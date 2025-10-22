Новини
Турският парламент удължи мандатите за военни мисии в Ирак, Сирия и Ливан

Турският парламент удължи мандатите за военни мисии в Ирак, Сирия и Ливан

22 Октомври, 2025 11:20

Анкара запазва правото на трансгранични операции срещу терористични заплахи и подновява участието си в мисията на ООН в Ливан

Турският парламент одобри предложенията на президента Реджеп Ердоган за удължаване на мандатите, които позволяват разполагането на турски въоръжени сили на териториите на Ирак, Сирия и Ливан. Това съобщи БТА, позовавайки се на телевизия TRT Haber, предава News.bg.

С решението се удължава с три години мандатът, разрешаващ присъствието на турски войски в Ирак и Сирия, а този за разполагането на военен контингент в Ливан - с още две години.

Предложението е мотивирано с продължаващите терористични заплахи по южните граници на Турция и нестабилността в региона. Анкара подчертава, че в Сирия все още действат структури на „Ислямска държава“ и Кюрдската работническа партия (ПКК).

Турция разглежда сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН) като заплаха за националната си сигурност. Според властите в Анкара, отказът им да се интегрират в сирийските правителствени сили възпрепятства усилията за установяване на трайна стабилност в страната.

Съгласно приетото решение, турските въоръжени сили получават правомощия да извършват трансгранични операции срещу терористични организации и да предприемат необходимите действия в съответствие с международното право за защита на националната сигурност. Освен това се разрешава и разполагането на съюзнически въоръжени сили на турска територия с подобна цел.

Турският контингент ще продължи участието си и в рамките на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) през следващите две години.


  • 1 Гледай , ти !.

    1 0 Отговор
    ЕС нещо да каже за непридизвиканите войни срещу Сирия и Ливан ? Що тъй мълчи Урсула ?

    12:09 22.10.2025

