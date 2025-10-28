Китай и АСЕАН подписаха обновено споразумение за зона за свободна търговия

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) подписаха разширено споразумение за зона за свободна търговия, съобщават световните агенции, предава БТА.
„Единството е сила“, заяви китайският премиер Ли Цян по време на срещата на върха Китай-АСЕАН, проведена след подписването на документа.
Новото споразумение, наречено АСЕАН-Китай 3.0, бе подписано в последния ден на годишната среща на върха и свързаните форуми, в присъствието на Ли Цян и малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който тази година е председател на АСЕАН.
Това е третото преразглеждане на дългогодишното споразумение, първо подписано през 2002 г. и влязло в сила през 2010 г. Зоната за свободна търговия обхваща пазар с над 2 милиарда души, като намалява митата върху стоките и стимулира потоците от услуги и инвестиции.
Двустранната търговия между Китай и страните от АСЕАН е нараснала от 235,5 милиарда долара през 2010 г. до почти 1 трилион долара миналата година.
АСЕАН е основана през 1967 г. и първата ѝ среща на върха се състоя през 1976 г.
Очаква се АСЕАН-Китай 3.0 да разшири регионалната интеграция, включително в цифровата търговия, зелената икономика, устойчивостта и подкрепата за малките и средните предприятия, които формират по-голямата част от бизнеса в асоциацията.
Споразумението цели да разшири достъпа до ползите от търговията, да подобри пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери, посочват официални представители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а ТръмПераста налага санкции и мита🤔❗
Коментиран от #3, #16
09:41 28.10.2025
2 Дъртото
Коментиран от #9
09:41 28.10.2025
3 Фъркан
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Сигурно вече не му става и си го изкарва на света
09:42 28.10.2025
4 УТЕЧКА
09:42 28.10.2025
5 Докато Тръмп чеше егото си...
Тръмпи,боли ли...?!
Боли и ще боли,щом се правиш на интересен...!
А за Урсулизираната Европа-няма какво да питаме!
Там нещата стремително вървят към икономическото дъно...!
09:48 28.10.2025
6 Госあ
09:50 28.10.2025
7 Летописец
09:57 28.10.2025
8 Хората си правят
09:58 28.10.2025
9 Факти
До коментар #2 от "Дъртото":Акушерката в момента е там и се очаква всеки момент да обявят споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН. С Виетнам и Сингапур такива има от 5-6 години. С Индонезия беше подписано тази година, а тя е най-големият член на АСЕАН. Остават Тайланд, Филипините и Малайзия и както казах всеки момент се очаква пъзелът да бъде завършен. ЕС е третият най-голям търговски партньор на АСЕАН след Китай и САЩ. Като гледам политиката на акушерката и оранжевия, скоро ще изместим САЩ от второто място.
10:00 28.10.2025
10 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:01 28.10.2025
11 Актуални данни от боевете за Покровск
Силите за отбрана на Украйна са унищожили над хиляда и двеста руски окупатори и повече от триста единици вражеска техника.
Коментиран от #14
10:01 28.10.2025
12 Важното е барут да има
10:04 28.10.2025
13 Само новият
10:07 28.10.2025
14 Споко , бе !
До коментар #11 от "Актуални данни от боевете за Покровск":И отровен завод за барут ще направи България , щото другите в ЕС не го искат . Четеш ли за какво е статията ? Търговията в света се развива ! А ти защитаваш украинската хунта , която подобно на Хитлер изгори десетки хиляди руски книги !
10:09 28.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:13 28.10.2025
18 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:14 28.10.2025
19 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:15 28.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Пераста":Какво искаш... да ме цункаш отз@д ли❗
Ах , колко си срамежлив‼️
10:16 28.10.2025
21 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:16 28.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Пераста":Какво искаш... да ме цункаш отз@д ли❗
Ах , колко си срамежлив‼️
10:16 28.10.2025
23 Картофи поне ще има
Коментиран от #25
10:21 28.10.2025
24 Браво на Мърсулата
10:23 28.10.2025
25 Леле -леле ! 🤔
До коментар #23 от "Картофи поне ще има":Колко беше прозорлив за европейското бъдеще беше Баце , като пращаше програмистите да садят картофи ?!
Коментиран от #27
10:27 28.10.2025
26 съобщават световните агенции,
10:29 28.10.2025
27 Не картофи бре
До коментар #25 от "Леле -леле ! 🤔":оФчари щеше да ги прави
10:30 28.10.2025
28 О Смешна ми и жалка Европо ..
10:36 28.10.2025