Двама унгарски граждани арестувани в Босна по подозрение в шпионаж

Двама унгарски граждани са арестувани в района на град Тузла, Североизточна Босна и Херцеговина, по подозрение в шпионаж, съобщава босненското издание Dnevni Avaz, предава News.bg.

Според местните власти задържането е станало на 22 октомври, след сигнал от граждани за подозрително поведение на двама души. Полицията в кантон Тузла реагира незабавно, а случаят бе предаден на Държавната агенция за разследване и защита (SIPA).

Говорителката на агенцията Йелена Миовчич потвърди пред Avaz, че SIPA извършва проверки по случая:

"Министерството на вътрешните работи на кантон Тузла работи по въпроса. Ние сме уведомени и предприемаме действия. Ако се установи, че има елементи, сочещи престъпление по Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина, ще се включим активно в разследването."

Според неофициална информация, разпространена от Avaz, задържаните вероятно са служители на унгарските контраразузнавателни служби. Имената им не се съобщават официално, но местни медии посочват, че са мъже на 63 и 73 години, които са влезли в страната на 20 октомври.

След разпитите двамата са били предадени на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина, докато разследването продължава.

Босненските власти уточняват, че на този етап няма официално повдигнати обвинения, но случаят се следи внимателно от националните служби за сигурност.