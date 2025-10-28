Новини
15% от италианците живеят под линията на бедност, заплатите падат

28 Октомври, 2025 04:46, обновена 28 Октомври, 2025 04:53 770 5

Безработицата е намаляла, след като кабинетът на Мелони премахна месечното обезщетение за семейства с ниски доходи

15% от италианците живеят под линията на бедност, заплатите падат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При управлението на премиера Джорджи Мелони, нивото на бедност в Италия е достигнало най-високото си ниво от десетилетие, сочат данни от италианските министерства и статистическата служба.

Политикът встъпи в длъжност през октомври 2022 г., превръщайки се в първата жена в историята на страната, заемаща тази позиция. Под нейно ръководство страната осъществи няколко социални реформи, които намалиха обхвата на гражданите, имащи право на държавна финансова подкрепа.

В резултат на действията на правителството, абсолютният процент на бедност се увеличи. Докато през 2021 г. преди идването на Мелони беше 9%, през последните три години той се е увеличил с 0,8 процентни пункта, достигайки 9,8%. Това е най-високото ниво от 2014 г.

В същото време относителната бедност, когато разходите на домакинствата са под прага на бедността, се е увеличила до 14,9% от общото население за три години. Това е най-високото ниво от 2017 г. насам, когато цифрата достигна 15,4%.

Въпреки увеличаването на бедността, безработицата намалява. При Мелони делът на безработното население в Италия е спаднал от 4,5% през септември 2022 г. до 3,5% през август 2025 г.
Една от причините подобрението да е само относително е падането на заплатите. От края на 2021 г. до края на миналата година те са намалели с 4,3% в реално изражение.

През 2024 г. кабинетът на настоящия премиер премахна месечното обезщетение за семейства с ниски доходи, което се изплащаше от 2019 г. На негово място правителството стартира нова програма, предназначена само за социално уязвими групи: семейства с деца, хора с увреждания и граждани над 60 години. За останалите е предвидена допълнителна мярка, осигуряваща плащане от приблизително 350 евро на месец за задължително обучение или търсене на работа.


Италия
