещо ти клопа..бг-тата дека са дошли с конската опашка и после са се умешали с траките-не са славяни за разлика от масковците..те са източни слаяни и за това колко и да изкривявате исторята..езика на имперята е славянски

    10:05 22.10.2025

  • 111 Да де

    4 2 Отговор

    До коментар #107 от "Русия предупреждаваше години наред":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #143

    10:06 22.10.2025

  • 112 Баш Балък

    3 4 Отговор
    Да, коалицията на неможещите се надява на замразяване за да превоъражи Покраина, разбира се че Русия няма интерес, тоя филм вече сме го гледали. Падне ли Покровск, половин Покраина е заминала.

    Коментиран от #138

    10:06 22.10.2025

  • 113 А ГДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "666":

    Бензин!

    10:06 22.10.2025

  • 114 пиночет

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин, В. В.":

    Марш обратно в бункера, ботоксов педофил с токчета!

    Коментиран от #116

    10:06 22.10.2025

  • 115 Хи хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #73 от "Механик":

    А ти колко клинеца за подковаване на волове и крави моиш а напраиш ???!

    10:07 22.10.2025

  • 116 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "пиночет":

    Тубата с бензин е, вече в бункера

    10:08 22.10.2025

  • 117 Иванов

    13 3 Отговор

    До коментар #104 от "Георгиев":

    Ако това в Украйна беше война на Русия срещу НАТО, тогава отдавна нямаше да има Русия !

    Коментиран от #145

    10:09 22.10.2025

  • 118 След победата

    2 10 Отговор
    Никакви укри в управлението на федерацията! Укрите разпарчедисаха СССР, ще закопаят и РФ. Никакви субсидии за враждебните националистически територии. Щом Европа толкова ги обича, да ги хрантути.

    Коментиран от #123

    10:12 22.10.2025

  • 119 Възмутен

    12 5 Отговор
    Големи наглеци...Ужас! Добре ,че нямаме обща граница с тези блатари...

    Коментиран от #133

    10:12 22.10.2025

  • 120 БУГАРАш!

    4 4 Отговор
    Когато БОГ е дал на един управник да се грижи за благословен народ ,притежаващ необхватна територия , според мен -след като този управник не се е запитал досега дали народът му или той могат сами да се погрижат за дадената им от БОГ ЗЕМЯ -разумът му трябва да надделее над сатанинските му ЩЕНИЯ и да остави народът му да реши ,като собственик на територията си ,а не да се къпе в кръвта на милиони и да руши съдби.....

    Коментиран от #127

    10:12 22.10.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Пуси

    4 3 Отговор
    Язе сАм картограф, ве! Питайте у ВИАС, опа УАСГ.

    Коментиран от #129

    10:14 22.10.2025

  • 126 Макробиолог

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "Езиковед":

    Кииф ие повече българско отколкото украинско творение.Ако българският не е сроден на славянските езици,като как така сме им създали кирилицата?На Олга/Елена внук и Владимир кат дошъл и забравил да си тръгне,казал--тук е хубаво, искам си квот ми се пада по наследство. Е?Украинците са микс от всичките им съседи ,но най вредния субстанции в тях идва от хазарите.

    10:16 22.10.2025

  • 127 Бог дава

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "БУГАРАш!":

    Но в кошара не вкарва! Необятните земи са предмет на завист и войни. За да ги запази за себе си и потомците, народът пролива кръвта си.

    10:17 22.10.2025

  • 128 Мирен гражданин

    5 7 Отговор
    Путин е пред капитулация и никаква карта не може да преначертава! Треска го тресе.

    Коментиран от #139

    10:17 22.10.2025

  • 129 Сопльо

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Пуси":

    Като го преведи на Български

    10:17 22.10.2025

  • 130 После

    3 1 Отговор
    на Европа и света!Калифорния е в Мексико !

    10:18 22.10.2025

  • 132 Дзъндзин

    0 1 Отговор
    Сибир ,къде е на картата?

    10:20 22.10.2025

  • 133 Хи их хи

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Възмутен":

    Теб с дузината лайкове те знаем, и от специализираните диспансери също те знаят!

    10:21 22.10.2025

  • 134 Путин

    1 0 Отговор
    има древна карта!Русия от Камчатка,до Аляска!

    10:22 22.10.2025

  • 135 Баце ЕООД

    0 2 Отговор
    Бенбените неопределени но разорени евро-слабаци са впрегнали целия си капацитет гледам. Газ пикаят че Русия и сащ се разбират без тях.

    10:22 22.10.2025

  • 136 Путин

    1 0 Отговор
    от 2022,вече три пъти сменя учебниците за 3 клас по история!

    10:24 22.10.2025

  • 137 Петър

    2 1 Отговор
    Русия се управлява от шепа военнолюбци начело с ПУТЛЕР(ХИТЛЕР), как ще свърши всичко това с цената на милиони разрушени човешки животи и съдби

    10:24 22.10.2025

  • 138 Ъъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Баш Балък":

    "Да, коалицията на неможещите се надява на замразяване за да превоъражи Покраина....."

    Тя може да превъоръжи Украйна, но кой ще използва това оръжие? Тръмп е казал на Зеленски същото - 1.8млн от армията ти е избита. Искаш да избият и малкото останали ли? Рашките превъртяха игарата. Падне ли Повкровск, всичко пада....Евфекта на доминото. В Покроск са дроновете, които се изстрелват към Русия, в Покровск са дислоцирани елитните части на Украйна.....Всичко....То затова са обнапъните да прекратят "веднага" боевете по линията на контакт.....

    10:24 22.10.2025

  • 140 Вертоломей първи

    1 2 Отговор
    Крайно време е Крайна да приеме и без това напълно конструктивните искания на Русия и да се сложи край на тази братоубийствена война.
    След това да заколят зелката.

    10:25 22.10.2025

  • 141 Историкогеограф

    2 1 Отговор
    Като се извадят монголоидните републики,Русия е по-малка от България!

    10:26 22.10.2025

  • 142 Кресна

    2 1 Отговор
    Стига сте писали глупости ,Тръмп не иска да спре войната ,а да замрази конфликта .Това са две различни неща или за вас от факти не е ? Войната ще спре когато Сащ се махнат и признаят ,че са загуби тази война в противен случай ще свърши на територията на Германия .

    10:27 22.10.2025

  • 143 Значи е време да спреш

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Да де":

    за да останат само тримата.

    10:27 22.10.2025

  • 144 Републиканец

    2 1 Отговор
    Защо му е на НАТО да воюва с Русия? Руснаците газят лете кал до пояс в Сибир, рояци комари им пият кръвта, хищни мухи късат от кожата им, а зиме работят в -50⁰ студ, за да добиват природен газ, нефт, титан, хром, дървесина и т.н. за износ в Европа. След това оставят парите си в европейските банки, купуват в Европа имоти и яхти, създават работни места и благосъстояние. В Европа живеят жените и децата на политическата върхушка и финансовата олигархия. Буржоазията в Русия е компрадорска, силно свързана със Запада.
    Крайна е едно бедно недоразумение, което излъга Запада с много пари и ще си плати за това.

    10:29 22.10.2025

  • 145 Да малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Иванов":

    То войната е като на кънтъра.

    10:29 22.10.2025

  • 147 Хайо

    2 1 Отговор
    Изкараха мечката и сега до като се наяде ,бая народ ще си отиде .Друг път се обучавайте в нравите на животните и да сте запознати с нравите на мечката като я събудите да знаете какво ви очаква .

    10:30 22.10.2025

  • 148 Факт

    0 3 Отговор
    Русия иска от САЩ да и дадат украински територии които самата Русия вече 11 години не успява да окупира а в същото време руснаците и копейките твърдят че НАТО и САЩ били врагове на Русия!!!!!!! 😂

    10:32 22.10.2025

  • 149 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    МараИнтелиджънсСервиз
    следи и знае за сички дУкуМенти, които Русия предава на САЩ

    10:32 22.10.2025

  • 150 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Блъф за малоумни.

    10:35 22.10.2025

  • 151 Жириновски

    1 0 Отговор
    Да просто такъв е плана - вместо Украйна

    Галисия.

    10:35 22.10.2025

  • 152 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бисмарк":

    Да, Томахавката е прилична ракета за времето си и е достатъчна срещу страни като Афганистан и Ирак.
    Грешката на американците беше, че повярваха, че Русия е разорена бензиностанция, а Китай - евтина фабрика. Спряха развитието на оръжия и изостанаха с поне десетилетие, а сега трудно ще догонват, при положение че икономически вече далеч не са това което бяха.

    10:35 22.10.2025

  • 153 Новгородска и Киевска Рус

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Езиковед":

    Това е началото на Русия. Русия е основана през 862 г. в Новгород - търговски център на Ладожкото езеро, а през 882 г. Киев, основан през седми век от отцепилия се кий брат на хан Кубрат, е присъединен към Новгородска Рус. И така до 1240 г., когато Киев е превзет и унищожен до основи от монголо-татарската Златна орда. Новгород - първата руска столица - приема васалитета към Златната орда и е пощаден от монголо-татарите.

    Езикът на който са говорили в древната Руска държава е бил идентичен със старобългарския език (църковно-славянският език) на който са говорили всичките славяни, включително в Българската империя и във Великоморавия, където светите братя Кирил и Методии са проповядвали христовата вяра през 9-ти век.

    Московското княжество през 13 век, когато Киев е сринат до основи (1240 г.) от монголо-тататите, а мъжете му - избити до крак - е било едно от многото (цяла дузина) руски княжества и също като Новгород приема васалитета към Златната орда за период от 240 години.

    10:37 22.10.2025

