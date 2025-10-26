Новини
Свят »
Турция »
ПКК изтегля войските си от Турция в Северен Ирак ВИДЕО

ПКК изтегля войските си от Турция в Северен Ирак ВИДЕО

26 Октомври, 2025 20:30, обновена 26 Октомври, 2025 19:34 758 11

  • пкк-
  • ирак-
  • турция

Забранена и призната за терористична организация от Анкара се отдръпва в Северен Ирак

ПКК изтегля войските си от Турция в Северен Ирак ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Кюрдската работническа партия (ПКК), забранена и призната за терористична организация в Турция, ЕС и САЩ, обяви изтеглянето на войските си от Турция като част от мирния процес с турските власти, съобщи DW, цитирано от ФОКУС.

"В неделя групировката Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви изтеглянето на всичките си войски от Турция в Северен Ирак като част от процеса на разоръжаване“, се посочва в доклада.

Групировката, която води въоръжена борба срещу Турция от близо четири десетилетия, убивайки над 40 000 души, реши през май да сложи оръжие след призив от затворения ѝ 76-годишен лидер Абдула Йоджалан.

"В момента изтегляме всичките си сили от турска територия“, заявяват представители на ПКК.

ПКК добавя, че изтеглянето на войските е имало за цел да ѝ позволи да установи "свободен, демократичен и братски живот“ и е част от усилията ѝ за напредък в процесите на разоръжаване и интеграция.

ПКК призова Анкара да предприеме стъпки за улесняване на прехода на ПКК към "демократична политика“ чрез приемане на закони за интеграция.

"Правните и политически стъпки, необходими за този процес... и законите за свободата и демократичната интеграция, необходими за участие в демократичната политика, трябва да бъдат приложени незабавно“, подчертават представителите на ПКК.

Групата вече заяви, че сега иска да защити правата на кюрдското малцинство в Турция чрез демократични средства, както призовава Йоджалан.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 8 Отговор
    Не знам ПКК, но току-що Анонимните хакнаха сървърите на Кремъл. Ами ся? Досиета, плащания
    на агенти...

    Коментиран от #3

    19:37 26.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Кюрдите са 20 млн въоръжени до зъби и пак не могат да се освободят от Турция.Нямат си Русия като нас

    Коментиран от #4

    19:39 26.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    В Кремъл няма отворени сървъри.

    Коментиран от #7

    19:41 26.10.2025

  • 4 си дзън

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За БГ русията е вражеска държава бе. Оди у Масква на заря всяка нощ.

    Коментиран от #9, #10

    19:41 26.10.2025

  • 5 Атила

    5 1 Отговор
    Интересно колкоРаботници има в Пекака👌

    19:42 26.10.2025

  • 6 Те турците

    3 0 Отговор
    Те турците ги избиха в Турция сега вече по дойчето имали и войски, партизани да бяхте казали да ама войски

    19:42 26.10.2025

  • 7 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    19:45 26.10.2025

  • 8 Прецакаха палестинците

    5 0 Отговор
    Прецакаха и кюрдите, прецакаха християните в Сирия и украинците ще го отнесат

    19:53 26.10.2025

  • 9 Издишаш еничарче

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Само един еничар може да нарича родината си бг.
    И женските ви манипулации вече не вървят, руските управляващи много ясно казаха, че считат за врагове правителвата на съответните държави, а не хората от народа.

    20:00 26.10.2025

  • 10 плевен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Като гледам колко народ не те харесват, май наближава моментът ти да си събираш багажа.

    20:35 26.10.2025

  • 11 плевен

    0 1 Отговор
    Кюрдите са първият народ, поробен от османците. И от тогава, в продължение на поне 700 години опитват какво ли не за да се измъкнат от мъртвата хватка на турската държава. Такъв народ с такъв дух историята не познава. Затова винаги ме е досмешавало когато по празниците нашите политици повтарят клишето, че ние сами сме си заслужили свободата. Можеш да я заслужаваш, но няма да я имаш ако някой голям и мощен не пролее кръв за теб.
    Кюрдите бяха ударната пехотна сила на американското нахлуване в Афганистан. Кой вече си спомня за това? Сигурно им е било обещано нещо. Но още тогава ми беше ясно ,че след като свърши данданията, ще ги похарчат поради геополитически интереси.

    20:53 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания