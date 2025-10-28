Новини
Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат

Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат

28 Октомври, 2025 10:13

28 Октомври, 2025 10:13 405 10

Съюзът между САЩ и Япония се засилва чрез сделка за редки земни елементи и укрепване на сигурността в региона

Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат днес. По време на визитата Тръмп успокои японското правителство относно бъдещето на договора за взаимно сътрудничество и сигурност, след като по-рано негови изявления предизвикаха опасения в Токио относно американската ангажираност за защита на страната, отбелязва британският в. The Times, предава БТА.

В рамките на визитата президентът подписа с новата японска премиерка Санае Такаичи споразумение за редките земни богатства, което британският Daily Telegraph посочва като стратегическа стъпка срещу доминацията на Китай в сектора.

Японската премиерка планира да предложи Тръмп за Нобелова награда за мир, подчертава The Times. Двамата лидери обявиха началото на „нова златна ера“ в отношенията между САЩ и Япония, като се ангажираха с разширено сътрудничество и инвестиции в добива и преработката на редки полезни изкопаеми, посочва The Independent.

По време на срещата Тръмп поздрави Такаичи за историческата ѝ победа като първата жена премиер на Япония, а двамата многократно споменаха покойния премиер Шиндзо Абе, с когото Тръмп е имал близки отношения по време на първия си мандат, отбелязва The Guardian. Такаичи, протеже на Абе и последовател на твърдата му линия по отношение на военното присъствие на Китай в региона, благодари на президента за подкрепата му към покойния лидер.

Испанският El Mundo също посочва, че доброто разбирателство между Тръмп и Такаичи открива нова глава в стратегическия съюз за сигурност, който е от ключово значение за демокрациите в Тихоокеанския регион.

Сделката за редките земни елементи предвижда разширяване на двустранното сътрудничество и мобилизиране на капитал за добив и преработка на полезни изкопаеми. Френският Le Monde уточнява, че споразумението включва съвместни проекти за укрепване на веригите за доставки, включително производни продукти като магнити, батерии и катализатори, като през следващите шест месеца ще бъдат предприети стъпки за финансиране на приоритетните инициативи.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Япония е страната която ЗАПЛАЩА на САЩ
    за разположените на нейна територия
    бази и войници❗

    10:19 28.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Тръмп загуби и войната с Китай .Азиатските акции се дигнаха до небето

    10:19 28.10.2025

  • 3 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Пърл Харбър и Хирошима, „голяма любов и дълбок респект ....“. „ нова златна ера в отношенията със САЩ“.

    10:21 28.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Ръководителите на страната
    ЕДИНСТВЕНА използвала Ядрено оръжи
    и на страната НАД КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАНО
    Ядреното оръжие❗
    При това първата още не се е извинила,
    а втората не уточнява в учебниците си
    кой е използвал ЯО срещу нея 🤔

    10:22 28.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор
    Большой Праз......
    Путин ще посети процъфтяваща Чукотка 😁👍

    Коментиран от #8

    10:24 28.10.2025

  • 6 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    То в Япония са в изобилие редките земни богатства!
    Но пък защо Тръмп да не вземе и тях, че в Украйна ще пие една студена вода.

    10:26 28.10.2025

  • 7 голям смях

    0 0 Отговор
    предния път като ги посетиха им пуснаха две ядренни бомби пак беше новина на света

    10:28 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 плевен

    0 0 Отговор
    Пак приказки за светлото бъдеще. Светлото бъдеще на американците, де. За шовинисти като японците, този договор е потвърждение на тяхната колониална зависимост. Гледам тези на снимката и се смея на глас. Все едно, че са им наредили да си разпорят коремите.

    10:32 28.10.2025

  • 10 Япония след освобождението на САЩ

    0 0 Отговор
    Сега световен лидер във автомобилостроенето и електротехниката
    Южна Кореа след освобождението си от САЩ сега е един от лидерите във мобилните технологии и машинистроене

    Северна кореа след освобождение от СССР
    Най тъмната страна на планетата със по нисък стандарт на живот от Конго!!
    Куба след освобождение от СССР
    Най бедната страна във карибският басейн със най висока смъртност

    10:33 28.10.2025

