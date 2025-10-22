Русия е предала на САЩ документ, в който преначертава картата на Украйна

Русия е предала на САЩ неофициален документ, в който преначертава картата на Украйна и поставя собствени условия кои територии са руски, предаде агенция „Ройтерс“, цитирайки свои американски източници.

В комюникето е повторено искането на Русия да поеме контрол над целия украински регион Донбас, каза един от източници. Тази позиция на практика отхвърля предложението на Доналд Тръмп, че фронтовите линии трябва да бъдат замразени на сегашните си позиции.

Русия също така потвърди своя ултиматум, че войски на НАТО не трябва да бъдат разположени в Украйна като част от каквото и да е мирно споразумение.

Това е причината за отмяна на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. Американският лидер по-рано оповести, че до две седмици двамата лидери ще се срещнат в унгарската столица, но според западни медии е вероятно тази среща да не се състои.

Белият дом също потвърди, че в скоро време не се планира такава среща. Кремъл обяви вчера, че не е насрочена конкретна дата.

Тръмп иска да сложи край на войната в Украйна на сегашните фронтови линии и след това да се подпише примирие или мирно споразумение. Русия, от своя страна, иска да бъдат изкоренени „първопричините“ за войната, т.е. Украйна да бъде изцяло под руски контрол с инсталирано от Москва правителство и без никакви западни войски и военна техника на украинска земя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска „безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде AFP.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна. Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

„Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера. Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори.