Има сделка между САЩ и Китай - без 100% ръст на митата!

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент сигнализира за постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война, предизвикана от мита, само дни преди срещата на президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде АФП, цитирана от NOVA.
В интервю за предаването на ABC „This Week“ Бесент заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.
„Митата ще бъдат избегнати,“ каза Бесент след приключването на разговорите с китайския вицепремиер Хе Лифенг в малайзийската столица Куала Лумпур.
По отношение на контрола върху износа Китай ще „забави това за една година, докато преразгледа мерките,“ обясни той.
Изказването на министъра дойде в момент, когато Тръмп започна турне в Азия с начална спирка в Куала Лумпур, което ще кулминира със среща със Си в Южна Корея.
Бесент очаква двамата лидери да обявят официално споразумението по време на самита.
Министърът на финансите посочи, че Пекин се е съгласил и на „значителни“ покупки от американските фермери, които са ключов източник на вътрешна политическа подкрепа за Тръмп и са били силно засегнати от търговския спор между двете страни.
Китай, който някога беше най-големият купувач на американски соеви износи, просто е спрял всички поръчки, след като търговският спор ескалира.
„Вярвам, че когато споразумението с Китай бъде обявено публично, нашите соеви фермери ще се почувстват много добре,“ добави Бесент.
Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви Бесънт, цитиран от Ройтерс и БТА.
В друго свое интервю - за Ей Би Ес, министърът заяви, че в хода на преговорите са били изгладени и последните детайли по сделката за прехвърляне на собствеността на китайското приложение за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok) под контрола на американски инвеститори.
"Президентите Тръмп и Си ще могат да консумират сделката през следващата седмица", каза Бесънт.
1 Българка
17:59 26.10.2025
2 УдоМача
18:06 26.10.2025
3 ООрана държава
18:12 26.10.2025
4 ПРО СИА приклу4и ,, ФАКТ
18:14 26.10.2025
5 Соломон
Коментиран от #6
18:14 26.10.2025
6 Па те си знаят сичко в саш
До коментар #5 от "Соломон":За кенедито
18:22 26.10.2025
7 Айде
18:28 26.10.2025
8 Цървул
18:51 26.10.2025
9 Хм...
19:00 26.10.2025
10 стоян георгиев
19:12 26.10.2025
11 Зеленки обеща, Тъмп се хвана на въдицата
Китай не воюва срещу Тайан, а Тайван оганичава всякакви връзки с чуждите компании, които тъгуат с Китай. Трез 1996 год. разбрах това.
19:15 26.10.2025
12 бай Бай
Айде сега обратно в кошарата.
19:18 26.10.2025
13 И дЖилезку
19:20 26.10.2025