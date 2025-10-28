Зеленски обяви създаването на коалиция от държави в подкрепа на енергийния сектор

Президентът Володимир Зеленски обяви създаването на коалиция от държави, които искат да помогнат на енергийния сектор на Украйна, като първата им среща ще бъде във видеоформат и ще се проведе през идните дни, предаде Украинформ, съобщи БТА.

Той обяви новината по време на среща в Киев с министъра на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел.

"Наскоро, след многобройни масирани удари по Украйна, върху нашата енергийна система, логистика, водоснабдяване и газоснабдяване, беше взето решение да се организира коалиция в подкрепа на енергийния сектор и енергийната сигурност на украинците", заяви Зеленски.

Той уточни, че първата среща на коалицията ще се проведе скоро във видеоформат.

"Мисля, че скоро ще организираме видеосреща на нашия засега малък екип, но съм уверен, че ще можем да обединим усилията и на други държави. Ще ни е необходима подкрепа", добави Зеленски.

По думите му, задачата на коалицията ще бъде да укрепва енергийния сектор на страната и да осигурява допълнително финансиране за него.

"Ако се наложи да внасяме електроенергия след съответните удари, това няма да е безплатно. Слава Богу, свързани сме с европейската енергийна мрежа и имаме такава възможност, но може да се наложи финансиране за вноса на електричество", заяви президентът.

Зеленски благодари също така на Нидерландия за обявения днес пакет за енергийна помощ на стойност 25 милиона евро.

Както бе обявено по-рано след визитата му в Норвегия, Зеленски съобщи, че Украйна ще получи около 150 милиона долара за покупка на газ през зимата - третият подобен пакет енергийна подкрепа от Осло през настоящата година.

Пред журналисти Зеленски заяви също, че води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони за закупуване на допълнително оборудване за производство на електроенергия.

На този фон германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе съобщи, че общият принос на Германия към Фонда за енергийна подкрепа на Украйна ще достигне 450 милиона евро, допълва Украинформ.