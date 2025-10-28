Лукашенко критикува Литва за затварянето на границата и нарича действията „абсурдни“

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува Литва за затварянето на гранични пунктове с Беларус, определяйки това като „абсурдно“, предаде Ройтерс. Той обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии, предава БТА.

Междувременно литовските власти обявиха, че ще започнат да свалят идващите от Беларус балони, използвани от контрабандисти, които многократно навлизаха във въздушното пространство на страната.

Лукашенко също уточни, че разполагането на ракетната система „Орешник“ в Беларус не е агресивен ход, а има за цел да гарантира сигурността на страната, съобщи беларуската агенция Белта.

Президентът подчерта, че Русия и Беларус нямат интерес от ескалации в региона.