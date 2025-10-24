Новини
Свят »
Унгария »
Двама унгарски граждани арестувани в Босна по подозрение в шпионаж

Двама унгарски граждани арестувани в Босна по подозрение в шпионаж

24 Октомври, 2025 09:40 409 1

  • унгарци-
  • арестувани-
  • босна-
  • шпионаж

Задържането е извършено след сигнал за подозрително поведение, разследването продължава

Двама унгарски граждани арестувани в Босна по подозрение в шпионаж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама унгарски граждани са арестувани в района на град Тузла, Североизточна Босна и Херцеговина, по подозрение в шпионаж, съобщава босненското издание Dnevni Avaz, предава News.bg.

Според местните власти задържането е станало на 22 октомври, след сигнал от граждани за подозрително поведение на двама души. Полицията в кантон Тузла реагира незабавно, а случаят бе предаден на Държавната агенция за разследване и защита (SIPA).

Говорителката на агенцията Йелена Миовчич потвърди пред Avaz, че SIPA извършва проверки по случая:
"Министерството на вътрешните работи на кантон Тузла работи по въпроса. Ние сме уведомени и предприемаме действия. Ако се установи, че има елементи, сочещи престъпление по Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина, ще се включим активно в разследването."

Според неофициална информация, разпространена от Avaz, задържаните вероятно са служители на унгарските контраразузнавателни служби. Имената им не се съобщават официално, но местни медии посочват, че са мъже на 63 и 73 години, които са влезли в страната на 20 октомври.

След разпитите двамата са били предадени на Службата за чужденци на Босна и Херцеговина, докато разследването продължава.

Босненските власти уточняват, че на този етап няма официално повдигнати обвинения, но случаят се следи внимателно от националните служби за сигурност.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Качалин

    0 0 Отговор
    Шпионирали са за Русия!
    Хайде дежурните папагали да започнат репертоара си!

    09:42 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания