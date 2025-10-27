Новини
Свят »
Аржентина »
Тръмп: САЩ предоставиха „голяма помощ“ на Аржентина за изборната победа на Милей

27 Октомври, 2025 11:56 906 34

  • доналд тръмп-
  • аржентина-
  • милей

Американският президент похвали подкрепата на Вашингтон за икономическите реформи на аржентинския лидер

Тръмп: САЩ предоставиха „голяма помощ“ на Аржентина за изборната победа на Милей - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че американската помощ е изиграла ключова роля за победата на аржентинския президент Хавиер Милей на последните частични избори. По информация на Ройтерс, администрацията на Тръмп е предложила спасителен пакет на стойност 40 милиарда долара, за да подкрепи Милей преди вота, предава БТА.

В изявление по време на азиатската си обиколка Тръмп похвали изборния успех на Милей, описвайки го като „нещо великолепно“ и „голяма победа“.

„Той получи много помощ от нас. Аз изразих подкрепата си за него по много категоричен начин“, каза Тръмп, като похвали и висшите си служители, сред които министъра на финансите Скот Бесънт, отговарящ за финансовата подкрепа за Аржентина.

Американският президент подчерта вниманието на САЩ към страните от Южна Америка:

„Доста силно се съсредоточаваме върху Южна Америка.“

Резултатите от изборите дават на Милей мандат да продължи с радикалните си икономически реформи, въпреки широко разпространеното недоволство от строгите мерки за икономии, отбелязва Ройтерс.

Подкрепата на САЩ преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда долара и предложение за инвестиционен механизъм за дълг на стойност 20 милиарда долара.

„Спечелихме много пари от тези избори, защото облигациите се повишиха. Целият им кредитен рейтинг се е повишил“, добави Тръмп, като подчерта, че САЩ не действат „самоцелево, заради парите“.

Скот Бесънт определи помощта като „мост“ за подкрепа на икономическата програма на Милей:

„Той се бори със 100 години на лоша политика. Ще надделее благодарение на подкрепата на САЩ.“

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings отбеляза миналата седмица, че американската помощ е предотвратила понижаване на кредитния рейтинг на Аржентина, но добави, че страната се нуждае от по-широкообхватен план за възстановяване на валутните резерви, за да може рейтингът да бъде повишен.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като в Румъния, и Молдова

    24 3 Отговор
    Краварски избори.

    Коментиран от #24

    11:58 27.10.2025

  • 2 Лицемерни 60клуци

    27 3 Отговор
    Колко открито си го заявяват,че са помогнали за победата.

    11:58 27.10.2025

  • 3 Дон Никой

    17 2 Отговор
    За нефтените магнати това е капка в морето от нефтения мираж.

    11:58 27.10.2025

  • 4 Не,че нещо,ама...

    28 1 Отговор
    Тези поне се продадоха за 40 милиарда, а нашите без пари се дадоха

    12:00 27.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    23 2 Отговор
    Пускам радиото - Тръмп.
    Пускам телевизора - Тръмп.
    Отварям нета - Тръмп.
    Купувам вестник - Тръмп.
    Имам една консерва копърка и не смея да я отворя!

    Коментиран от #18

    12:00 27.10.2025

  • 6 Шиши Тиквонов

    17 1 Отговор
    с подкупи и заплахи избори печелят.

    12:00 27.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 1 Отговор
    Дори вече не се крият❗
    Когато ШАШт се меси- това е добро❗
    Когато Раша МОЖЕ БИ се меси- това е льошо❗

    12:00 27.10.2025

  • 8 Пушкин :

    13 1 Отговор
    Бате, тоа има по-големи бакенбарди от моите бе, га ти

    Коментиран от #11

    12:01 27.10.2025

  • 9 долу сащ

    22 1 Отговор
    казва се КУПИХМЕ ИЗБОРИТЕ като във всяка колония, и то че нямат пари за заплати за администрацията си..... сащ са пълни нещастници и лицемери

    12:02 27.10.2025

  • 10 Предоставете помощ

    5 10 Отговор
    Да се избавим от бащата на някаква Саяна , всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #13

    12:02 27.10.2025

  • 11 Тоз

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пушкин :":

    на изборите беше нарамил резачка и плашеше с нея.

    12:03 27.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 1 Отговор
    Когато преди години в Чили въпреки САШтинската помощ спечели Алиенде-
    от север дойде "11 септември" ‼️

    12:04 27.10.2025

  • 13 Ти да не си

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Предоставете помощ":

    бащата на убиеца на малката Сиянка? Чезни!

    Коментиран от #19

    12:04 27.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    Защо няма новини от Украйна, пак ли ядат пердах?

    Коментиран от #16

    12:04 27.10.2025

  • 15 Много се извинявам,ама...

    14 1 Отговор
    Продавам боб с 8 мелодии. 6,50 за килограм.Телефона ми е в редакцията

    12:04 27.10.2025

  • 16 Сигурно

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    Не са им платили на мисирките

    12:06 27.10.2025

  • 17 Путин се панира

    5 10 Отговор
    Диктаторът днес е изпаднал във нервна криза

    12:06 27.10.2025

  • 20 ЕстетЪ

    8 1 Отговор
    Този Налей, с тази физиономия, направо е спечелил с Плашеща победа🤣

    12:08 27.10.2025

  • 21 Долу ЕС

    10 1 Отговор
    ЕК защо не ги отмени за чужда намеса, Русия не може да се нмаесва, но сащ може!

    12:10 27.10.2025

  • 22 Асен от Сливен,но не съм циганин

    12 0 Отговор
    Тези дават 40 милиарда долара, а нашите минават с по 2 кебапчета и лютеница

    12:16 27.10.2025

  • 23 ХРАНИЛКА

    5 1 Отговор
    ЗА СВОИ ПСЕТА.

    12:17 27.10.2025

  • 24 Нищо случайно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като в Румъния, и Молдова":

    Помним как фашагите избягаха в тази държава след края на войната. Това е един поробен народ.

    12:20 27.10.2025

  • 25 Ъхъъъъъ....

    7 1 Отговор
    Доналд Тръмп подпомогна : преди две седмици той заяви, че 40-те милиарда долара, които е предложил на Милей – 20 милиарда долара под формата на валутен суап, а останалите като частен заем – са обвързани с победа на крайната десница. По-късно той уточни изявленията си, но условията му бяха достатъчни, за да доведат до срив на аржентинските облигации и обезценка на песото. Ако идеята беше да се генерира страх сред електората, тя се оказа много ефективна...Яко купуване на гласове..
    И цели структури на опозицията в Буенос Айрес от където идват 46% от гласовете. Милиарди подкупи ....Парадокса е че окончателната бюлетина дори не включваше снимка на кандидата на Милей, хората дори и името му не са чували. Фаворита му беше уличен в наркотрафик в огромни размери, подаде оставка но САЩ и Тръмп това ама хич не ги вълнува щом е тяхно мекере ..

    12:27 27.10.2025

  • 26 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Излиза ми някаква реклама на спа комплекс с едно момиче в басейн....ми, не е лоша.

    12:28 27.10.2025

  • 27 Абсолютно

    6 1 Отговор
    Фалшифицирани, манипулирани и купени избори

    12:30 27.10.2025

  • 28 Хе!

    5 3 Отговор
    Не се и крият, че се месят, докато Радев трябва да се срамува от Решетников! Някой ще припомни ли какви избори загуби Милей преди няколко месеца и явно поради това, Владетелят Тръмп наистина е взел тези избори на ръчно управление! Иначе и Аржентина отива в Брикс! Поражение за Путин! Следва Бразилия, преди нея Венецуела и всички поред! Директно дават оръжие на Украйна, а налагат санкции на тези, които купували газ от Русия и така и помагали! Интересен стандарт!?

    12:30 27.10.2025

  • 29 САЩ е

    3 1 Отговор
    Злото на планетата ..

    12:37 27.10.2025

  • 30 Избирател

    5 1 Отговор
    "американската помощ е изиграла ключова роля за победата на аржентинския президент Хавиер Милей"

    Ха ха ха, обаче това не е намеса във вътрешните работи на суверенна държава и е съвсем "демократично" по американски да знаете. Иначе Русия се месела в изборите в Румъния и това беше повод да ги отменят.

    12:41 27.10.2025

  • 31 Българин

    1 1 Отговор
    Този поне си признава , че купуването на избори е привилегия за слабите, подарък от по силните, Румъния, Молдова, ББ, ДП, Кирчо и кокорчо, и то затова те ревът кат мъсти..

    13:10 27.10.2025

  • 32 Русия

    0 0 Отговор
    Ако по тоз начин се изкаже Путин ще има вой до небесата даже мъртвите ще станат .

    13:16 27.10.2025

  • 33 От чужбина

    1 0 Отговор
    Ако Путин направи същото, медиите ще ореват света за намеса във вътрешните работи на страната. То и от самолет се виждат двойните стандарти.

    13:22 27.10.2025

  • 34 ежко

    0 0 Отговор
    Т.е. Тръмп си призна намеса в изборите на суверенна държава!Е...щом не е руска,няма нужда да се коментира.Това си е в реда на нещата:)

    13:31 27.10.2025

