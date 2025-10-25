Новини
"Изчезвай в Украйна", "Срам!", "Предател!": Освиркаха румънския президент пред театъра в Яш, той помаха и се скри

25 Октомври, 2025 05:45, обновена 25 Октомври, 2025 05:54 1 867 14

На входа на сградата държавният глава Никашор Дан беше посрещнат от десетки протестиращи

"Изчезвай в Украйна", "Срам!", "Предател!": Освиркаха румънския президент пред театъра в Яш, той помаха и се скри - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестиращи в Яш освиркаха румънския президент Нишор Дан, предлагайки му да отиде в Украйна. Държавният глава беше принуден да избяга, пише Agora Press.

Инцидентът е станал по време на посещението на държавния глава в Националния театър в Яш.

„На входа на сградата държавният глава беше посрещнат от десетки протестиращи. Те скандираха „Срам!“, „Предател!“, „Изчезвай в Украйна!“, а един от мъжете му извика: „Ти си най-слабият президент“, се казва в статията.

Както отбелязва изданието, Дан не е направил никакво изявление в отговор, а само е отдал римски поздрав, преди бързо да изчезне в сградата на Националния театър.

„В отговор Никушор Дан махна на протестиращите, без да прави никакви изявления, и след това побърза да влезе в сградата“, съобщава медията.

В началото на октомври RT съобщи, че Никушор Дан се е озовал в неловка ситуация, объркан пред охраната на официално събитие. Потребителите на социалните мрежи, където е споделено видео на Дан, го сравняват с бившия президент на САЩ Джо Байдън, който многократно е бил осмиван за подобни публични инциденти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ООрана държава

    6 61 Отговор
    Винаги за всичко има една шепа недоволни

    05:58 25.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    18 28 Отговор
    Власите вземаха заеми, ядоха и пиха. Дойде време да плащат и им е тегаво. Македоните вървят по този път.

    05:58 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 руски банан

    9 45 Отговор
    Само десет румънски протестиращи копейковци? В Задунайская Коцето щеше да ви изкара поне хиляда.

    05:59 25.10.2025

  • 6 Боруна Лом

    41 6 Отговор
    НАРОДА СЕ СЪБУЖДА!МАЙ СКОРО И СЪДБАТА НА ЧАУШЕСКУ ! САМО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ ОЩЕ СЕ ПОДЛАГАТ НА ФАШАГИТЕ!

    06:01 25.10.2025

  • 7 Факт

    7 1 Отговор
    Аз ги познавам по погледа!

    06:05 25.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Теб пък кой те

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "TиxоМ"ършо, тихо!":

    пита изобщо?!

    06:10 25.10.2025

  • 10 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "TиxоМ"ършо, тихо!":

    Пpъдльо тли ли си ве любителю на изходни газове😉 Сенил си ника, а? 😅

    06:17 25.10.2025

  • 11 Иван

    7 0 Отговор
    Какъв президент?...... ционистките билдербергски сатанисти са го назначили.

    06:54 25.10.2025

  • 12 хихочко..

    6 1 Отговор
    Бравос на власите..а не са като бг-тата они като видат двата плондера дека ги командорат почват да се кланят и да цукат нозете им

    Коментиран от #13

    07:00 25.10.2025

  • 13 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хихочко..":

    За "плондерите" - ясно,сега кажи за кого гласуваш,да ти кажа какъв си:)

    07:08 25.10.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Измислена дермоКРАДция май стадото вече НЕ е иска .

    07:13 25.10.2025

Новини по държави:
