Тръмп: САЩ предоставиха „голяма помощ“ на Аржентина за изборната победа на Милей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че американската помощ е изиграла ключова роля за победата на аржентинския президент Хавиер Милей на последните частични избори. По информация на Ройтерс, администрацията на Тръмп е предложила спасителен пакет на стойност 40 милиарда долара, за да подкрепи Милей преди вота, предава БТА.
В изявление по време на азиатската си обиколка Тръмп похвали изборния успех на Милей, описвайки го като „нещо великолепно“ и „голяма победа“.
„Той получи много помощ от нас. Аз изразих подкрепата си за него по много категоричен начин“, каза Тръмп, като похвали и висшите си служители, сред които министъра на финансите Скот Бесънт, отговарящ за финансовата подкрепа за Аржентина.
Американският президент подчерта вниманието на САЩ към страните от Южна Америка:
„Доста силно се съсредоточаваме върху Южна Америка.“
Резултатите от изборите дават на Милей мандат да продължи с радикалните си икономически реформи, въпреки широко разпространеното недоволство от строгите мерки за икономии, отбелязва Ройтерс.
Подкрепата на САЩ преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда долара и предложение за инвестиционен механизъм за дълг на стойност 20 милиарда долара.
„Спечелихме много пари от тези избори, защото облигациите се повишиха. Целият им кредитен рейтинг се е повишил“, добави Тръмп, като подчерта, че САЩ не действат „самоцелево, заради парите“.
Скот Бесънт определи помощта като „мост“ за подкрепа на икономическата програма на Милей:
„Той се бори със 100 години на лоша политика. Ще надделее благодарение на подкрепата на САЩ.“
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings отбеляза миналата седмица, че американската помощ е предотвратила понижаване на кредитния рейтинг на Аржентина, но добави, че страната се нуждае от по-широкообхватен план за възстановяване на валутните резерви, за да може рейтингът да бъде повишен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като в Румъния, и Молдова
Коментиран от #24
11:58 27.10.2025
2 Лицемерни 60клуци
11:58 27.10.2025
3 Дон Никой
11:58 27.10.2025
4 Не,че нещо,ама...
12:00 27.10.2025
5 Я пък тоя
Пускам телевизора - Тръмп.
Отварям нета - Тръмп.
Купувам вестник - Тръмп.
Имам една консерва копърка и не смея да я отворя!
Коментиран от #18
12:00 27.10.2025
6 Шиши Тиквонов
12:00 27.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Когато ШАШт се меси- това е добро❗
Когато Раша МОЖЕ БИ се меси- това е льошо❗
12:00 27.10.2025
8 Пушкин :
Коментиран от #11
12:01 27.10.2025
9 долу сащ
12:02 27.10.2025
10 Предоставете помощ
Коментиран от #13
12:02 27.10.2025
11 Тоз
До коментар #8 от "Пушкин :":на изборите беше нарамил резачка и плашеше с нея.
12:03 27.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
от север дойде "11 септември" ‼️
12:04 27.10.2025
13 Ти да не си
До коментар #10 от "Предоставете помощ":бащата на убиеца на малката Сиянка? Чезни!
Коментиран от #19
12:04 27.10.2025
14 Я пък тоя
Коментиран от #16
12:04 27.10.2025
15 Много се извинявам,ама...
12:04 27.10.2025
16 Сигурно
До коментар #14 от "Я пък тоя":Не са им платили на мисирките
12:06 27.10.2025
17 Путин се панира
12:06 27.10.2025
20 ЕстетЪ
12:08 27.10.2025
21 Долу ЕС
12:10 27.10.2025
22 Асен от Сливен,но не съм циганин
12:16 27.10.2025
23 ХРАНИЛКА
12:17 27.10.2025
24 Нищо случайно
До коментар #1 от "Като в Румъния, и Молдова":Помним как фашагите избягаха в тази държава след края на войната. Това е един поробен народ.
12:20 27.10.2025
25 Ъхъъъъъ....
И цели структури на опозицията в Буенос Айрес от където идват 46% от гласовете. Милиарди подкупи ....Парадокса е че окончателната бюлетина дори не включваше снимка на кандидата на Милей, хората дори и името му не са чували. Фаворита му беше уличен в наркотрафик в огромни размери, подаде оставка но САЩ и Тръмп това ама хич не ги вълнува щом е тяхно мекере ..
12:27 27.10.2025
26 ЕстетЪ
12:28 27.10.2025
27 Абсолютно
12:30 27.10.2025
28 Хе!
12:30 27.10.2025
29 САЩ е
12:37 27.10.2025
30 Избирател
Ха ха ха, обаче това не е намеса във вътрешните работи на суверенна държава и е съвсем "демократично" по американски да знаете. Иначе Русия се месела в изборите в Румъния и това беше повод да ги отменят.
12:41 27.10.2025
31 Българин
13:10 27.10.2025
32 Русия
13:16 27.10.2025
33 От чужбина
13:22 27.10.2025
34 ежко
13:31 27.10.2025