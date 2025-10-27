Новини
Свят »
Франция »
Рейтингът на Макрон се срина до 16 процента, гони дъното на Оланд от 13

Рейтингът на Макрон се срина до 16 процента, гони дъното на Оланд от 13

27 Октомври, 2025 06:59, обновена 27 Октомври, 2025 06:08 871 11

  • макрон-
  • рейтинг-
  • президент-
  • франция

Това показват резултатите от ново допитване

Рейтингът на Макрон се срина до 16 процента, гони дъното на Оланд от 13 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон отчете нов рекорден спад до 16 процента, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, цитирана от БТА, като се позовава на ново допитване на института ИФОП по поръчка на изданието „Журнал дю диманш“.

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд, който в даден момент беше 13 процента.

Премиерът Себастиен Льокорню се ползва с 38-процентно доверие, показва още анкетата.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 те тия 16 %

    21 0 Отговор
    са като подкрепата на бг правителствената политика

    06:10 27.10.2025

  • 2 Фен

    16 0 Отговор
    А той, на Наполеон се прави. Сигурно той е гепил бижутата на жена му от Ливъра, да ги накичи на дядо си.

    06:16 27.10.2025

  • 3 Уса

    16 0 Отговор
    Макрон и мъжаму са пдрс и

    06:21 27.10.2025

  • 4 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Така става с ниските клоуни и тлъстите Д-та, рейтинг на дъното

    06:31 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петър

    10 0 Отговор
    Колко гламав трябва да е един човек, за да се ожени за учителката си която е с 25 години по дърта от него?

    Коментиран от #9

    06:39 27.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ВЪРВИ С БЪРЗИ КРАЧКИ КЪМ МОСЮ ГИЛОТИН!

    06:40 27.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    Не стига, че е 25 години по-дърта, ами е МЪЖ.

    06:57 27.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    А има още 20% ... до МИНУС ЧЕТИРИ❗

    06:59 27.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания