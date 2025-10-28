Новини
Китай и АСЕАН подписаха обновено споразумение за зона за свободна търговия

Китай и АСЕАН подписаха обновено споразумение за зона за свободна търговия

28 Октомври, 2025 09:37

АСЕАН-Китай 3.0 разширява интеграцията в региона и подкрепя цифровата търговия и устойчивото развитие

Китай и АСЕАН подписаха обновено споразумение за зона за свободна търговия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) подписаха разширено споразумение за зона за свободна търговия, съобщават световните агенции, предава БТА.

„Единството е сила“, заяви китайският премиер Ли Цян по време на срещата на върха Китай-АСЕАН, проведена след подписването на документа.

Новото споразумение, наречено АСЕАН-Китай 3.0, бе подписано в последния ден на годишната среща на върха и свързаните форуми, в присъствието на Ли Цян и малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който тази година е председател на АСЕАН.

Това е третото преразглеждане на дългогодишното споразумение, първо подписано през 2002 г. и влязло в сила през 2010 г. Зоната за свободна търговия обхваща пазар с над 2 милиарда души, като намалява митата върху стоките и стимулира потоците от услуги и инвестиции.

Двустранната търговия между Китай и страните от АСЕАН е нараснала от 235,5 милиарда долара през 2010 г. до почти 1 трилион долара миналата година.

АСЕАН е основана през 1967 г. и първата ѝ среща на върха се състоя през 1976 г.

Очаква се АСЕАН-Китай 3.0 да разшири регионалната интеграция, включително в цифровата търговия, зелената икономика, устойчивостта и подкрепата за малките и средните предприятия, които формират по-голямата част от бизнеса в асоциацията.

Споразумението цели да разшири достъпа до ползите от търговията, да подобри пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери, посочват официални представители.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор
    Всички искат да търгуват-
    а ТръмПераста налага санкции и мита🤔❗

    Коментиран от #3, #16

    09:41 28.10.2025

  • 2 Дъртото

    7 0 Отговор
    А ние имаме дърти пишман алушерки, зеленчуци и прасета които ни водят убедително към дъното

    Коментиран от #9

    09:41 28.10.2025

  • 3 Фъркан

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Сигурно вече не му става и си го изкарва на света

    09:42 28.10.2025

  • 4 УТЕЧКА

    6 1 Отговор
    Г-7 ДА СЕ ПОЧЕША ПО Г ТОЧКАТА

    09:42 28.10.2025

  • 5 Докато Тръмп чеше егото си...

    5 1 Отговор
    ...тия от Азия ,не дремят и му забиха икономически нож...!
    Тръмпи,боли ли...?!
    Боли и ще боли,щом се правиш на интересен...!
    А за Урсулизираната Европа-няма какво да питаме!
    Там нещата стремително вървят към икономическото дъно...!

    09:48 28.10.2025

  • 6 Госあ

    2 2 Отговор
    Ха ха ха ха а портокала, къде го да плаши с мита? 😂 Много ясно, няма по-логично нещо.

    09:50 28.10.2025

  • 7 Летописец

    5 1 Отговор
    " Да се осигури по-добър достъп на износители от ЕС към динамичния пазар на АСЕАН е приоритет на ЕС. " Всичките им приоритети на мърсулите са като електромобилите - от ден до пладне . Другите го правят без много приказки , а Брюксел съществува само да прави мръсно на Русия .

    09:57 28.10.2025

  • 8 Хората си правят

    3 1 Отговор
    зони за свободна търговия а олигофрените от ЕК се ограждат с бодлива тел... скоро Европа ще е по зле и от Африка

    09:58 28.10.2025

  • 9 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дъртото":

    Акушерката в момента е там и се очаква всеки момент да обявят споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН. С Виетнам и Сингапур такива има от 5-6 години. С Индонезия беше подписано тази година, а тя е най-големият член на АСЕАН. Остават Тайланд, Филипините и Малайзия и както казах всеки момент се очаква пъзелът да бъде завършен. ЕС е третият най-голям търговски партньор на АСЕАН след Китай и САЩ. Като гледам политиката на акушерката и оранжевия, скоро ще изместим САЩ от второто място.

    10:00 28.10.2025

  • 10 О Смешна ми и жалка Европо ..

    3 1 Отговор
    Зоната за свободна търговия на АСЕАН обхваща пазар с над 2 милиарда души, където ЕС го няма и скоро съвсем ще го няма

    10:01 28.10.2025

  • 11 Актуални данни от боевете за Покровск

    2 3 Отговор
    В Покровско направление украинските защитници са спрели 79 вражески атаки в районите на Никаноривка, Панковка, Сухецке, Родинске, Миролюбивка, Промен, Лисивка, Покровск, Звировка, Молодецки, Котлине, Удачни, Новоукраинка и Горихово.

    Силите за отбрана на Украйна са унищожили над хиляда и двеста руски окупатори и повече от триста единици вражеска техника.

    Коментиран от #14

    10:01 28.10.2025

  • 12 Важното е барут да има

    3 0 Отговор
    Санкции и пакети с хранителни помощи и санитарни материали в ЕС и БГ щото сме еврозонци бе

    10:04 28.10.2025

  • 13 Само новият

    1 0 Отговор
    завод за боеприпаси на "Райнметал" ши ви оправи.. олигофренииии.....

    10:07 28.10.2025

  • 14 Споко , бе !

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Актуални данни от боевете за Покровск":

    И отровен завод за барут ще направи България , щото другите в ЕС не го искат . Четеш ли за какво е статията ? Търговията в света се развива ! А ти защитаваш украинската хунта , която подобно на Хитлер изгори десетки хиляди руски книги !

    10:09 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 О Смешна ми и жалка Европо ..

    3 1 Отговор
    Печалбите от високотехнологичното производство в Китай са се увеличили с 8,7% през първите девет месеца: NBS Печалбите във високотехнологичния производствен сектор са се увеличили с 8,7% на годишна база, ускорявайки се с 2,7 процентни пункта спрямо периода януари-август и допринасяйки с 1,6 процентни пункта за общия растеж на индустриалната печалба. Само през септември печалбите в сектора са скочили с 26,8%, добавяйки 6,1 процентни пункта към общия растеж на индустриалната печалба и служейки като ключов двигател за висококачествено индустриално развитие.Големите индустриални фирми са регистрирали печалби от 5,37 трилиона юана (745,8 милиарда долара) от януари до септември, което е с 3,2% повече на годишна база и е най-високият кумулативен растеж от август миналата година, съобщи NBS.

    10:13 28.10.2025

  • 18 О Смешна ми и жалка Европо ..

    2 1 Отговор
    Печалбите в производството на аерокосмическо оборудване нараснаха с 11,3%, докато напредъкът в автоматизацията и интелигентните технологии доведе до скок от 81,6% при интелигентните устройства, 39,7% при електронните компоненти и 25,5% при специализираното електронно оборудване. Печалбите в производството на оптични и прецизни инструменти нараснаха съответно с 45,2% и 17,5%, според NBS.Според НБС печалбите в производствения сектор са нараснали с 9,9% на годишна база от януари до септември, ускорявайки се с 2,5 процентни пункта спрямо периода януари-август. Печалбите в производството и снабдяването с електроенергия, топлина, газ и вода са се увеличили с 10,3%, което е увеличение с 0,9 процентни пункта, докато минният сектор е отбелязал спад от 29,3%, като спадът е намалял с 1,3 процентни пункта. Само през септември печалбите на големите промишлени предприятия са се увеличили с 21,6% на годишна база, с 1,2 процентни пункта по-бързо, отколкото през август.

    10:14 28.10.2025

  • 19 О Смешна ми и жалка Европо ..

    2 0 Отговор
    Печалбите са се подобрили за предприятия от всякакъв размер, със забележими печалби сред частния сектор и фирмите с чуждестранно финансиране. В периода януари-септември печалбите на големите, средните и малките промишлени предприятия над определения размер са се увеличили съответно с 2,5%, 5,3% и 2,7% на годишна база. По вид собственост печалбите на частните предприятия са нараснали с 5,1%, докато печалбите на чуждестранните фирми и фирмите с чуждестранно финансиране са се увеличили с 4,9%. Печалбите на акционерните дружества са се увеличили с 2,8%, а загубите сред държавните предприятия са намалели допълнително, според НБС. ........ и т.н .....и т.н

    10:15 28.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пераста":

    Какво искаш... да ме цункаш отз@д ли❗
    Ах , колко си срамежлив‼️

    10:16 28.10.2025

  • 21 О Смешна ми и жалка Европо ..

    1 0 Отговор
    Само новият завод за боеприпаси на "Райнметал" ши ви оправи.. олигофренииии.....

    10:16 28.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пераста":

    Какво искаш... да ме цункаш отз@д ли❗
    Ах , колко си срамежлив‼️

    10:16 28.10.2025

  • 23 Картофи поне ще има

    1 0 Отговор
    Германия лидера на картофа в Европа...

    Коментиран от #25

    10:21 28.10.2025

  • 24 Браво на Мърсулата

    1 0 Отговор
    Бойкот на Китай и АСЕАН......хахахаха Нека границата с Беларус да се затвори за следващите 500 години

    10:23 28.10.2025

  • 25 Леле -леле ! 🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Картофи поне ще има":

    Колко беше прозорлив за европейското бъдеще беше Баце , като пращаше програмистите да садят картофи ?!

    Коментиран от #27

    10:27 28.10.2025

  • 26 съобщават световните агенции,

    0 0 Отговор
    предава БТА....Ама в ЕК нито приемат, нито предават. Санкции 1119 пакет ...

    10:29 28.10.2025

  • 27 Не картофи бре

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Леле -леле ! 🤔":

    оФчари щеше да ги прави

    10:30 28.10.2025

  • 28 О Смешна ми и жалка Европо ..

    0 0 Отговор
    И да припомним, че дори една Грузия с Китай и АСЕАН е в режим на свободна търговия ! И всичко им е поне два пъти по евтино от това еврозонска пропадаща Европа и в частност България ..

    10:36 28.10.2025

