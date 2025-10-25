Новини
Свят »
Япония »
Новата японска министър-председателка разговаряла "откровено" с Тръмп

Новата японска министър-председателка разговаряла "откровено" с Тръмп

25 Октомври, 2025 21:10, обновена 25 Октомври, 2025 20:15 741 7

  • япония-
  • тръмп-
  • премиер

Санае Такаичи е решена да издигне съюза с Вашингтон до "още по-големи висоти"

Новата японска министър-председателка разговаряла "откровено" с Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Новата японска министър-председателка Санае Такаичи каза днес, че е имала "откровен разговор" с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Такаичи, която по-рано този месец стана първата жена премиер в историята на Япония, заяви това в момент, когато Тръмп пътува към Малайзия - първи етап от негова обиколка в Азия, която включва визита и в един от основните американски съюзници на този континент.

Двамата разговаряха по телефона днес - два дни преди президентът на САЩ да посети Япония.

"С него съм решена да издигна съюза между Япония и САЩ на още по-големи висоти" написа в "Екс" Такаичи. Японският премиер определи американския президент като "много жизнерадостен и забавен човек".

Такаичи е заявила ясно пред Тръмп, че укрепването на двустранните отношения "в областта на дипломацията и сигурността" е "основен приоритет на правителството" ѝ.

Президентът на САЩ иска от Япония, както и от други съюзници, да увеличи разходите си за отбрана.

Вчера - в първата си общополитическа реч - японската министър-председателка обяви, че ще повиши разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт още през следващата финансова година - с две години по-рано от предвиденото, отбелязва АФП.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тигтогър

    9 5 Отговор
    японците се тресат в момента да не изядат дървото с икономиката си и внасят чернокожи да се женят за японки, защото не раждат деца - нещата там са много зле докато путин си прави каквото си поиска

    20:19 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малейййй

    3 3 Отговор
    Тая е по-грозна и от Дебелата свиня

    20:39 25.10.2025

  • 4 Мале мила

    1 3 Отговор
    Какъв грозил

    20:56 25.10.2025

  • 5 добре де КОЙ

    2 1 Отговор
    Ще легне с тази? Нали после децата ще приличат и на нея?
    Затова ли го слагат в политиката?

    20:58 25.10.2025

  • 6 Янко

    0 2 Отговор
    Ега ти грозилището, тия Джапонжи са смахнати, да си изберат Гозила за премиер е епично.

    21:05 25.10.2025

  • 7 грозна ама войната я влече

    1 2 Отговор
    ТСВ ще бъде наречена "Войната на дъ..тите ку,ви срещу действителността "

    21:10 25.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания