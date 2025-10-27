Скъпа жертва! Руската бойна авиация загуби още един хеликоптер Ка-52

Руската армия загуби щурмови хеликоптер Ка-52 във войната срещу Украйна, съобщава руският военен блогър Fighterbomber. Според него екипажът на бойния хеликоптер е загинал, предава УНИАН, цитирана от Фокус.
Други подробности към момента няма.
Щурмовият хеликоптер Ка-52 е предназначен за унищожаване на бронирана техника, въздушни и наземни цели, както и за разузнаване. Машината е оборудвана с мощна броня, съвременна система за прицелване и ракетно въоръжение.
Въпреки това Ка-52 остава уязвим за украинските системи за противовъздушна отбрана и преносими зенитно-ракетни комплекси. По данни на ВСУ от началото на войната в Украйна са свалени общо 65 хеликоптера Ка-52.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #5, #8, #19
22:20 27.10.2025
2 Мммм
22:21 27.10.2025
3 Пич
Коментиран от #17
22:21 27.10.2025
4 Стават такива неща
22:22 27.10.2025
5 Манол
До коментар #1 от "Наблюдател":Единствената цел на СВО е унищожаването на Руската нацистка федерация.
То върви по план.
22:23 27.10.2025
22:25 27.10.2025
7 Гориил
22:26 27.10.2025
8 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Наблюдател":Спуснете отново желязната завеса! Руските идиоти са пагубни за цивилизацията!
Коментиран от #12, #18
22:26 27.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Яко порно
22:27 27.10.2025
11 Али
Коментиран от #22
22:28 27.10.2025
12 Коя цивилизация
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":Няма такова понятие
Има понятие- различни цивилизации
22:29 27.10.2025
13 Гориил
Коментиран от #26
22:33 27.10.2025
14 Тавариш
22:35 27.10.2025
15 В В.П.
22:36 27.10.2025
16 ХА ХА
Е на тая русня и за 40 года акъл не им дийде.
22:37 27.10.2025
17 Мдаа
До коментар #3 от "Пич":То четенето не е като писането за копейки. Вземи прочети статията: "...съобщава руският военен блогър Fighterbomber."
Коментиран от #21, #25
22:38 27.10.2025
18 Съдерете се на острова
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":Шарената ви "цивилизация" е една алчност, самогъзие и хомо любов.
Коментиран от #32
22:38 27.10.2025
19 Отец Дионисий
До коментар #1 от "Наблюдател":Гледай теб да те постигне нещо...неочаквано
22:38 27.10.2025
20 ООрана държава
22:40 27.10.2025
21 Верно
До коментар #17 от "Мдаа":Ли си толкова праззз, бате? Според ВСУ...
Коментиран от #24
22:41 27.10.2025
22 Здравей
До коментар #11 от "Али":Али, ти с найлабаватагъзягакуроклатяга!
22:43 27.10.2025
23 ХА ХА
22:43 27.10.2025
24 Мдаа
До коментар #21 от "Верно":Я пак?
"Руската армия загуби щурмови хеликоптер Ка-52 във войната срещу Украйна, съобщава руският военен блогър Fighterbomber. Според него екипажът на бойния хеликоптер е загинал, предава УНИАН, цитирана от Фокус."
???
Чети бе момче!
Коментиран от #33
22:43 27.10.2025
25 Без име
До коментар #17 от "Мдаа":Ама много си проззз,бе ,пичо!
Коментиран от #28
22:44 27.10.2025
26 Евгений Онанегин
До коментар #13 от "Гориил":А сега?
Абе ти каква руска система ползваш у вас а?
Кажи, че да си купя и а аз.
22:44 27.10.2025
27 големсмях
22:44 27.10.2025
28 Мдаа
До коментар #25 от "Без име":Пича си ти бузеранте.
Коментиран от #29, #30, #31
22:45 27.10.2025
29 А ти
До коментар #28 от "Мдаа":Си курофанте...
22:48 27.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ХА ХА
До коментар #18 от "Съдерете се на острова":У русия левите са повече ама несмеят да се покажат шот отиват на фронта или в колониятя и си държът тесен нелегален кръг или си веят гъзлягата по европата кат салавьовчето.
22:51 27.10.2025
33 ХА ХА
До коментар #24 от "Мдаа":Е, и ко
22:56 27.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Димитър Георгиев
Коментиран от #36
23:00 27.10.2025
36 Руски пияница
До коментар #35 от "Димитър Георгиев":Митко, защо тогава ми смазваш само члена?
Коментиран от #38, #39
23:02 27.10.2025
37 ХА ХА
23:06 27.10.2025
38 ХА ХА
До коментар #36 от "Руски пияница":Що бе боли ли като се окаже м/у два чука.
23:08 27.10.2025
39 Митко
До коментар #36 от "Руски пияница":Тебе те е смазала природата.
23:11 27.10.2025