Зеленски обяви създаването на коалиция от държави в подкрепа на енергийния сектор

Президентът Володимир Зеленски обяви създаването на коалиция от държави, които искат да помогнат на енергийния сектор на Украйна, като първата им среща ще бъде във видеоформат и ще се проведе през идните дни, предаде Украинформ, съобщи БТА.
Той обяви новината по време на среща в Киев с министъра на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел.
"Наскоро, след многобройни масирани удари по Украйна, върху нашата енергийна система, логистика, водоснабдяване и газоснабдяване, беше взето решение да се организира коалиция в подкрепа на енергийния сектор и енергийната сигурност на украинците", заяви Зеленски.
Той уточни, че първата среща на коалицията ще се проведе скоро във видеоформат.
"Мисля, че скоро ще организираме видеосреща на нашия засега малък екип, но съм уверен, че ще можем да обединим усилията и на други държави. Ще ни е необходима подкрепа", добави Зеленски.
По думите му, задачата на коалицията ще бъде да укрепва енергийния сектор на страната и да осигурява допълнително финансиране за него.
"Ако се наложи да внасяме електроенергия след съответните удари, това няма да е безплатно. Слава Богу, свързани сме с европейската енергийна мрежа и имаме такава възможност, но може да се наложи финансиране за вноса на електричество", заяви президентът.
Зеленски благодари също така на Нидерландия за обявения днес пакет за енергийна помощ на стойност 25 милиона евро.
Както бе обявено по-рано след визитата му в Норвегия, Зеленски съобщи, че Украйна ще получи около 150 милиона долара за покупка на газ през зимата - третият подобен пакет енергийна подкрепа от Осло през настоящата година.
Пред журналисти Зеленски заяви също, че води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони за закупуване на допълнително оборудване за производство на електроенергия.
На този фон германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе съобщи, че общият принос на Германия към Фонда за енергийна подкрепа на Украйна ще достигне 450 милиона евро, допълва Украинформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12, #16, #49
20:54 28.10.2025
2 План пабеда где?
20:55 28.10.2025
3 Браво
Коментиран от #5, #54
20:55 28.10.2025
4 Хихихи
Вече е смешно.
20:55 28.10.2025
5 Така е
До коментар #3 от "Браво":Световния лидер победител командва което е логично
Коментиран от #17
20:56 28.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 УНИАН
21:00 28.10.2025
8 Наивник на средна възраст
21:00 28.10.2025
9 Гончар Романенко
Кво ни пука кво е обявил Зеленски?!
21:00 28.10.2025
10 Първанов
21:01 28.10.2025
11 Сатана Z
21:01 28.10.2025
12 Киро Шприца
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Луд е тоя дето му дава пицата, зеления просяк не е виновен.
21:01 28.10.2025
13 Много е важно да има декларация
21:02 28.10.2025
14 Просякдемократ
21:02 28.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Адрес 4000
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":ще ще ще ще
Ел класико на клошарска блатна пропаганда
и така вече 3 години
в очакване на светлото москалско бъдеще обещано на пияните вaти
Кyчките си лаят кервана си върви
Коментиран от #55
21:04 28.10.2025
17 Нормално е
До коментар #5 от "Така е":Световния лидер да определя правилата. Навсякъде канен- навсякъде приет. Миналия ден бе поканен на Даунинг Стрийт от Британския премиер Киър Стармър. След това посрещнат с почести в Бъкингамския дворец от крал Чарлз трети ,церемония 2 часа ,днес Нидерландския премиер му е на крака, утре канен при Тръмп в Белия дом ,на погребението на папата на първия ред . Истински президент който преди 4 години жуже пyтя щеше да денацифициеа😂🤣😅 А не само е президент а го направи световен лидер. Наздаровя🥂🍾🥂
Коментиран от #19, #48
21:05 28.10.2025
18 Данко Харсъзина
21:07 28.10.2025
19 Напълно заслужено е световен лидер
До коментар #17 от "Нормално е":Кой вече 4 години дърмони рашите кат маче у дирeк? Кой ги направи за смях пред света? Кой денацифицира 2 милиона от тях? Кой друг? Така че си е заслужил да е световен лидер!.
Коментиран от #29
21:07 28.10.2025
20 Смешник
21:08 28.10.2025
21 На този от многобой
21:08 28.10.2025
22 Пич
Коментиран от #43
21:08 28.10.2025
23 az СВО Победа 80
Днес, отново тече борба за освобождението на бивша Украйна от кафявата чума!
21:09 28.10.2025
24 коко
Коментиран от #26
21:12 28.10.2025
25 Т.КОЛЕВ
21:13 28.10.2025
26 Ъъъъ
До коментар #24 от "коко":Елена Зеленска.
21:14 28.10.2025
27 Първанов
Коментиран от #30, #35
21:15 28.10.2025
28 Фейк на часа
21:17 28.10.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Напълно заслужено е световен лидер":тоА си няма представа какво става на фронта, да знеш❗
Разхождат го като палячо пред разни медии, армията му е на командно дишане командвана по телефона от Фашингтън и Ландън❗
Народът му се разбяга по Европа, а там останаха само тези дето не могат да бягат❗
Коментиран от #33
21:18 28.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 АБВ
21:19 28.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не е баш така
До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ония, които са на фронта са заплашвани от бандерите да блокират сметките и така да уморят от глад техните семейства, деца и родители.
Коментиран от #41
21:21 28.10.2025
34 Надежди говежди
21:23 28.10.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Първанов":Не забравяй,
че като се обърнеш на запад
и започнеш да се кланяш-
З@ДНИК@ ти е обърнат на изток
и с всяко твое навеждане
той лъсва нагоре 🤣🤣🤣
21:24 28.10.2025
36 ха-ха
Коментиран от #46
21:24 28.10.2025
37 Аналлизатор
21:25 28.10.2025
38 ?????
А Киев тъне в тъмнина.
А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
Ама квото са си надробили, тва да сърбат.
Коментиран от #44
21:27 28.10.2025
39 Зеленияплъх
21:27 28.10.2025
40 Внимавайте много!
До коментар #6 от "Нерез":Това не е фейк, а напълно сериозно предупреждение - много внимавайте ако възнамерявате да правите секс с украинка защото в Украйна имаше най-високо ниво на заразени от вируса СПИН в Европа.
21:27 28.10.2025
41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Не е баш така":Баш така е ❗
В мрежата е пълно с клипове как буквално от улицата отвличат хора и ги изпращат на фронта❗
21:29 28.10.2025
42 Механик
Мераклиите, вероятно, са си старите мераклии?
Нищо! Хората са казали, че мерака умира последен.
21:29 28.10.2025
43 12340
До коментар #22 от "Пич":Ще им дадат реакторите на Белене без пари.
21:32 28.10.2025
44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #38 от "?????":Това искаше и законният президент на Украйна❗
Но ЕсеС искаше да прекъсне отношенията с Русия и да се подчинява на Брюксел❗
А когато отказа..... дойдоха кифличките и чаят от НюЛанд и БайДрън❗
21:33 28.10.2025
45 Иван
21:39 28.10.2025
46 Ха-ха
До коментар #36 от "ха-ха":Това го слушаме вече 4 години кАпей😄😂🤣
21:40 28.10.2025
47 Съсел
21:40 28.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Перо
21:50 28.10.2025
51 бай Даньо
21:52 28.10.2025
52 така, така
И са каква излезе - ще му осигуряваме бюджета, защото 0срайната е фалирала, ще му плащаме на войската и ще му купуваме въоръжение, ще му осигуряваме и енергетиката, докато тоя краде от всичко. Неговото си е чист рекет, но доводите на дребната му душа са разбираеми - искат от него да води война, ами да си плащат. Не му пука за украинците, използва ги като разменна монета.
Баламите сме ние, че плащаме и тръпим смотания елит на ЕС, който се блажи дори повече от куклата си на конци. Чудя се докога европееца ще е съгласен да е цакания
21:54 28.10.2025
53 Явор
21:55 28.10.2025
54 Морски
До коментар #3 от "Браво":Пишеш и си отговаряш.Не е фатално но посети специалист ще ти помогнат с проблема
22:04 28.10.2025
55 Фокс
До коментар #16 от "Адрес 4000":Свобода, като в твоята кочина ли? Може би си мислиш, че като имаш кучешки салам за вечеря и си свободен? Питай тея продажници от "факти", колко дълбоко са им начукали свободата, чак ще могат да си затворят устите.
22:21 28.10.2025