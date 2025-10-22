Русия е предала на САЩ документ, в който преначертава картата на Украйна

Русия е предала на САЩ неофициален документ, в който преначертава картата на Украйна и поставя собствени условия кои територии са руски, предаде агенция „Ройтерс“, цитирайки свои американски източници.
В комюникето е повторено искането на Русия да поеме контрол над целия украински регион Донбас, каза един от източници. Тази позиция на практика отхвърля предложението на Доналд Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните си позиции.
Русия също така потвърди своя ултиматум, че войски на НАТО не трябва да бъдат разположени в Украйна като част от каквото и да е мирно споразумение.
Това е причината за отмяна на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. Американският лидер по-рано оповести, че до две седмици двамата лидери ще се срещнат в унгарската столица, но според западни медии е вероятно тази среща да не се състои.
Белият дом също потвърди, че в скоро време не се планира такава среща. Кремъл обяви вчера, че не е насрочена конкретна дата.
Тръмп иска да сложи край на войната в Украйна на сегашните фронтови линии и след това да се подпише примирие или мирно споразумение. Русия, от своя страна, иска да бъдат изкоренени „първопричините“ за войната, т.е. Украйна да бъде изцяло под руски контрол с инсталирано от Москва правителство и без никакви западни войски и военна техника на украинска земя.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска „безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде AFP.
Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна. Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.
„Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера. Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори.
2 Гост
Коментиран от #8
08:53 22.10.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #21
08:55 22.10.2025
6 Фен
Коментиран от #121
08:57 22.10.2025
7 Пич
Коментиран от #15, #42, #65, #100
08:58 22.10.2025
8 Да знаеш
До коментар #2 от "Гост":Пазарлъци няма да има - Рижавия се разписва на картата,
предава я на Наркомански за изпълнение и... ето ти МИР.
Коментиран от #12, #99
08:58 22.10.2025
9 Кривоверен алкаш
08:59 22.10.2025
10 Трол
08:59 22.10.2025
11 Ясно
09:00 22.10.2025
12 Герги
До коментар #8 от "Да знаеш":Ако направи това, Тръмп ще си вкара автогол...няма да стане така.
09:00 22.10.2025
13 ес саботира и плаща за бомби
09:01 22.10.2025
14 Е да
Коментиран от #103
09:01 22.10.2025
16 Хахахаха
Коментиран от #28
09:02 22.10.2025
17 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
09:02 22.10.2025
18 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #25
09:02 22.10.2025
09:02 22.10.2025
20 Алчност и лъжа
09:03 22.10.2025
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Мир нямаше и преди рашата да нападне Украйна, тогава бяха Грузия и Чечня! От както путлера е президент, мир никога не е имало!
Коментиран от #23, #26
09:03 22.10.2025
22 Фейк
24 българин
Коментиран от #58
09:05 22.10.2025
25 Хахахаха
До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":Кво поражение на запада, копей? Той запада още не е изпратил ракетите, които иска Украйна. За какво поражение на запада пишеш? Армията на запада си спи спокойно вкъщи, а руската лежи по окопите.
Коментиран от #30, #39
09:05 22.10.2025
27 Пенчо
09:06 22.10.2025
28 Абе
До коментар #16 от "Хахахаха":Те сега се молят да спре на сегашните граници,ама като тръгнаха да оспорват Минските споразумения и за Крим бяха тръгнали:)))Още руски земи от подарените им ще вурнат :))
29 Да,
09:07 22.10.2025
30 Ами
До коментар #25 от "Хахахаха":Запада се моли да спре ма тези граници и като ги сравниш с тези от Минските споразумения и ще разбереш за какво поражение,освен ако върната руска земя колкото България ти се вижда малко:)))
Коментиран от #52
09:09 22.10.2025
31 Възраждане
09:10 22.10.2025
32 Рублевка
Коментиран от #44, #46
09:11 22.10.2025
Коментиран от #48
09:11 22.10.2025
35 Най-добрият овчар в света е В.В.Путин
Коментиран от #59
09:12 22.10.2025
36 Путин Боклук
09:12 22.10.2025
37 граф Игнатиев
— Николай Игнатиев, „Записки“, 1875–1878 г.
09:13 22.10.2025
39 БАЦЕ ЕООД
До коментар #25 от "Хахахаха":Принципно съм за всеки да си има мнението и да го изказва свободно, ама твоето е някво, нито има нещо общо с реалността, нито си наясно с разработването на военно-промишлен комплекс (където Европа е едно 2-3 години назад). А пък както и съм за изразяване на мнение, така и съм АНТИ празни приказки. Така че, не си чеши пръстите тука, ако нямаш поне грам факти на които да си градиш съчиненията
09:13 22.10.2025
40 Сан Стефано
Сан-Стефано е най-дълбоко пазената тайна от българите, че този договор няма да просъществува три месеца.
Дори е било известно, че той ще бъде ревизиран в Берлин. Но въпреки това, те го създават, за да създадат в българите фалшиво усещане, че добрата Русия им дава нещо, което после лошите европейци им вземат.
Авторът на Сан-Стефанския договор (граф Игнатиев) е един отявлен еврофоб, при който точка две от приоритетите му е да НЕ се допусне по никакъв начин европейско влияние в освободените земи. На едно място той казва: “…както вече се случва в Сърбия и в Румъния”.
Бисмарк накарва Александър II да влезе във войната, последният дълбоко се е съмнявал, че Русия ще се справи. Те са били в шизофреничната ситуация да я искат тази война, за да се реваншират за разгрома в Кримската война.
Имаме национале
Коментиран от #57
09:15 22.10.2025
41 Лорд Биконсфилд
— Лорд Биконсфилд до лорд Дерби, 1876 г.
09:16 22.10.2025
43 Георгиев
Коментиран от #49, #53
09:17 22.10.2025
46 Зеленски е млад
До коментар #32 от "Рублевка":Демек викаш - войната продължава до пълна окупация на Украйна.
След 2-3 петилетки Тръмп няма да е жив обаче. Вероятно и Путин.
09:18 22.10.2025
09:19 22.10.2025
48 Симеон Иванов
До коментар #33 от "Берлинският конгрес":Хайде да не изменяме историята.
Знам, че сте влюбени в т.нар. "западни демокрации", но е ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, кой ИЗОБЩО не е искал да ни има като държава, а само като вилаетна част ...
Коментиран от #62
09:19 22.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #64
09:19 22.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хахахаха
До коментар #30 от "Ами":Стига с тези мински споразумения бе ейййй. Минските споразумения не бяха изгодни за раша, защото путлера искаше цяла Украйна. След минските споразумения, рашите никога не са спирали огъня по ВСУ, за да не спира войната.
09:20 22.10.2025
До коментар #43 от "Георгиев":Нито Китай нито САЩ ще оставят путин да прави световна война!
Коментиран от #104
09:21 22.10.2025
54 Отреазвяващ
09:23 22.10.2025
55 горски
Коментиран от #67
09:23 22.10.2025
57 Не разбрах
До коментар #40 от "Сан Стефано":Граф Игнатиев бил еврофоб, Бисмарк накарал, Александър II се съмнявал, Сан-Срефанският мирен договор, който е публикуван бил тайна?
Колкото и да поливаш с лъжи и двусмислици Русия, не можеш да излъжеш българския народ! Ние не сме прости като укрите!
Коментиран от #66
09:24 22.10.2025
59 Абе то и тука има.
До коментар #35 от "Най-добрият овчар в света е В.В.Путин":Некрепостни щото с у лошия запад.
09:25 22.10.2025
61 Иван
09:26 22.10.2025
62 Берлинският конгрес
До коментар #48 от "Симеон Иванов":Къде изменяш историята? Кажи къде е Добружда и къде е Ниш днес и от кога са там? Или твърдиш, че повреме на Османската империя в тези земи е нямало българи или твърдиш, че тези земи никога не са били български?
09:26 22.10.2025
63 Някой
09:26 22.10.2025
64 Бисмарк
До коментар #50 от "ТОМАХОУК":Тази година томахавк чества 50-годишен юбилей! С 800 км/ч. Новите военни технологии са неразбираеми за американците... Въпреки трилионния военен бюджет.
Коментиран от #68, #72, #152
09:26 22.10.2025
69 👺👊добре че
До коментар #66 от "Ха ха ха ха":има умници, като тебе. Евреи, масони, помаци и какви ли не предатели и българофоби!
09:30 22.10.2025
70 Кое не е ясно?
Все още руският език е официално забранен от киевската юдо-бандеровска хунта, начело с наркоман за нелегитимен президент.
Коментиран от #74, #77
09:31 22.10.2025
71 Копейките освен,че са предатели
До коментар #65 от "Баща ти":Са и неграмотни.
09:31 22.10.2025
72 Незнайко
До коментар #64 от "Бисмарк":Коментирай руснаците, защо новите им военни технологии се ограничават до "модернизиране" на извадени от съветските складове танкове Т-72, Т-62, Т-55, а Орешникът се оказа пребоядисана ракета от 1985-та.
09:31 22.10.2025
73 Механик
До коментар #68 от "Томахавка":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #115
09:32 22.10.2025
74 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #70 от "Кое не е ясно?":Кое не е ясно ?
Коментиран от #131
09:33 22.10.2025
75 Булава (боздуган)
До коментар #68 от "Томахавка":Основа на европейската култура, наука и техника е Римската империя, но къде е тя сега?
09:33 22.10.2025
76 Бай Гошо
09:34 22.10.2025
77 Езиковед
До коментар #70 от "Кое не е ясно?":Руският език от 882-ра година, байно, няма нищо общо с руския език на Путин. През 882-ра въобще не може да се говори дори за "руски език" - няма такъв, има славянски език. От съвременните езици полският език, чешкият език, дори украинският са по-близки до славянския език за разлика от руския и българския езици.
Така че ако някой може да се каже, че говори на език какъвто се е говорил в Киев - тогава Москва въобще не е имало - е съвременият Киевски език - украинският език, а не Московския език, който е производно на езика записан от Преславската езикова школа.
Коментиран от #110, #126, #153
09:35 22.10.2025
78 !!!?
Коментиран от #84
09:36 22.10.2025
79 Лулчо Лука
09:36 22.10.2025
80 Eдин
Коментиран от #83
09:37 22.10.2025
82 Като са руска медия
До коментар #81 от "Бай Гошо":защо 90% е пропаганда срещу Русия и рай за толяците на тази пропаганда срещу Русия?
09:40 22.10.2025
83 Да де
До коментар #80 от "Eдин":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
09:40 22.10.2025
84 Гледайки теб
До коментар #78 от "!!!?":и такива като теб, не само разбираме, а виждаме фашизма залял запада.
09:41 22.10.2025
85 Докато се препираме
Коментиран от #86, #93
09:42 22.10.2025
86 Бавно
До коментар #85 от "Докато се препираме":защото прави прочистване и пази цивилните.
09:44 22.10.2025
87 дядо поп
09:45 22.10.2025
88 Наркосите
Няма причина, съдбата на наркоса Зеленски да бъде друга. Особенно, след като е понатрупал парички. Ще се занижат едно след друго дела, а той ще се мята в килията без дрога! Ще изпее всичките си имоти и офшорки за една две дози.
09:46 22.10.2025
89 ФЕЙК
09:46 22.10.2025
90 Кирпич
09:46 22.10.2025
91 Радио Ереван
09:47 22.10.2025
93 трайно увреден си
До коментар #85 от "Докато се препираме":И това ти харесва? Увреден си!
Коментиран от #95
09:47 22.10.2025
94 Иван
09:49 22.10.2025
95 Не кълни
До коментар #93 от "трайно увреден си":Клетвите се връщат и падат върху тебе!
09:49 22.10.2025
96 Всички
Като цяло всички политици са хвани единия удари другия.
Сега няма измъкване от тая каша.
09:50 22.10.2025
97 Павел пенев
09:51 22.10.2025
98 Бабет!
Коментиран от #102
09:52 22.10.2025
99 Гост
До коментар #8 от "Да знаеш":Ааааа няма баш така да е ... Бай Дончо е бизнесмен и в пазарлъка по ще го бива от бай Вовата който си е КГбист не бизнесмен. Сега ще се назландисват малко ,ще се изтъкнат добри и лоши страни от предложението, ще се искат някви промени за да се види нали адже ба докъде ,какво и така.
09:52 22.10.2025
100 666
До коментар #7 от "Пич":Е нали не беше за територии?Вие купейките само това тръбяхте.Рашистите основно за това са водили войни винаги - за територии.Другото са оправдания.Затова територията им е толкова голяма.Природни ресурси.От това живеят... олигарсите.
Коментиран от #107, #113
09:54 22.10.2025
101 Хи хи
09:55 22.10.2025
102 Коя е тази световна общественост
До коментар #98 от "Бабет!":Да не е тази, която гледаше и не правеше нищо, докато САЩ водеше Украйна към война с Русия и инсталираше продажните урсули на власт в Европа?
09:56 22.10.2025
104 Георгиев
До коментар #53 от "малоумна копейка":Това в Окраина е война на НАТО срещу Русия. Плацдарм на територията на УССР, с оръжия на НАТО и жива сила от територията. Едва ли Путин и компания ще излязат извън територията с военни действия. Но да продължава това взаимно избиване на предимно славяни и рускоговорящи е недопустимо и беше голяма грешка, че руските колони не влязоха в Киев преди три години. До сега са избити и осакатени два милиона мъже. Ужасно!
Коментиран от #108, #117
09:57 22.10.2025
105 Харков и Одеса
09:57 22.10.2025
106 Дааа
09:57 22.10.2025
107 Русия предупреждаваше години наред
До коментар #100 от "666":Докато се правехте, че не чувате и тикахте Украйна към война. Сега Русия ще вземе земите които бе подарила на изкуствената държава Украйна, а тя се оказа лош стопанин.
Коментиран от #111
09:58 22.10.2025
108 Как да влязат в Киев?
До коментар #104 от "Георгиев":Беше им забранено да стрелят. Без артилерийска подготовка и бомбардировки, с голи ръце, без патрони против тълпата. Това беше огромна грешка на Путин и руското общество е гневно за неговата мекушавост.
10:02 22.10.2025
109 Хаха
10:04 22.10.2025
110 болгарин..
До коментар #77 от "Езиковед":Нещо ти клопа..бг-тата дека са дошли с конската опашка и после са се умешали с траките-не са славяни за разлика от масковците..те са източни слаяни и за това колко и да изкривявате исторята..езика на имперята е славянски
10:05 22.10.2025
111 Да де
До коментар #107 от "Русия предупреждаваше години наред":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #143
10:06 22.10.2025
112 Баш Балък
Коментиран от #138
10:06 22.10.2025
113 А ГДЕ
До коментар #100 от "666":Бензин!
10:06 22.10.2025
114 пиночет
До коментар #17 от "Путин, В. В.":Марш обратно в бункера, ботоксов педофил с токчета!
Коментиран от #116
10:06 22.10.2025
115 Хи хи хи
До коментар #73 от "Механик":А ти колко клинеца за подковаване на волове и крави моиш а напраиш ???!
10:07 22.10.2025
116 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
До коментар #114 от "пиночет":Тубата с бензин е, вече в бункера
10:08 22.10.2025
117 Иванов
До коментар #104 от "Георгиев":Ако това в Украйна беше война на Русия срещу НАТО, тогава отдавна нямаше да има Русия !
Коментиран от #145
10:09 22.10.2025
118 След победата
Коментиран от #123
10:12 22.10.2025
119 Възмутен
Коментиран от #133
10:12 22.10.2025
120 БУГАРАш!
Коментиран от #127
10:12 22.10.2025
122 Пуси
Коментиран от #129
10:14 22.10.2025
126 Макробиолог
До коментар #77 от "Езиковед":Кииф ие повече българско отколкото украинско творение.Ако българският не е сроден на славянските езици,като как така сме им създали кирилицата?На Олга/Елена внук и Владимир кат дошъл и забравил да си тръгне,казал--тук е хубаво, искам си квот ми се пада по наследство. Е?Украинците са микс от всичките им съседи ,но най вредния субстанции в тях идва от хазарите.
10:16 22.10.2025
127 Бог дава
До коментар #120 от "БУГАРАш!":Но в кошара не вкарва! Необятните земи са предмет на завист и войни. За да ги запази за себе си и потомците, народът пролива кръвта си.
10:17 22.10.2025
128 Мирен гражданин
Коментиран от #139
10:17 22.10.2025
129 Сопльо
До коментар #122 от "Пуси":Като го преведи на Български
10:17 22.10.2025
130 После
10:18 22.10.2025
132 Дзъндзин
10:20 22.10.2025
133 Хи их хи
До коментар #119 от "Възмутен":Теб с дузината лайкове те знаем, и от специализираните диспансери също те знаят!
10:21 22.10.2025
134 Путин
10:22 22.10.2025
135 Баце ЕООД
10:22 22.10.2025
136 Путин
10:24 22.10.2025
137 Петър
10:24 22.10.2025
138 Ъъъъъъъъъ
До коментар #112 от "Баш Балък":"Да, коалицията на неможещите се надява на замразяване за да превоъражи Покраина....."
Тя може да превъоръжи Украйна, но кой ще използва това оръжие? Тръмп е казал на Зеленски същото - 1.8млн от армията ти е избита. Искаш да избият и малкото останали ли? Рашките превъртяха игарата. Падне ли Повкровск, всичко пада....Евфекта на доминото. В Покроск са дроновете, които се изстрелват към Русия, в Покровск са дислоцирани елитните части на Украйна.....Всичко....То затова са обнапъните да прекратят "веднага" боевете по линията на контакт.....
10:24 22.10.2025
140 Вертоломей първи
След това да заколят зелката.
10:25 22.10.2025
141 Историкогеограф
10:26 22.10.2025
142 Кресна
10:27 22.10.2025
143 Значи е време да спреш
До коментар #111 от "Да де":за да останат само тримата.
10:27 22.10.2025
144 Републиканец
Крайна е едно бедно недоразумение, което излъга Запада с много пари и ще си плати за това.
10:29 22.10.2025
145 Да малчо
До коментар #117 от "Иванов":То войната е като на кънтъра.
10:29 22.10.2025
147 Хайо
10:30 22.10.2025
148 Факт
10:32 22.10.2025
149 Хи хи хи
следи и знае за сички дУкуМенти, които Русия предава на САЩ
10:32 22.10.2025
150 Абсурдистан
10:35 22.10.2025
151 Жириновски
Галисия.
10:35 22.10.2025
152 6135
До коментар #64 от "Бисмарк":Да, Томахавката е прилична ракета за времето си и е достатъчна срещу страни като Афганистан и Ирак.
Грешката на американците беше, че повярваха, че Русия е разорена бензиностанция, а Китай - евтина фабрика. Спряха развитието на оръжия и изостанаха с поне десетилетие, а сега трудно ще догонват, при положение че икономически вече далеч не са това което бяха.
10:35 22.10.2025
153 Новгородска и Киевска Рус
До коментар #77 от "Езиковед":Това е началото на Русия. Русия е основана през 862 г. в Новгород - търговски център на Ладожкото езеро, а през 882 г. Киев, основан през седми век от отцепилия се кий брат на хан Кубрат, е присъединен към Новгородска Рус. И така до 1240 г., когато Киев е превзет и унищожен до основи от монголо-татарската Златна орда. Новгород - първата руска столица - приема васалитета към Златната орда и е пощаден от монголо-татарите.
Езикът на който са говорили в древната Руска държава е бил идентичен със старобългарския език (църковно-славянският език) на който са говорили всичките славяни, включително в Българската империя и във Великоморавия, където светите братя Кирил и Методии са проповядвали христовата вяра през 9-ти век.
Московското княжество през 13 век, когато Киев е сринат до основи (1240 г.) от монголо-тататите, а мъжете му - избити до крак - е било едно от многото (цяла дузина) руски княжества и също като Новгород приема васалитета към Златната орда за период от 240 години.
10:37 22.10.2025