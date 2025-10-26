Има сделка между САЩ и Китай - без 100% ръст на митата!

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент сигнализира за постигнато споразумение с Китай за избягване на ескалация в търговска война, предизвикана от мита, само дни преди срещата на президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде АФП, цитирана от NOVA.



В интервю за предаването на ABC „This Week“ Бесент заяви, че заплахата на САЩ от 100% увеличение на митата върху китайските стоки е практически премахната в замяна на отлагане от страна на Пекин на ограниченията върху глобалния износ на редкоземни елементи.



„Митата ще бъдат избегнати,“ каза Бесент след приключването на разговорите с китайския вицепремиер Хе Лифенг в малайзийската столица Куала Лумпур.



По отношение на контрола върху износа Китай ще „забави това за една година, докато преразгледа мерките,“ обясни той.



Изказването на министъра дойде в момент, когато Тръмп започна турне в Азия с начална спирка в Куала Лумпур, което ще кулминира със среща със Си в Южна Корея.



Бесент очаква двамата лидери да обявят официално споразумението по време на самита.



Министърът на финансите посочи, че Пекин се е съгласил и на „значителни“ покупки от американските фермери, които са ключов източник на вътрешна политическа подкрепа за Тръмп и са били силно засегнати от търговския спор между двете страни.



Китай, който някога беше най-големият купувач на американски соеви износи, просто е спрял всички поръчки, след като търговският спор ескалира.



„Вярвам, че когато споразумението с Китай бъде обявено публично, нашите соеви фермери ще се почувстват много добре,“ добави Бесент.

Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви Бесънт, цитиран от Ройтерс и БТА.

В друго свое интервю - за Ей Би Ес, министърът заяви, че в хода на преговорите са били изгладени и последните детайли по сделката за прехвърляне на собствеността на китайското приложение за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok) под контрола на американски инвеститори.

"Президентите Тръмп и Си ще могат да консумират сделката през следващата седмица", каза Бесънт.