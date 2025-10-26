Новини
Свят »
Малайзия »
Има сделка между САЩ и Китай - без 100% ръст на митата!
  Тема: Войната на митата

Има сделка между САЩ и Китай - без 100% ръст на митата!

26 Октомври, 2025 17:57, обновена 26 Октомври, 2025 18:49 1 714 13

  • китай-
  • сащ-
  • скот бесънт-
  • търговска война-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп

Министърът на финансите Скот Бесент сигнализира за постигнато споразумение за избягване на ескалация в търговска война

Има сделка между САЩ и Китай - без 100% ръст на митата! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент сигнализира за постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война, предизвикана от мита, само дни преди срещата на президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде АФП, цитирана от NOVA.

В интервю за предаването на ABC „This Week“ Бесент заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.

„Митата ще бъдат избегнати,“ каза Бесент след приключването на разговорите с китайския вицепремиер Хе Лифенг в малайзийската столица Куала Лумпур.

По отношение на контрола върху износа Китай ще „забави това за една година, докато преразгледа мерките,“ обясни той.

Изказването на министъра дойде в момент, когато Тръмп започна турне в Азия с начална спирка в Куала Лумпур, което ще кулминира със среща със Си в Южна Корея.

Бесент очаква двамата лидери да обявят официално споразумението по време на самита.

Министърът на финансите посочи, че Пекин се е съгласил и на „значителни“ покупки от американските фермери, които са ключов източник на вътрешна политическа подкрепа за Тръмп и са били силно засегнати от търговския спор между двете страни.

Китай, който някога беше най-големият купувач на американски соеви износи, просто е спрял всички поръчки, след като търговският спор ескалира.

„Вярвам, че когато споразумението с Китай бъде обявено публично, нашите соеви фермери ще се почувстват много добре,“ добави Бесент.

Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви Бесънт, цитиран от Ройтерс и БТА.

В друго свое интервю - за Ей Би Ес, министърът заяви, че в хода на преговорите са били изгладени и последните детайли по сделката за прехвърляне на собствеността на китайското приложение за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok) под контрола на американски инвеститори.

"Президентите Тръмп и Си ще могат да консумират сделката през следващата седмица", каза Бесънт.


Малайзия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    26 0 Отговор
    Китай ще ви прави кривите глави.

    17:59 26.10.2025

  • 2 УдоМача

    20 1 Отговор
    Интересно какво ще получи Китай срещу това? Тайван?

    18:06 26.10.2025

  • 3 ООрана държава

    19 2 Отговор
    Оставате без материали за ракетки без редкоземните на китай и ще пращате на зеления истински томахавки с дървени дръжки

    18:12 26.10.2025

  • 4 ПРО СИА приклу4и ,, ФАКТ

    2 10 Отговор
    редкОЗЕМНИТЕ елементи са ж златното биде на ТРЪМПО, жънсхниа двор У БАНКИА И НА СИ. ТОАЛЕТНАТА, толкоз з аредките елементи а аз имам редко щастие и отивам да се И с ера в вестник СХОК да нахраниа си ганите сабирасхти бо клука.. не мога да ги остажиа гладни миризлифите.. СЛАВА УКРАИНЕ

    18:14 26.10.2025

  • 5 Соломон

    8 2 Отговор
    Русия предаде на САЩ документи за убийството на Кенеди.

    Коментиран от #6

    18:14 26.10.2025

  • 6 Па те си знаят сичко в саш

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    За кенедито

    18:22 26.10.2025

  • 7 Айде

    12 0 Отговор
    Западните компании за добив на редкоземни елементи бяха нагоре за известно време с между 50-150% ръст само за около седмица. Сега ще ги върнат на стойностите от средата на лятото. Ако наистина са се разбрали с китайците за това - очаквам какво ще получи Китай в замяна, защото тук си имаха сериозен коз и едва ли току-така ще се откажат от него. Другото е, че Тръмп меко казано не е постоянен, ясно е, че сега ще купят максимално резерв за следващия случай, в който ще започнат да си ги мерят. Златото също отива надолу при успокоение и някакъв хоризонт от предстоящо затишие за някакво време по търговските спорове с Китай. Ако и с Украйна се стигне до някакво споразумение за нещо като примирие, че е ясно, че там нещо като мир няма да има скоро, златото още по-надолу ще отиде. Тръмп Нобел за мир не знам дали заслужава, ама за игрички с акциите и побъркване на борсите - май не е имало такъв президент последните век-два.

    18:28 26.10.2025

  • 8 Цървул

    5 4 Отговор
    Да бе . И в замяна хамериканците ще намалят митата от 130 % на 129 % .

    18:51 26.10.2025

  • 9 Хм...

    6 0 Отговор
    И сега остава от Китай да разберем какво всъщност се случва. Щото от инфантилния идиот тръмп всеки ден чуваме по няколко взаимно изключващи се твърдения.

    19:00 26.10.2025

  • 10 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Краварите клекнаха

    19:12 26.10.2025

  • 11 Зеленки обеща, Тъмп се хвана на въдицата

    0 0 Отговор
    накрая се разбра, че Украинките редкоземни са изфирясали. Тю тю.Сега тйъсят от Китай с някакви мъгливи общания, чеза одина митата ще бъдат изменени. Ами после. Това е несериозно. Несе надявам Китаеца да се върже.
    Китай не воюва срещу Тайан, а Тайван оганичава всякакви връзки с чуждите компании, които тъгуат с Китай. Трез 1996 год. разбрах това.

    19:15 26.10.2025

  • 12 бай Бай

    1 0 Отговор
    Хаха, тръгнали Китай да изнудват заплашвайки ги с някакви мита, които ще са за сметка на хамериканския купувач.
    Айде сега обратно в кошарата.

    19:18 26.10.2025

  • 13 И дЖилезку

    0 0 Отговор
    Щял да купува американска соя каза ГЕЙргиев. Хиляди кораби

    19:20 26.10.2025