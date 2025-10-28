Обвиняемият за убийството на бившия японски премиер се призна за виновен

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен в първия ден на съдебния процес, съобщи Франс прес, предава БТА.

„Всичко е истина“, заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, срещу когото са повдигнати обвинения за убийство и незаконно притежание на оръжие.

По данни на АФП, Ямагами е влязъл в съдебната зала в град Нара, охраняван от четирима полицаи.