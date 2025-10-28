Новини
Лукашенко критикува Литва за затварянето на границата и нарича действията „абсурдни“

28 Октомври, 2025 11:29 919 25

Президентът на Беларус обвини Вилнюс в хибридна война, докато страната разяснява целите на разположената ракета „Орешник“

Лукашенко критикува Литва за затварянето на границата и нарича действията „абсурдни“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува Литва за затварянето на гранични пунктове с Беларус, определяйки това като „абсурдно“, предаде Ройтерс. Той обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии, предава БТА.

Междувременно литовските власти обявиха, че ще започнат да свалят идващите от Беларус балони, използвани от контрабандисти, които многократно навлизаха във въздушното пространство на страната.

Лукашенко също уточни, че разполагането на ракетната система „Орешник“ в Беларус не е агресивен ход, а има за цел да гарантира сигурността на страната, съобщи беларуската агенция Белта.

Президентът подчерта, че Русия и Беларус нямат интерес от ескалации в региона.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 12 Отговор
    Никой не ви иска говедо света няма нужда от вас фашисти

    Коментиран от #4

    11:32 28.10.2025

  • 2 Варна 3

    13 12 Отговор
    Фашисти Русия и Беларус, ВЪН!

    11:33 28.10.2025

  • 3 Рускините тръгнаха да бягат на Запад

    13 10 Отговор
    затова Литва затвори границите!

    11:33 28.10.2025

  • 4 Ама цигарите

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    им искате, нали ГладнаКравешкаПодложко.

    Коментиран от #12

    11:34 28.10.2025

  • 5 Български Патриот 🇧🇬

    12 13 Отговор
    Долу Русия и Беларус! Разрушение на всички паметници на съветската армия! Русофилите да бягат за Русия! Да живее България!

    Коментиран от #18

    11:34 28.10.2025

  • 6 Мустакатият диктатор ..

    9 8 Отговор
    ... ще сподели участта на кремълския Цар Плъх!

    11:36 28.10.2025

  • 7 картофан

    5 7 Отговор
    става чипс

    11:36 28.10.2025

  • 8 Кико

    6 10 Отговор
    ЕДНО МНЕНИЕ НА БОЧКОВ: ЗАТВОРЕТЕ РУСКИЯ ЗВЯР В КЛЕТКА И ХВЪРЛЕТЕ КЛЮЧА. Европа има само един шанс да оцелее: затворете звяра в клетка и изхвърлете ключа. Русия не е съсед, не е партньор, не е „велика култура“. Това е инфекция, която процъфтява от разрушението, мрази реда, свободата и щастието на другите. Това е маниак и хищник. Чикатило. Само идиот би преговарял с канибал. Русия го е доказала сто пъти.
    Америка вече няма да ни спаси. Америка е уморена, с наднормено тегло и е изпаднала в собствената си кома в „свободата за всички“, включително и за изметта. Байдън дреме, Тръмп се пазари, Конгресът играе геополитика като деца вън войниците. Европа е отново сама, както през 1941 г. Само че врагът вече не е пред портите – той вече е вътре, по телефона, в партията, в банката, в църквата, на екрана.
    Русия знае как да чака. То е дебнело векове наред, като бясен вълк, обладан само от две състояния: глад и ярост. Невъзможно е да го „превъзпитаме“, невъзможно е да „преговаряме“ с него. Има само едно нещо, което можете да направите с него: да го заключите. Напълно. Херметично. Да спрете газа, петрола, медиите, културата, спорта, визите, езика, дори литературата. Да, Толстой и Достоевски са прекрасни – но днес те се четат, за да оправдаят робството.
    Няма нужда да чакаме повече добрия руснак. Той няма да дойде.
    Единствената ни надежда сега е европейската воля за оцеляване.
    Докато все още има шанс да заловим звяра, да затръшнем клетката и да хвърлим ключа.
    Защото,

    Коментиран от #10

    11:36 28.10.2025

  • 9 Таkа.

    8 8 Отговор
    Русия губи армията си в Украйна и сега пък иска да отвори война с НАТО. България също ще бие руснаците заедно с европейски и украински сили. Никога повече съветска носталгия! Русия вече е изправена пред фалити. Ресурсите изчерпват, населението също се изчерпва...

    11:36 28.10.2025

  • 10 Кико

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Кико":

    Защото, ако Европа не го направи, Русия ще го направи с Европа. Поляци и балтийци, финландци и германци, унгарци и чехи – помните това. Надявам се, че не сте забравили!

    11:37 28.10.2025

  • 11 Трол

    9 2 Отговор
    С тези балони ще се пробват да пренесат "Орешници" и по този начин да заобиколят ПВО-то.

    11:37 28.10.2025

  • 12 Варна 3

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ама цигарите":

    Чака ви пътуване до Русия. Това е вашата присъда.

    11:38 28.10.2025

  • 13 Разберете това

    8 8 Отговор
    Русия била голям мускул, а сега вече е хилка.

    11:39 28.10.2025

  • 14 Яяяя

    8 9 Отговор
    Че нали границата ви с Русия е отворена. Ходете си на изток. Плюете запада и искате да го смажете, а искате да ходите на запад. Що бе друже. Путин е в обратна посока.

    Коментиран от #21

    11:41 28.10.2025

  • 15 Таkа.

    2 7 Отговор
    🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾. Това е всичко. Русия и САЩ да потънат под водата!

    11:41 28.10.2025

  • 16 Макинтош

    6 8 Отговор
    Литва: БВП/глава – 19 094 $, мин. заплата – 1 038 €, средна – 2 387 €.
    Беларус: БВП/глава – 6 791 $, мин. заплата – 196 €, средна – ≈ 850 €.

    Разликата говори сама по себе си. 🇱🇹⬆️ 🇧🇾⬇️

    Коментиран от #20

    11:42 28.10.2025

  • 17 !!!?

    7 9 Отговор
    Лукашенко нали получи "орешки" от Путлер...нека си ги гали !
    Нали са си самодостатъчни...!!!?

    11:42 28.10.2025

  • 18 Оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Български Патриот 🇧🇬":

    галя сигурно е намерила малко пари за грандове защото гладните продажници и родостъпници са се активизирали днес

    11:44 28.10.2025

  • 19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 7 Отговор
    Чака го голям студ за Русия. Пък Украйна ще се оправи. Все пак Европа помага много и благодарим. Имаме си петрол, земеделие, всичко. А Русия петрола вече се изчерпва, унищожихме рафинерии, войници и всичко. Спрете Путин и русофилията!

    11:44 28.10.2025

  • 20 Български Патриот 🇧🇬

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Макинтош":

    Нашите заплати в България също са по-високи от Беларус.

    11:45 28.10.2025

  • 21 Оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Яяяя":

    троле изкарахте ли пари за парното че идва зима? много сте озъбени и активирани днес ха ха ха


    сигурно най важното в живота ви е литва, но не знаете на картата на света къде се намира защоото сте кухаЛЕЙКА

    Коментиран от #25

    11:46 28.10.2025

  • 22 Варна 3

    5 7 Отговор
    Приемаме еврото в България и така Русия няма да си играе с нас! Хахаха

    11:47 28.10.2025

  • 23 Боклушенко🤮

    2 6 Отговор
    Лука направи имти нещо абсурдно и предай властта на младото поколение да видим дали ще се искат да са като твойте

    11:49 28.10.2025

  • 24 Варна 3

    2 6 Отговор
    Битката за Покровск: Победителят е Украйна!

    11:49 28.10.2025

  • 25 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    0 7 Отговор

    До коментар #21 от "Оня с коня":

    До кога да месим погачата че вече четри години само ги хвърляме мухлясали в Дунав (БЛАТУШКИТЕ СЕ ОКАЗВАт НЕМОЩНИ НЕМОЖАЧИ

    11:52 28.10.2025

Новини по държави:
