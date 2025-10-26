ПКК изтегля войските си от Турция в Северен Ирак ВИДЕО

Кюрдската работническа партия (ПКК), забранена и призната за терористична организация в Турция, ЕС и САЩ, обяви изтеглянето на войските си от Турция като част от мирния процес с турските власти, съобщи DW, цитирано от ФОКУС.

"В неделя групировката Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви изтеглянето на всичките си войски от Турция в Северен Ирак като част от процеса на разоръжаване“, се посочва в доклада.

Групировката, която води въоръжена борба срещу Турция от близо четири десетилетия, убивайки над 40 000 души, реши през май да сложи оръжие след призив от затворения ѝ 76-годишен лидер Абдула Йоджалан.

"В момента изтегляме всичките си сили от турска територия“, заявяват представители на ПКК.

ПКК добавя, че изтеглянето на войските е имало за цел да ѝ позволи да установи "свободен, демократичен и братски живот“ и е част от усилията ѝ за напредък в процесите на разоръжаване и интеграция.

ПКК призова Анкара да предприеме стъпки за улесняване на прехода на ПКК към "демократична политика“ чрез приемане на закони за интеграция.

"Правните и политически стъпки, необходими за този процес... и законите за свободата и демократичната интеграция, необходими за участие в демократичната политика, трябва да бъдат приложени незабавно“, подчертават представителите на ПКК.

Групата вече заяви, че сега иска да защити правата на кюрдското малцинство в Турция чрез демократични средства, както призовава Йоджалан.