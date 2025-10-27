Тръмп: САЩ предоставиха „голяма помощ“ на Аржентина за изборната победа на Милей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че американската помощ е изиграла ключова роля за победата на аржентинския президент Хавиер Милей на последните частични избори. По информация на Ройтерс, администрацията на Тръмп е предложила спасителен пакет на стойност 40 милиарда долара, за да подкрепи Милей преди вота, предава БТА.

В изявление по време на азиатската си обиколка Тръмп похвали изборния успех на Милей, описвайки го като „нещо великолепно“ и „голяма победа“.

„Той получи много помощ от нас. Аз изразих подкрепата си за него по много категоричен начин“, каза Тръмп, като похвали и висшите си служители, сред които министъра на финансите Скот Бесънт, отговарящ за финансовата подкрепа за Аржентина.

Американският президент подчерта вниманието на САЩ към страните от Южна Америка:

„Доста силно се съсредоточаваме върху Южна Америка.“

Резултатите от изборите дават на Милей мандат да продължи с радикалните си икономически реформи, въпреки широко разпространеното недоволство от строгите мерки за икономии, отбелязва Ройтерс.

Подкрепата на САЩ преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда долара и предложение за инвестиционен механизъм за дълг на стойност 20 милиарда долара.

„Спечелихме много пари от тези избори, защото облигациите се повишиха. Целият им кредитен рейтинг се е повишил“, добави Тръмп, като подчерта, че САЩ не действат „самоцелево, заради парите“.

Скот Бесънт определи помощта като „мост“ за подкрепа на икономическата програма на Милей:

„Той се бори със 100 години на лоша политика. Ще надделее благодарение на подкрепата на САЩ.“

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings отбеляза миналата седмица, че американската помощ е предотвратила понижаване на кредитния рейтинг на Аржентина, но добави, че страната се нуждае от по-широкообхватен план за възстановяване на валутните резерви, за да може рейтингът да бъде повишен.