Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Лесбос

27 Октомври, 2025 15:08, обновена 27 Октомври, 2025 15:10

Това е вторият подобен инцидент край Лесбос този месец.

Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Лесбос - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Лесбос, съобщи бреговата охрана на Гърция. Седем души са били извадени живи от морето, а издирвателната операция продължава, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Открихме четири тела, спасителната операция продължава. Все още не е ясно колко души са се намирали на лодката“, заяви представител на бреговата охрана, цитиран от агенцията.

Това е вторият подобен инцидент край Лесбос този месец. Островът, разположен близо до турското крайбрежие, остава една от основните точки за преминаване на мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз.

Гърция беше на първа линия по време на миграционната криза от 2015–2016 г., когато над един милион души, бягащи от война и бедност в Близкия изток и Африка, преминаха през нейните острови по пътя си към Европа.

През последните години миграционният поток намаля, но Атина затегна правилата за влизане след ново увеличение на пристигащите мигранти, включително по маршрута от Либия към островите Крит и Гавдос.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тео

    3 3 Отговор
    Мигрантите и те намаляха да напират да идват в Европа, видяха мизерията, безработицата как настъпва и в Европата. Сега бягат само криминални или такива подгонени по политически работи🫡

    Коментиран от #8

    15:20 27.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Защо САМО четирима🤔❗

    15:20 27.10.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Търсили са лесбийки?🦧💋👩💋🦍

    15:28 27.10.2025

  • 7 чудесно

    1 1 Отговор
    Намерили са щастието.

    15:54 27.10.2025

  • 8 ми не

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тео":

    Откакто ЕС започна да ги връща по родните им места, вече не са толкова напористи.

    15:55 27.10.2025

  • 9 Само толкова малко

    0 0 Отговор
    Колко жалко.

    16:12 27.10.2025

