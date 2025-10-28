Лукашенко критикува Литва за затварянето на границата и нарича действията „абсурдни“

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува Литва за затварянето на гранични пунктове с Беларус, определяйки това като „абсурдно“, предаде Ройтерс. Той обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии, предава БТА.
Междувременно литовските власти обявиха, че ще започнат да свалят идващите от Беларус балони, използвани от контрабандисти, които многократно навлизаха във въздушното пространство на страната.
Лукашенко също уточни, че разполагането на ракетната система „Орешник“ в Беларус не е агресивен ход, а има за цел да гарантира сигурността на страната, съобщи беларуската агенция Белта.
Президентът подчерта, че Русия и Беларус нямат интерес от ескалации в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #4
11:32 28.10.2025
2 Варна 3
11:33 28.10.2025
3 Рускините тръгнаха да бягат на Запад
11:33 28.10.2025
4 Ама цигарите
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":им искате, нали ГладнаКравешкаПодложко.
Коментиран от #12
11:34 28.10.2025
5 Български Патриот 🇧🇬
Коментиран от #18
11:34 28.10.2025
6 Мустакатият диктатор ..
11:36 28.10.2025
7 картофан
11:36 28.10.2025
8 Кико
Америка вече няма да ни спаси. Америка е уморена, с наднормено тегло и е изпаднала в собствената си кома в „свободата за всички“, включително и за изметта. Байдън дреме, Тръмп се пазари, Конгресът играе геополитика като деца вън войниците. Европа е отново сама, както през 1941 г. Само че врагът вече не е пред портите – той вече е вътре, по телефона, в партията, в банката, в църквата, на екрана.
Русия знае как да чака. То е дебнело векове наред, като бясен вълк, обладан само от две състояния: глад и ярост. Невъзможно е да го „превъзпитаме“, невъзможно е да „преговаряме“ с него. Има само едно нещо, което можете да направите с него: да го заключите. Напълно. Херметично. Да спрете газа, петрола, медиите, културата, спорта, визите, езика, дори литературата. Да, Толстой и Достоевски са прекрасни – но днес те се четат, за да оправдаят робството.
Няма нужда да чакаме повече добрия руснак. Той няма да дойде.
Единствената ни надежда сега е европейската воля за оцеляване.
Докато все още има шанс да заловим звяра, да затръшнем клетката и да хвърлим ключа.
Защото,
Коментиран от #10
11:36 28.10.2025
9 Таkа.
11:36 28.10.2025
10 Кико
До коментар #8 от "Кико":Защото, ако Европа не го направи, Русия ще го направи с Европа. Поляци и балтийци, финландци и германци, унгарци и чехи – помните това. Надявам се, че не сте забравили!
11:37 28.10.2025
11 Трол
11:37 28.10.2025
12 Варна 3
До коментар #4 от "Ама цигарите":Чака ви пътуване до Русия. Това е вашата присъда.
11:38 28.10.2025
13 Разберете това
11:39 28.10.2025
14 Яяяя
Коментиран от #21
11:41 28.10.2025
15 Таkа.
11:41 28.10.2025
16 Макинтош
Беларус: БВП/глава – 6 791 $, мин. заплата – 196 €, средна – ≈ 850 €.
Разликата говори сама по себе си. 🇱🇹⬆️ 🇧🇾⬇️
Коментиран от #20
11:42 28.10.2025
17 !!!?
Нали са си самодостатъчни...!!!?
11:42 28.10.2025
18 Оня с коня
До коментар #5 от "Български Патриот 🇧🇬":галя сигурно е намерила малко пари за грандове защото гладните продажници и родостъпници са се активизирали днес
11:44 28.10.2025
19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
11:44 28.10.2025
20 Български Патриот 🇧🇬
До коментар #16 от "Макинтош":Нашите заплати в България също са по-високи от Беларус.
11:45 28.10.2025
21 Оня с коня
До коментар #14 от "Яяяя":троле изкарахте ли пари за парното че идва зима? много сте озъбени и активирани днес ха ха ха
сигурно най важното в живота ви е литва, но не знаете на картата на света къде се намира защоото сте кухаЛЕЙКА
Коментиран от #25
11:46 28.10.2025
22 Варна 3
11:47 28.10.2025
23 Боклушенко🤮
11:49 28.10.2025
24 Варна 3
11:49 28.10.2025
25 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #21 от "Оня с коня":До кога да месим погачата че вече четри години само ги хвърляме мухлясали в Дунав (БЛАТУШКИТЕ СЕ ОКАЗВАт НЕМОЩНИ НЕМОЖАЧИ
11:52 28.10.2025