Първият дипломат на Путин: Европейците от НАТО убеждават Тръмп да се откаже от мира в Украйна

Ръководствата на страните от НАТО с всички сили убеждават САЩ да се откажат от от идеята за уреждане на "ситуацията" в Украйна.
Това заявява руският външен министър Сергей Лавров на Международната конференция за евразийска сигурност в Минск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руска платена пропаганда
Украйна не иска мир.
НАТО не иска мир в Украйна.
САЩ не искат мир в Украйна.
Само Русия иска мир.
Коментиран от #15, #20
13:23 28.10.2025
2 Майна
,,Москва се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще остане ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна чрез среща в Аляска ."
Да, но всички уж свободни " анализатори плюят Тръмп..
За кого работят " свободните"
За лондонсити- шорош още ..плаща
13:25 28.10.2025
4 Я пък тоя
13:26 28.10.2025
5 Печалбите на оръжейните концерни
шепа едри капиталисти. Политиците лапат ру швети да не спират войната.
А ние лапаме.......
Коментиран от #12, #13
13:28 28.10.2025
6 бг де бил
13:29 28.10.2025
7 Никакъв мир!
13:29 28.10.2025
8 Тръмп каза: Владимир, спри войната!
13:31 28.10.2025
9 Бай Митрофан поръча
13:33 28.10.2025
10 Зима иде
Коментиран от #17, #19
13:33 28.10.2025
11 Pyccкий Карлик
В Сибир и нито километър към Цивилизацията 👍
13:33 28.10.2025
13 Печели който произвежда.
До коментар #5 от "Печалбите на оръжейните концерни":Ние сме от производителите. Ние печели. Всеки второкласник го разбира.
Коментиран от #23
13:34 28.10.2025
14 !!!?
13:36 28.10.2025
15 Европеец
До коментар #1 от "Руска платена пропаганда":Заглавието е вярно...... Съгласен съм и с твоя коментар, въпреки че ника ти е неуместен.....
13:36 28.10.2025
16 Катъра Калантарян
Мир не иска
Бункерния ДЕДУШКА МУДАК
Бре Катър Проззт.
13:37 28.10.2025
17 Бай Ганьо
До коментар #10 от "Зима иде":По-добре отколкото Путин,да дойде да ни изтрепе!
Коментиран от #31, #34
13:38 28.10.2025
18 Забелязал
13:38 28.10.2025
19 !!!?
До коментар #10 от "Зима иде":...а пък Путлер ти е изпил мозъка...!!!
13:39 28.10.2025
20 ляво леке
До коментар #1 от "Руска платена пропаганда":Само Русия иска мир...и продължават да бомбят яко
Коментиран от #24
13:39 28.10.2025
21 Русия
Нямаше да нападне Украйна
Лавров.
Пък и всички знаят какъв е Руззкий Мир.
13:40 28.10.2025
22 Зима иде
Помня едно време как в училище зачервахме печката на въглища! После в казармата също! Сега ни интересува Украйна а не България. Интересува ни Зельонски, а не българските пенсионери. Засрамете се малко, не може така!
13:40 28.10.2025
23 Ели
До коментар #13 от "Печели който произвежда.":Много ясно личи кои сте вие дето печелите. За обикновеният гражданин се очаква тежка зима с повишени цени на хранителни стоки и горива, че и вода все още няма в много населени места. Скрийте се вие печалбарите.
13:42 28.10.2025
24 !!!?
До коментар #20 от "ляво леке":Русия не казва, че иска спиране на Войната, а иска мир - руски Мир !!!?
13:42 28.10.2025
25 И не е излъгал!
Коментиран от #28
13:43 28.10.2025
26 пиночет
13:45 28.10.2025
27 Демагогия
13:46 28.10.2025
28 Дългият
До коментар #25 от "И не е излъгал!":Цента,,джиите не са печалбари а из мик яри.
13:47 28.10.2025
29 не может да бъде
13:47 28.10.2025
30 Пенсионер 69 годишен
Само оглупели от пропагандата младежи, които не знаят, как е било преди са против Русия. Или постват глупости за 25 стотинки на пост да си купят цигари и баничка.
Коментиран от #33, #37
13:49 28.10.2025
31 Я пък тоя
До коментар #17 от "Бай Ганьо":То защото на Путин му е детска мечта да дойде да те утрепа.
Много са те наплашили урсулаците.
Сменяй памперса.
Коментиран от #32
13:51 28.10.2025
32 Коня съм
До коментар #31 от "Я пък тоя":ДЖо Байден е лъжец, а ЦРУ не стават ако твърдят, че вуснаците някога ще нападнем нашите украински братя. Да.
13:52 28.10.2025
33 Деде
До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":Имал си чушки деде. Всичко си го плащал в троен размер.
13:52 28.10.2025
34 пиночет
До коментар #17 от "Бай Ганьо":Путин каза,че първо ще запука яко, нашите Бг путинофили и русофили,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни и продажни!
13:58 28.10.2025
35 Пенсионер 69 годишен
13:58 28.10.2025
36 Е няма
13:59 28.10.2025
37 Пенсионер 2
До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":В държавите, които не бяха приятели с Русия, пенсионерите обикалят света и си гледат кефа.
Коментиран от #38
13:59 28.10.2025
38 Пенсионер 69 годишен
До коментар #37 от "Пенсионер 2":Обикалят но не всички. Не всички. Ако си бил обикновен работник, обикаляш парка, което също е добре. Чакам след обяд да се оправи времето и аз ще обикалям. Инак ми се схваща кръста.
14:03 28.10.2025
39 Тити
14:04 28.10.2025