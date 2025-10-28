Новини
Свят »
Беларус »
Първият дипломат на Путин: Европейците от НАТО убеждават Тръмп да се откаже от мира в Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Путин: Европейците от НАТО убеждават Тръмп да се откаже от мира в Украйна

28 Октомври, 2025 13:19 1 107 39

  • русия-
  • беларус-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Това заявява руският външен министър Сергей Лавров на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск

Първият дипломат на Путин: Европейците от НАТО убеждават Тръмп да се откаже от мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ръководствата на страните от НАТО с всички сили убеждават САЩ да се откажат от от идеята за уреждане на "ситуацията" в Украйна.

Това заявява руският външен министър Сергей Лавров на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск.

Още новини от Украйна


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руска платена пропаганда

    21 6 Отговор
    ЕС не иска мир в Украйна.
    Украйна не иска мир.
    НАТО не иска мир в Украйна.
    САЩ не искат мир в Украйна.
    Само Русия иска мир.

    Коментиран от #15, #20

    13:23 28.10.2025

  • 2 Майна

    15 4 Отговор
    Лавров:
    ,,Москва се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще остане ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна чрез среща в Аляска ."
    Да, но всички уж свободни " анализатори плюят Тръмп..
    За кого работят " свободните"
    За лондонсити- шорош още ..плаща

    13:25 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я пък тоя

    14 4 Отговор
    Аз пък заявявам че НАТО е Незнаеща Агенция за Тъпи Опорки .

    13:26 28.10.2025

  • 5 Печалбите на оръжейните концерни

    16 3 Отговор
    са огромни а ние ти се гърчим от санкции. И кой печели..
    шепа едри капиталисти. Политиците лапат ру швети да не спират войната.
    А ние лапаме.......

    Коментиран от #12, #13

    13:28 28.10.2025

  • 6 бг де бил

    11 10 Отговор
    само руският де бил е по голем от бг де била!

    13:29 28.10.2025

  • 7 Никакъв мир!

    13 9 Отговор
    Пълна и безусловна КАПИТУЛАЦИЯ НА ФАШИСТКА УКРАЙНА!

    13:29 28.10.2025

  • 8 Тръмп каза: Владимир, спри войната!

    9 9 Отговор
    Володката си побара памперса. Щял да достига цели. После, казва Лавров, западът не спирал войната.

    13:31 28.10.2025

  • 9 Бай Митрофан поръча

    5 11 Отговор
    Не трябва да имате отбранителна промишленост. Трябва да сте слаби и послушни. Произвеждайте болгарский перец и тоалетная бумага, защото Русия има нужда от това. Да, и картошки.

    13:33 28.10.2025

  • 10 Зима иде

    10 7 Отговор
    Европа ни затвори въглищните мини които ни топлиха 100 години. Направо зачервяваха печките! Дървата ги изнесоха в Турция. Тока скъп. Зельонски със санкциите ни затваря Лукойл Бургас. Как ще караме зимата? Как ще се отопляваме?

    Коментиран от #17, #19

    13:33 28.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    7 10 Отговор
    Русия трябва за си знае мястото !!!
    В Сибир и нито километър към Цивилизацията 👍

    13:33 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Печели който произвежда.

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Печалбите на оръжейните концерни":

    Ние сме от производителите. Ние печели. Всеки второкласник го разбира.

    Коментиран от #23

    13:34 28.10.2025

  • 14 !!!?

    4 5 Отговор
    Кремъл убеди Тръмп, че са империя на Злото и Лъжата...!!!

    13:36 28.10.2025

  • 15 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руска платена пропаганда":

    Заглавието е вярно...... Съгласен съм и с твоя коментар, въпреки че ника ти е неуместен.....

    13:36 28.10.2025

  • 16 Катъра Калантарян

    2 9 Отговор
    Наистина е много Проззт.

    Мир не иска

    Бункерния ДЕДУШКА МУДАК

    Бре Катър Проззт.

    13:37 28.10.2025

  • 17 Бай Ганьо

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Зима иде":

    По-добре отколкото Путин,да дойде да ни изтрепе!

    Коментиран от #31, #34

    13:38 28.10.2025

  • 18 Забелязал

    6 5 Отговор
    Ако не ви е ясен израза "Кон на празна ясла"... Лавров го демонстрира всеки път... Все други са виновни, че Русия нападна Украйна...

    13:38 28.10.2025

  • 19 !!!?

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Зима иде":

    ...а пък Путлер ти е изпил мозъка...!!!

    13:39 28.10.2025

  • 20 ляво леке

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Руска платена пропаганда":

    Само Русия иска мир...и продължават да бомбят яко

    Коментиран от #24

    13:39 28.10.2025

  • 21 Русия

    2 9 Отговор
    Ако искаше Мир

    Нямаше да нападне Украйна

    Лавров.

    Пък и всички знаят какъв е Руззкий Мир.

    13:40 28.10.2025

  • 22 Зима иде

    9 4 Отговор
    Половината население в България се отоплява с дърва, като през средновековието, икономисва, мръзне и някои умират от студ. Спасението са братята цигани с крадените дърва.
    Помня едно време как в училище зачервахме печката на въглища! После в казармата също! Сега ни интересува Украйна а не България. Интересува ни Зельонски, а не българските пенсионери. Засрамете се малко, не може така!

    13:40 28.10.2025

  • 23 Ели

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Печели който произвежда.":

    Много ясно личи кои сте вие дето печелите. За обикновеният гражданин се очаква тежка зима с повишени цени на хранителни стоки и горива, че и вода все още няма в много населени места. Скрийте се вие печалбарите.

    13:42 28.10.2025

  • 24 !!!?

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "ляво леке":

    Русия не казва, че иска спиране на Войната, а иска мир - руски Мир !!!?

    13:42 28.10.2025

  • 25 И не е излъгал!

    6 3 Отговор
    Алчните безродници управляващи ЕС знаят каква отвратителна "манджа" са приготвили за европейските граждани и страхът да не им бъде поискана сметка за това не им дава мира!

    Коментиран от #28

    13:43 28.10.2025

  • 26 пиночет

    4 4 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера!

    13:45 28.10.2025

  • 27 Демагогия

    3 5 Отговор
    Русия е агресор, тя започна войната и не иска мир. Демагогии на лавров от соц. време са смешни и не вършат работа.

    13:46 28.10.2025

  • 28 Дългият

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "И не е излъгал!":

    Цента,,джиите не са печалбари а из мик яри.

    13:47 28.10.2025

  • 29 не может да бъде

    1 0 Отговор
    На фсичкуто отгори убеждават Тремп пак да даде Тумахок на Украина. Шефа е бесен!

    13:47 28.10.2025

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор
    Когато бяхме приятели с Русия, имаше хиляди заводи, където работехме. От пълните с въшки коптори, българинът се премести в апартамент. Имаше десетки домостроителни комбинати! Животът беше достоен. Нямаше лишения.
    Само оглупели от пропагандата младежи, които не знаят, как е било преди са против Русия. Или постват глупости за 25 стотинки на пост да си купят цигари и баничка.

    Коментиран от #33, #37

    13:49 28.10.2025

  • 31 Я пък тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ганьо":

    То защото на Путин му е детска мечта да дойде да те утрепа.
    Много са те наплашили урсулаците.
    Сменяй памперса.

    Коментиран от #32

    13:51 28.10.2025

  • 32 Коня съм

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Я пък тоя":

    ДЖо Байден е лъжец, а ЦРУ не стават ако твърдят, че вуснаците някога ще нападнем нашите украински братя. Да.

    13:52 28.10.2025

  • 33 Деде

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":

    Имал си чушки деде. Всичко си го плащал в троен размер.

    13:52 28.10.2025

  • 34 пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ганьо":

    Путин каза,че първо ще запука яко, нашите Бг путинофили и русофили,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни и продажни!

    13:58 28.10.2025

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    През ВСВ Германия ни набълбука с дългове и репарации, които плащахме да 1980 година. След войната, СССР на който бяхме врагове, въпреки своите собствени трудности ни помогна с заеми и технологии. Построени бяха хиляди заводи. Живеехме наравно с руснаците. Сега война в България няма. КОЛКО ЗАВОДИ НИ ПОСТРОИ ЕВРОПА? Заплатите и пенсиите стигат ли да живеем като европееца?

    13:58 28.10.2025

  • 36 Е няма

    1 0 Отговор
    Просто няма по-безочлива шайка от кремълската !

    13:59 28.10.2025

  • 37 Пенсионер 2

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":

    В държавите, които не бяха приятели с Русия, пенсионерите обикалят света и си гледат кефа.

    Коментиран от #38

    13:59 28.10.2025

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер 2":

    Обикалят но не всички. Не всички. Ако си бил обикновен работник, обикаляш парка, което също е добре. Чакам след обяд да се оправи времето и аз ще обикалям. Инак ми се схваща кръста.

    14:03 28.10.2025

  • 39 Тити

    0 1 Отговор
    С диктатор не може да има преговори.

    14:04 28.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания