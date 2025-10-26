Новини
Сирийските правителствени сили влязоха в сблъсъци с кюрдски милиции в провинция Дейр ез-Зор

26 Октомври, 2025 07:06, обновена 26 Октомври, 2025 07:14 913 8

  • сирия-
  • престрелки-
  • войски-
  • кюрди

Бойците от коалицията на Сирийските демократични сили са се опитали да проникнат в районите Михкан и ал-Кишма

Сирийските правителствени сили влязоха в сблъсъци с кюрдски милиции в провинция Дейр ез-Зор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирийските правителствени сили са се сблъскали с кюрдски милиции в провинция Дейр ез-Зор в източната част на страната, съобщи Syrian TV.

Кюрдските бойци от Сирийските демократични сили (SDF) са се опитали да проникнат в районите Михкан и ал-Кишма, които са под защитата на правителствената армия. Войските обаче са отблъснали атаките им и са запазили контрол над позициите си. Престрелките между двете страни са продължили няколко часа.

От своя страна, командването на SDF твърди, че град Абу Хамам на източния бряг на река Ефрат е бил под обстрел от подкрепяни от Дамаск групировки. Кюрдските бойци са отвърнали на огъня и са ударили позициите на нападателите. В комюникето се посочва, че е в ход разследване на инцидента.

На 21 октомври Военният комитет на SDF се срещна с правителствена делегация в град Табка на река Ефрат, за да обсъди напрежението по линиите на контакт в провинциите Алепо, Ракка и Дейр ез-Зор. Страните са се споразумели за мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

На 7 октомври командирът на SDF Мазлум Абди проведе разговори в Дамаск с временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа и ръководителя на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. Дискусията се фокусира върху прилагането на споразумението между кюрдите и сирийското правителство, подписано на 10 март и предвиждащо включването на кюрдските бойци в правителствената армия.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
