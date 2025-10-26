ПКК изтегля войските си от Турция в Северен Ирак ВИДЕО

Кюрдската работническа партия (ПКК), забранена и призната за терористична организация в Турция, ЕС и САЩ, обяви изтеглянето на войските си от Турция като част от мирния процес с турските власти, съобщи DW, цитирано от ФОКУС.
"В неделя групировката Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви изтеглянето на всичките си войски от Турция в Северен Ирак като част от процеса на разоръжаване“, се посочва в доклада.
Групировката, която води въоръжена борба срещу Турция от близо четири десетилетия, убивайки над 40 000 души, реши през май да сложи оръжие след призив от затворения ѝ 76-годишен лидер Абдула Йоджалан.
"В момента изтегляме всичките си сили от турска територия“, заявяват представители на ПКК.
ПКК добавя, че изтеглянето на войските е имало за цел да ѝ позволи да установи "свободен, демократичен и братски живот“ и е част от усилията ѝ за напредък в процесите на разоръжаване и интеграция.
ПКК призова Анкара да предприеме стъпки за улесняване на прехода на ПКК към "демократична политика“ чрез приемане на закони за интеграция.
"Правните и политически стъпки, необходими за този процес... и законите за свободата и демократичната интеграция, необходими за участие в демократичната политика, трябва да бъдат приложени незабавно“, подчертават представителите на ПКК.
Групата вече заяви, че сега иска да защити правата на кюрдското малцинство в Турция чрез демократични средства, както призовава Йоджалан.
1 си дзън
на агенти...
Коментиран от #3
19:37 26.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
19:39 26.10.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "си дзън":В Кремъл няма отворени сървъри.
Коментиран от #7
19:41 26.10.2025
4 си дзън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":За БГ русията е вражеска държава бе. Оди у Масква на заря всяка нощ.
Коментиран от #9, #10
19:41 26.10.2025
5 Атила
19:42 26.10.2025
6 Те турците
19:42 26.10.2025
7 си дзън
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
19:45 26.10.2025
8 Прецакаха палестинците
19:53 26.10.2025
9 Издишаш еничарче
До коментар #4 от "си дзън":Само един еничар може да нарича родината си бг.
И женските ви манипулации вече не вървят, руските управляващи много ясно казаха, че считат за врагове правителвата на съответните държави, а не хората от народа.
20:00 26.10.2025
10 плевен
До коментар #4 от "си дзън":Като гледам колко народ не те харесват, май наближава моментът ти да си събираш багажа.
20:35 26.10.2025
11 плевен
Кюрдите бяха ударната пехотна сила на американското нахлуване в Афганистан. Кой вече си спомня за това? Сигурно им е било обещано нещо. Но още тогава ми беше ясно ,че след като свърши данданията, ще ги похарчат поради геополитически интереси.
20:53 26.10.2025