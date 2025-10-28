Китай и АСЕАН подписаха обновено споразумение за зона за свободна търговия

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) подписаха разширено споразумение за зона за свободна търговия, съобщават световните агенции, предава БТА.

„Единството е сила“, заяви китайският премиер Ли Цян по време на срещата на върха Китай-АСЕАН, проведена след подписването на документа.

Новото споразумение, наречено АСЕАН-Китай 3.0, бе подписано в последния ден на годишната среща на върха и свързаните форуми, в присъствието на Ли Цян и малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който тази година е председател на АСЕАН.

Това е третото преразглеждане на дългогодишното споразумение, първо подписано през 2002 г. и влязло в сила през 2010 г. Зоната за свободна търговия обхваща пазар с над 2 милиарда души, като намалява митата върху стоките и стимулира потоците от услуги и инвестиции.

Двустранната търговия между Китай и страните от АСЕАН е нараснала от 235,5 милиарда долара през 2010 г. до почти 1 трилион долара миналата година.

АСЕАН е основана през 1967 г. и първата ѝ среща на върха се състоя през 1976 г.

Очаква се АСЕАН-Китай 3.0 да разшири регионалната интеграция, включително в цифровата търговия, зелената икономика, устойчивостта и подкрепата за малките и средните предприятия, които формират по-голямата част от бизнеса в асоциацията.

Споразумението цели да разшири достъпа до ползите от търговията, да подобри пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери, посочват официални представители.