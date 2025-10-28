Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат днес. По време на визитата Тръмп успокои японското правителство относно бъдещето на договора за взаимно сътрудничество и сигурност, след като по-рано негови изявления предизвикаха опасения в Токио относно американската ангажираност за защита на страната, отбелязва британският в. The Times, предава БТА.
В рамките на визитата президентът подписа с новата японска премиерка Санае Такаичи споразумение за редките земни богатства, което британският Daily Telegraph посочва като стратегическа стъпка срещу доминацията на Китай в сектора.
Японската премиерка планира да предложи Тръмп за Нобелова награда за мир, подчертава The Times. Двамата лидери обявиха началото на „нова златна ера“ в отношенията между САЩ и Япония, като се ангажираха с разширено сътрудничество и инвестиции в добива и преработката на редки полезни изкопаеми, посочва The Independent.
По време на срещата Тръмп поздрави Такаичи за историческата ѝ победа като първата жена премиер на Япония, а двамата многократно споменаха покойния премиер Шиндзо Абе, с когото Тръмп е имал близки отношения по време на първия си мандат, отбелязва The Guardian. Такаичи, протеже на Абе и последовател на твърдата му линия по отношение на военното присъствие на Китай в региона, благодари на президента за подкрепата му към покойния лидер.
Испанският El Mundo също посочва, че доброто разбирателство между Тръмп и Такаичи открива нова глава в стратегическия съюз за сигурност, който е от ключово значение за демокрациите в Тихоокеанския регион.
Сделката за редките земни елементи предвижда разширяване на двустранното сътрудничество и мобилизиране на капитал за добив и преработка на полезни изкопаеми. Френският Le Monde уточнява, че споразумението включва съвместни проекти за укрепване на веригите за доставки, включително производни продукти като магнити, батерии и катализатори, като през следващите шест месеца ще бъдат предприети стъпки за финансиране на приоритетните инициативи.
