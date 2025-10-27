Новини
Чешкият президент възлага на Бабиш формирането на ново чешко правителство

27 Октомври, 2025 13:55 600 3

Лидерът на популистката партия АНО ще води преговори след парламентарната победа

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чешкият президент Петър Павел възложи днес на лидера на популистката партия АНО, Андрей Бабиш, да води преговорите за формиране на ново правителство, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

От изборите на 3-4 октомври партията АНО води разговори с дясната евроскептична партия „Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната, евроскептична и антинатовска партия „Свобода и пряка демокрация“. Заедно те биха събрали 108 места в 200-местната долна камара на чешкия парламент.

Днешното назначение се разглежда като следваща стъпка към връщането на власт на милиардера и бивш премиер Бабиш, отбелязва Ройтерс.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    5 2 Отговор
    Чехия нали е срещу Русия. А сега какво става?

    13:57 27.10.2025

  • 2 Разберете това

    2 1 Отговор
    Искаме Шкода отново да инвестира в нашия завод на Мадара в Шумен. И производството на камиони се завръща.

    Коментиран от #3

    13:58 27.10.2025

  • 3 Таkа.

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Разберете това":

    Тогава и ние да бяхме създали нашата партия "Тираджии за себе си".

    14:00 27.10.2025

