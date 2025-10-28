Новини
Обвиняемият за убийството на бившия японски премиер се призна за виновен

Обвиняемият за убийството на бившия японски премиер се призна за виновен

28 Октомври, 2025 08:06 517 5

Тецуя Ямагами потвърди вината си в началото на процеса в Нара

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен в първия ден на съдебния процес, съобщи Франс прес, предава БТА.

„Всичко е истина“, заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, срещу когото са повдигнати обвинения за убийство и незаконно притежание на оръжие.

По данни на АФП, Ямагами е влязъл в съдебната зала в град Нара, охраняван от четирима полицаи.


  • 1 Защо

    2 0 Отговор
    Му е маска ? Няма смисъл да се страхува от грип , след като ще го бесят !

    Коментиран от #4

    08:09 28.10.2025

  • 2 бай Бай

    2 0 Отговор
    Лъже!
    Не е възможно всичко да е истина!

    08:12 28.10.2025

  • 3 Ехх

    1 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем японците

    08:18 28.10.2025

  • 4 Лии Харви-Осуалд

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Пазят го от отравяне от цруто, то обикновено разчистват, сложили са му и жилетка

    08:21 28.10.2025

  • 5 Госあ

    0 0 Отговор
    Краварите застреляха Шиндзо Абе. Той водеше изключително балансирана международна политика и сближаване с Китай и Русия.

    08:38 28.10.2025

