Скъпа жертва! Руската бойна авиация загуби още един хеликоптер Ка-52
  Тема: Украйна

Скъпа жертва! Руската бойна авиация загуби още един хеликоптер Ка-52

27 Октомври, 2025 22:18 1 349 39

Щурмовият хеликоптер Ка-52 е предназначен за унищожаване на бронирана техника, въздушни и наземни цели, както и за разузнаване

Скъпа жертва! Руската бойна авиация загуби още един хеликоптер Ка-52 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската армия загуби щурмови хеликоптер Ка-52 във войната срещу Украйна, съобщава руският военен блогър Fighterbomber. Според него екипажът на бойния хеликоптер е загинал, предава УНИАН, цитирана от Фокус.

Други подробности към момента няма.

Щурмовият хеликоптер Ка-52 е предназначен за унищожаване на бронирана техника, въздушни и наземни цели, както и за разузнаване. Машината е оборудвана с мощна броня, съвременна система за прицелване и ракетно въоръжение.

Въпреки това Ка-52 остава уязвим за украинските системи за противовъздушна отбрана и преносими зенитно-ракетни комплекси. По данни на ВСУ от началото на войната в Украйна са свалени общо 65 хеликоптера Ка-52.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    31 17 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат постигнати!

    Коментиран от #5, #8, #19

    22:20 27.10.2025

  • 2 Мммм

    26 13 Отговор
    Тя укроароависцията изчезна още преди 3 г.

    22:21 27.10.2025

  • 3 Пич

    27 13 Отговор
    До какво малоумие опря укропропагандата !!! Да се цитира сама.....!!!???

    Коментиран от #17

    22:21 27.10.2025

  • 4 Стават такива неща

    29 5 Отговор
    Днвс Тихоокеанският флот на САЩ потвърждава, че 2 американски военни самолета са се разбили от самолетоносача „Нимиц“ в Южнокитайско море при отделни инциденти.

    22:22 27.10.2025

  • 5 Манол

    15 27 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Единствената цел на СВО е унищожаването на Руската нацистка федерация.
    То върви по план.

    22:23 27.10.2025

  • 6 Други подробности към момента няма.

    21 4 Отговор
    Тва къде кога ......и УНИАН не знае, но е Скъпа жертва!

    22:25 27.10.2025

  • 7 Гориил

    19 8 Отговор
    Руската отбранителна промишленост произвежда над 100 хеликоптера К-52 годишно. От тях над 60 се изнасят.

    22:26 27.10.2025

  • 8 ИСТИНАТА

    9 25 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Спуснете отново желязната завеса! Руските идиоти са пагубни за цивилизацията!

    Коментиран от #12, #18

    22:26 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Яко порно

    3 9 Отговор
    блогър Fighterbomber

    22:27 27.10.2025

  • 11 Али

    5 7 Отговор
    Здравейтепу тяги с лбавигъ зяги!

    Коментиран от #22

    22:28 27.10.2025

  • 12 Коя цивилизация

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    Няма такова понятие
    Има понятие- различни цивилизации

    22:29 27.10.2025

  • 13 Гориил

    16 3 Отговор
    К-52 е единственият хеликоптер в света с катапулт за спасяване на пилоти. Тази система работи автоматично.

    Коментиран от #26

    22:33 27.10.2025

  • 14 Тавариш

    4 13 Отговор
    Според ТАСС пилотите са били мъртво пияни, особено капитан Смирнов.

    22:35 27.10.2025

  • 15 В В.П.

    12 1 Отговор
    Рф няма толкоз хелис, Ка 52 ..Окропите пак си измислят .Просто халюцинират от побоя..

    22:36 27.10.2025

  • 16 ХА ХА

    6 9 Отговор
    Стингър не прощава, особенно на вертушки ако ще да са и к 99, фане ли го нема измъкване.
    Е на тая русня и за 40 года акъл не им дийде.

    22:37 27.10.2025

  • 17 Мдаа

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    То четенето не е като писането за копейки. Вземи прочети статията: "...съобщава руският военен блогър Fighterbomber."

    Коментиран от #21, #25

    22:38 27.10.2025

  • 18 Съдерете се на острова

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    Шарената ви "цивилизация" е една алчност, самогъзие и хомо любов.

    Коментиран от #32

    22:38 27.10.2025

  • 19 Отец Дионисий

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Гледай теб да те постигне нещо...неочаквано

    22:38 27.10.2025

  • 20 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Мдаа на руснаците им излиза скъпо изгубена руска техника, а на нас ни излиза скъпо загубена орхайнска техника

    22:40 27.10.2025

  • 21 Верно

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Ли си толкова праззз, бате? Според ВСУ...

    Коментиран от #24

    22:41 27.10.2025

  • 22 Здравей

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Али":

    Али, ти с найлабаватагъзягакуроклатяга!

    22:43 27.10.2025

  • 23 ХА ХА

    3 7 Отговор
    Да допълня, тия картонени тръби немат грешка, а руснята имат ли такева, не бе нещу ама били 100 години напред. Да де ама над укриятя ниет вертушки и самальоти ниет. ХА ХА

    22:43 27.10.2025

  • 24 Мдаа

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Верно":

    Я пак?

    "Руската армия загуби щурмови хеликоптер Ка-52 във войната срещу Украйна, съобщава руският военен блогър Fighterbomber. Според него екипажът на бойния хеликоптер е загинал, предава УНИАН, цитирана от Фокус."

    ???

    Чети бе момче!

    Коментиран от #33

    22:43 27.10.2025

  • 25 Без име

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Ама много си проззз,бе ,пичо!

    Коментиран от #28

    22:44 27.10.2025

  • 26 Евгений Онанегин

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    А сега?
    Абе ти каква руска система ползваш у вас а?
    Кажи, че да си купя и а аз.

    22:44 27.10.2025

  • 27 големсмях

    2 8 Отговор
    Благи вести ...хахаха полетел отрицательно .....ха хаахах

    22:44 27.10.2025

  • 28 Мдаа

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Пича си ти бузеранте.

    Коментиран от #29, #30, #31

    22:45 27.10.2025

  • 29 А ти

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Си курофанте...

    22:48 27.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Съдерете се на острова":

    У русия левите са повече ама несмеят да се покажат шот отиват на фронта или в колониятя и си държът тесен нелегален кръг или си веят гъзлягата по европата кат салавьовчето.

    22:51 27.10.2025

  • 33 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Е, и ко

    22:56 27.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Димитър Георгиев

    2 4 Отговор
    Браво украинци,ще смажат руските пияници!

    Коментиран от #36

    23:00 27.10.2025

  • 36 Руски пияница

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Димитър Георгиев":

    Митко, защо тогава ми смазваш само члена?

    Коментиран от #38, #39

    23:02 27.10.2025

  • 37 ХА ХА

    0 0 Отговор
    В укрия има бол джавелини и стингъри и кати нема по кво да стрелят с тях ше почнат и по пехотните позиции.

    23:06 27.10.2025

  • 38 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Руски пияница":

    Що бе боли ли като се окаже м/у два чука.

    23:08 27.10.2025

  • 39 Митко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Руски пияница":

    Тебе те е смазала природата.

    23:11 27.10.2025

