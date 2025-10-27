Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Лесбос, съобщи бреговата охрана на Гърция. Седем души са били извадени живи от морето, а издирвателната операция продължава, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Открихме четири тела, спасителната операция продължава. Все още не е ясно колко души са се намирали на лодката“, заяви представител на бреговата охрана, цитиран от агенцията.

Това е вторият подобен инцидент край Лесбос този месец. Островът, разположен близо до турското крайбрежие, остава една от основните точки за преминаване на мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз.

Гърция беше на първа линия по време на миграционната криза от 2015–2016 г., когато над един милион души, бягащи от война и бедност в Близкия изток и Африка, преминаха през нейните острови по пътя си към Европа.

През последните години миграционният поток намаля, но Атина затегна правилата за влизане след ново увеличение на пристигащите мигранти, включително по маршрута от Либия към островите Крит и Гавдос.