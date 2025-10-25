"Изчезвай в Украйна", "Срам!", "Предател!": Освиркаха румънския президент пред театъра в Яш, той помаха и се скри

Протестиращи в Яш освиркаха румънския президент Нишор Дан, предлагайки му да отиде в Украйна. Държавният глава беше принуден да избяга, пише Agora Press.
Инцидентът е станал по време на посещението на държавния глава в Националния театър в Яш.
„На входа на сградата държавният глава беше посрещнат от десетки протестиращи. Те скандираха „Срам!“, „Предател!“, „Изчезвай в Украйна!“, а един от мъжете му извика: „Ти си най-слабият президент“, се казва в статията.
Както отбелязва изданието, Дан не е направил никакво изявление в отговор, а само е отдал римски поздрав, преди бързо да изчезне в сградата на Националния театър.
„В отговор Никушор Дан махна на протестиращите, без да прави никакви изявления, и след това побърза да влезе в сградата“, съобщава медията.
В началото на октомври RT съобщи, че Никушор Дан се е озовал в неловка ситуация, объркан пред охраната на официално събитие. Потребителите на социалните мрежи, където е споделено видео на Дан, го сравняват с бившия президент на САЩ Джо Байдън, който многократно е бил осмиван за подобни публични инциденти.
