Чешкият президент възлага на Бабиш формирането на ново чешко правителство

Чешкият президент Петър Павел възложи днес на лидера на популистката партия АНО, Андрей Бабиш, да води преговорите за формиране на ново правителство, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

От изборите на 3-4 октомври партията АНО води разговори с дясната евроскептична партия „Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната, евроскептична и антинатовска партия „Свобода и пряка демокрация“. Заедно те биха събрали 108 места в 200-местната долна камара на чешкия парламент.

Днешното назначение се разглежда като следваща стъпка към връщането на власт на милиардера и бивш премиер Бабиш, отбелязва Ройтерс.