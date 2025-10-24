Новини
Свят »
Мексико »
Мексиканските власти откриха 48 чувала с човешки останки край Гуадалахара

Мексиканските власти откриха 48 чувала с човешки останки край Гуадалахара

24 Октомври, 2025 07:59 759 3

  • мексико-
  • човешки останки-
  • наркокартели

Откритието се свързва с насилието на наркокартелите в щата Халиско, където хиляди хора са в неизвестност

Мексиканските власти откриха 48 чувала с човешки останки край Гуадалахара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мексиканските власти съобщиха в четвъртък, че 48 чувала с човешки останки са били открити и извадени от таен гроб близо до Гуадалахара, информира АФП, предава News.bg.

Гуадалахара е столицата на щата Халиско - регион, където действа един от най-жестоките и влиятелни наркокартели в Мексико и където хиляди хора са обявени за изчезнали.

Откритието в Сапопан

Според информацията, останките са били намерени преди около четири седмици от издирвателна група на празен парцел в Сапопан - отдалечена община в столичната зона на Гуадалахара. Това бе потвърдено от държавната прокуратура.

Властите заявиха, че все още не е установен точният брой на жертвите, чиито останки са открити в чувалите. Те отказаха да дадат дори приблизителна оценка, но подчертаха, че издирването продължава, за да се установи дали има още човешки останки в района.

„Трябва да постигнем напредък по криминалистичния въпрос, за да можем да ви предоставим конкретна информация“, заяви на пресконференция Бланка Трухильо, заместник-държавен прокурор по изчезнали лица.

Разследването и помощта на доброволци

След зловещото откритие властите започнаха възстановяване и идентификация на останките с помощта на членове на доброволческия колектив Guerreros Buscadores.

В официален доклад Трухильо посочи, че Националната комисия за издирване на лица оказва подкрепа на операцията. Поради големия обхват на терена, издирването е изисквало използването на тежка техника.

Халиско - епицентър на кризата с изчезналите

Това откритие се прибавя към десетки други тайни гробове, намерени през последните години в щата Халиско - региона, най-силно засегнат от кризата с изчезналите лица в Мексико. В страната официално се водят над 127 000 души за изчезнали.

По-голямата част от тези случаи са настъпили след 2006 г., когато федералното правителство започна военна операция срещу наркотиците, предизвиквайки нова вълна от насилие.

През юни миналата година съдебни експерти откриха останки на 34 души, погребани близо до жилищен район в Сапопан.

Според официални данни, в Халиско има над 15 900 регистрирани случая на изчезнали лица – брой, който експертите свързват с дейността на наркокартела „Ново поколение Халиско“.

Случаят се развива на фона на засилените операции на Съединените щати срещу наркотрафика в региона, което доведе до напрежение в отношенията между Вашингтон и няколко държави от Латинска Америка.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    Мексико е като България !!! Мафията се е сраснала с държавата , и никой не воюва с нея ! Само броят убитите !

    Коментиран от #3

    08:06 24.10.2025

  • 2 Факти

    2 0 Отговор
    Това са нравите на коренното население на Америките. Жестокостта им е в кръвта. Не случайно най-цивилизованото място е Канада, където са останали най-малко от тях. След това е САЩ. Надолу става леле мале. Мексиканците са наследници на бруталните ацтеки, практикували човешки жертвоприношения. Всички знаем как са изтръгвали биещото човешко сърце и са го предлагали на бога на слънцето. Мексико е името на долината в центъра на империята на ацтеките. Живеещите там ацтеки са се наричали мексиканци. От там идва името на държавата и народа. Добре, че европейците са унищожили тази дива империя. И все пак диващината все още се усеща. Мексико е една от най-опасните държави на света.

    08:25 24.10.2025

  • 3 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Мдаааа....сега на следващите избори ще върнем начело на държавата "харвардските тарикати" и те ще ни измъкнат от блатото за да станем "Швейцария на Балканите"..... 🤣🤣🤣

    08:28 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания