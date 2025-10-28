Обвиняемият за убийството на бившия японски премиер се призна за виновен

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен в първия ден на съдебния процес, съобщи Франс прес, предава БТА.
„Всичко е истина“, заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, срещу когото са повдигнати обвинения за убийство и незаконно притежание на оръжие.
По данни на АФП, Ямагами е влязъл в съдебната зала в град Нара, охраняван от четирима полицаи.
1 Защо
Коментиран от #4
08:09 28.10.2025
2 бай Бай
Не е възможно всичко да е истина!
08:12 28.10.2025
3 Ехх
08:18 28.10.2025
4 Лии Харви-Осуалд
До коментар #1 от "Защо":Пазят го от отравяне от цруто, то обикновено разчистват, сложили са му и жилетка
08:21 28.10.2025
5 Госあ
08:38 28.10.2025