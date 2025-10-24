Мексиканските власти откриха 48 чувала с човешки останки край Гуадалахара

Мексиканските власти съобщиха в четвъртък, че 48 чувала с човешки останки са били открити и извадени от таен гроб близо до Гуадалахара, информира АФП, предава News.bg.

Гуадалахара е столицата на щата Халиско - регион, където действа един от най-жестоките и влиятелни наркокартели в Мексико и където хиляди хора са обявени за изчезнали.

Откритието в Сапопан

Според информацията, останките са били намерени преди около четири седмици от издирвателна група на празен парцел в Сапопан - отдалечена община в столичната зона на Гуадалахара. Това бе потвърдено от държавната прокуратура.

Властите заявиха, че все още не е установен точният брой на жертвите, чиито останки са открити в чувалите. Те отказаха да дадат дори приблизителна оценка, но подчертаха, че издирването продължава, за да се установи дали има още човешки останки в района.

„Трябва да постигнем напредък по криминалистичния въпрос, за да можем да ви предоставим конкретна информация“, заяви на пресконференция Бланка Трухильо, заместник-държавен прокурор по изчезнали лица.

Разследването и помощта на доброволци

След зловещото откритие властите започнаха възстановяване и идентификация на останките с помощта на членове на доброволческия колектив Guerreros Buscadores.

В официален доклад Трухильо посочи, че Националната комисия за издирване на лица оказва подкрепа на операцията. Поради големия обхват на терена, издирването е изисквало използването на тежка техника.

Халиско - епицентър на кризата с изчезналите

Това откритие се прибавя към десетки други тайни гробове, намерени през последните години в щата Халиско - региона, най-силно засегнат от кризата с изчезналите лица в Мексико. В страната официално се водят над 127 000 души за изчезнали.

По-голямата част от тези случаи са настъпили след 2006 г., когато федералното правителство започна военна операция срещу наркотиците, предизвиквайки нова вълна от насилие.

През юни миналата година съдебни експерти откриха останки на 34 души, погребани близо до жилищен район в Сапопан.

Според официални данни, в Халиско има над 15 900 регистрирани случая на изчезнали лица – брой, който експертите свързват с дейността на наркокартела „Ново поколение Халиско“.

Случаят се развива на фона на засилените операции на Съединените щати срещу наркотрафика в региона, което доведе до напрежение в отношенията между Вашингтон и няколко държави от Латинска Америка.