Зеленски обяви създаването на коалиция от държави в подкрепа на енергийния сектор
  Тема: Украйна

28 Октомври, 2025 20:52 1 306 55

Украинският президент обяви новината по време на среща в Киев с министъра на външните работи на Нидерландия

Зеленски обяви създаването на коалиция от държави в подкрепа на енергийния сектор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски обяви създаването на коалиция от държави, които искат да помогнат на енергийния сектор на Украйна, като първата им среща ще бъде във видеоформат и ще се проведе през идните дни, предаде Украинформ, съобщи БТА.

Той обяви новината по време на среща в Киев с министъра на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел.

"Наскоро, след многобройни масирани удари по Украйна, върху нашата енергийна система, логистика, водоснабдяване и газоснабдяване, беше взето решение да се организира коалиция в подкрепа на енергийния сектор и енергийната сигурност на украинците", заяви Зеленски.

Той уточни, че първата среща на коалицията ще се проведе скоро във видеоформат.

"Мисля, че скоро ще организираме видеосреща на нашия засега малък екип, но съм уверен, че ще можем да обединим усилията и на други държави. Ще ни е необходима подкрепа", добави Зеленски.

По думите му, задачата на коалицията ще бъде да укрепва енергийния сектор на страната и да осигурява допълнително финансиране за него.

"Ако се наложи да внасяме електроенергия след съответните удари, това няма да е безплатно. Слава Богу, свързани сме с европейската енергийна мрежа и имаме такава възможност, но може да се наложи финансиране за вноса на електричество", заяви президентът.

Зеленски благодари също така на Нидерландия за обявения днес пакет за енергийна помощ на стойност 25 милиона евро.

Както бе обявено по-рано след визитата му в Норвегия, Зеленски съобщи, че Украйна ще получи около 150 милиона долара за покупка на газ през зимата - третият подобен пакет енергийна подкрепа от Осло през настоящата година.

Пред журналисти Зеленски заяви също, че води преговори с германския канцлер Фридрих Мерц и италианския министър-председател Джорджа Мелони за закупуване на допълнително оборудване за производство на електроенергия.

На този фон германският министър на икономиката и енергетиката Катерина Райхе съобщи, че общият принос на Германия към Фонда за енергийна подкрепа на Украйна ще достигне 450 милиона евро, допълва Украинформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 40 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    70 7 Отговор
    Тоя просяк ще разори марионетките и подлогите и народите в тия страни ще изпаднат в мизерия и нищета да угодят на тоя наркоман и на господарите им!

    Коментиран от #12, #16, #49

    20:54 28.10.2025

  • 2 План пабеда где?

    44 6 Отговор
    на баклук.

    20:55 28.10.2025

  • 3 Браво

    10 40 Отговор
    Световния лидер създава коалиция! Поздрави

    Коментиран от #5, #54

    20:55 28.10.2025

  • 4 Хихихи

    57 6 Отговор
    Пак ли коалиция за жеЛАЕЩИТЕ.
    Вече е смешно.

    20:55 28.10.2025

  • 5 Така е

    8 38 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Световния лидер победител командва което е логично

    Коментиран от #17

    20:56 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УНИАН

    50 5 Отговор
    А колиция за доставка на бял прах за клоуна ще има ли?

    21:00 28.10.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    45 5 Отговор
    Къде е интересът на България в тази пандемия от простотия ???? То и сега е редно да попитаме - къде отива произведеният ток от Козлудуй и защо все ни подлагат на нечий ... ???

    21:00 28.10.2025

  • 9 Гончар Романенко

    51 6 Отговор
    Маамустара, ние в България ли сме, или в Украйна?!
    Кво ни пука кво е обявил Зеленски?!

    21:00 28.10.2025

  • 10 Първанов

    7 44 Отговор
    Патката Путин, пардон престъпника Путин си мисли, че ще го търпи света. Примката бавно ,но кигурно работи. Идва свобода за руснациге

    21:01 28.10.2025

  • 11 Сатана Z

    34 7 Отговор
    Zеленият нацист обещава на Укрите между 5 и 10 градуса стайна температура до края на март и осветление по 4-5 часа в денонощие или както му дойде.

    21:01 28.10.2025

  • 12 Киро Шприца

    38 9 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Луд е тоя дето му дава пицата, зеления просяк не е виновен.

    21:01 28.10.2025

  • 13 Много е важно да има декларация

    21 6 Отговор
    платформа и след това да пръzнат много мощно.

    21:02 28.10.2025

  • 14 Просякдемократ

    26 6 Отговор
    Няма срам.

    21:02 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Адрес 4000

    9 28 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    ще ще ще ще
    Ел класико на клошарска блатна пропаганда
    и така вече 3 години
    в очакване на светлото москалско бъдеще обещано на пияните вaти
    Кyчките си лаят кервана си върви

    Коментиран от #55

    21:04 28.10.2025

  • 17 Нормално е

    5 30 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Световния лидер да определя правилата. Навсякъде канен- навсякъде приет. Миналия ден бе поканен на Даунинг Стрийт от Британския премиер Киър Стармър. След това посрещнат с почести в Бъкингамския дворец от крал Чарлз трети ,церемония 2 часа ,днес Нидерландския премиер му е на крака, утре канен при Тръмп в Белия дом ,на погребението на папата на първия ред . Истински президент който преди 4 години жуже пyтя щеше да денацифициеа😂🤣😅 А не само е президент а го направи световен лидер. Наздаровя🥂🍾🥂

    Коментиран от #19, #48

    21:05 28.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    32 3 Отговор
    Ще внасят грънци. Имат два електропровода и толкоз. Вятър работа. Ако руснаците издумкат подстанциите, да забрави за внос.

    21:07 28.10.2025

  • 19 Напълно заслужено е световен лидер

    5 28 Отговор

    До коментар #17 от "Нормално е":

    Кой вече 4 години дърмони рашите кат маче у дирeк? Кой ги направи за смях пред света? Кой денацифицира 2 милиона от тях? Кой друг? Така че си е заслужил да е световен лидер!.

    Коментиран от #29

    21:07 28.10.2025

  • 20 Смешник

    29 4 Отговор
    Каква коалиция ще създава тоя наркоман като ежедневно Русия разрушава енергийната система на Украйна Най добре при Путин с бялото знаме за да запази каквото е останало от страната

    21:08 28.10.2025

  • 21 На този от многобой

    24 4 Отговор
    започна да му се привижда и бълнува . Добави се проблема и с белите линии но основно е от изяденият бой.

    21:08 28.10.2025

  • 22 Пич

    26 3 Отговор
    Интересно нашите шушумиги ще се набутат ли там?! Или като истински шушумиги ще дават благата ни на Украйна скрито и потайно !!!

    Коментиран от #43

    21:08 28.10.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    26 5 Отговор
    На днешният двн преди 81 години УССР (Украинската съветска социалистическа република) е освободена от фашистките завоеватели.

    Днес, отново тече борба за освобождението на бивша Украйна от кафявата чума!

    21:09 28.10.2025

  • 24 коко

    6 4 Отговор
    напишете в гугла търсачката- жена придурка и вижте резултата,ще ср посмеете малко

    Коментиран от #26

    21:12 28.10.2025

  • 25 Т.КОЛЕВ

    17 4 Отговор
    ТОЯ АКО НЕ СЕ ЗДОБРИ И ДОГОВОРИ С РУСНАЦИТЕ В УКРАЙНА ЩЕ ОСТАНАТ ДА ЖИВЕЯТ МАЛКО УКРАЙНЦИ САМО В ЗАПАДНА УКРАЙНА И ТО С РУСКИ ПАСПОРТИ И ВЕЧЕ ЩЕ СА ПОД РУСКО ВЛАДЕНИЕ И КОМАНДВАНЕ ПО ДОМБАС И ДР.МЕСТА ВЕЧЕ ВЕЧЕ Е ТАКА.

    21:13 28.10.2025

  • 26 Ъъъъ

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "коко":

    Елена Зеленска.

    21:14 28.10.2025

  • 27 Първанов

    5 24 Отговор
    Само идиоти могат да подкрепят Путин. Наистина трябва да си с гигантски комплекси, за да се кланяш на Путин. Хубавоте е, че неговата свършва вече!

    Коментиран от #30, #35

    21:15 28.10.2025

  • 28 Фейк на часа

    19 6 Отговор
    Самата снимка и цитат на патологичния лъжец Зеленски е фейк. Най-вероятно този просташки сайт е на хранилка от бендерите и пуска редовно техните простотии. Как не ви е гнус да ядете с тези уста!

    21:17 28.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 4 Отговор

    До коментар #19 от "Напълно заслужено е световен лидер":

    тоА си няма представа какво става на фронта, да знеш❗
    Разхождат го като палячо пред разни медии, армията му е на командно дишане командвана по телефона от Фашингтън и Ландън❗
    Народът му се разбяга по Европа, а там останаха само тези дето не могат да бягат❗

    Коментиран от #33

    21:18 28.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АБВ

    9 9 Отговор
    🇷🇺На 25 октомври 2025 г. е бил убит лейтенант Василий Марзоев, командир на взвод от 108-ми десантен полк на 7-ма десантно-щурмова дивизия. 21-годишният офицер е син на генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, командир на 18-та общовойскова армия. Генерал -лейтенант е най високото звание след Маршал. Обграден от група Украински войници около Покровск ,Василий Марзоев е воювал до последно и е бил убит от тях с приклади.

    21:19 28.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не е баш така

    13 4 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ония, които са на фронта са заплашвани от бандерите да блокират сметките и така да уморят от глад техните семейства, деца и родители.

    Коментиран от #41

    21:21 28.10.2025

  • 34 Надежди говежди

    12 4 Отговор
    Държавите искат ли коалиция със зеленияплъх?

    21:23 28.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Първанов":

    Не забравяй,
    че като се обърнеш на запад
    и започнеш да се кланяш-
    З@ДНИК@ ти е обърнат на изток
    и с всяко твое навеждане
    той лъсва нагоре 🤣🤣🤣

    21:24 28.10.2025

  • 36 ха-ха

    12 4 Отговор
    Путин ще им оправи всичките ,,коалиции,, на желаещите и нежелаещите , още малко им остава !

    Коментиран от #46

    21:24 28.10.2025

  • 37 Аналлизатор

    3 5 Отговор
    Направо ги убива с украинската газ... Доказан играч на пазара, който каквото ще да говори! Неоспоримо без съмнение!!!

    21:25 28.10.2025

  • 38 ?????

    13 3 Отговор
    Много срещи, много коалиции, много желаещи.
    А Киев тъне в тъмнина.
    А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Ама квото са си надробили, тва да сърбат.

    Коментиран от #44

    21:27 28.10.2025

  • 39 Зеленияплъх

    9 2 Отговор
    Много лъже и краде. Само трепане за тия циганя!

    21:27 28.10.2025

  • 40 Внимавайте много!

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нерез":

    Това не е фейк, а напълно сериозно предупреждение - много внимавайте ако възнамерявате да правите секс с украинка защото в Украйна имаше най-високо ниво на заразени от вируса СПИН в Европа.

    21:27 28.10.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Не е баш така":

    Баш така е ❗
    В мрежата е пълно с клипове как буквално от улицата отвличат хора и ги изпращат на фронта❗

    21:29 28.10.2025

  • 42 Механик

    8 1 Отговор
    Ахааа, значи си имаме нова коалиция на мераклиите?
    Мераклиите, вероятно, са си старите мераклии?
    Нищо! Хората са казали, че мерака умира последен.

    21:29 28.10.2025

  • 43 12340

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Ще им дадат реакторите на Белене без пари.

    21:32 28.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "?????":

    Това искаше и законният президент на Украйна❗
    Но ЕсеС искаше да прекъсне отношенията с Русия и да се подчинява на Брюксел❗
    А когато отказа..... дойдоха кифличките и чаят от НюЛанд и БайДрън❗

    21:33 28.10.2025

  • 45 Иван

    5 0 Отговор
    България се нуждае от Коалиция на желаещи за прокарване на канализация.

    21:39 28.10.2025

  • 46 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "ха-ха":

    Това го слушаме вече 4 години кАпей😄😂🤣

    21:40 28.10.2025

  • 47 Съсел

    5 0 Отговор
    И след 2 месеца €450 милиона станали на прах. Рашъните ги избомбили.

    21:40 28.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Перо

    5 0 Отговор
    Еврейски уйдурми! Друг ще му плаща на шута провокираната война!

    21:50 28.10.2025

  • 51 бай Даньо

    4 0 Отговор
    Не ми се вярва да има нещо за подкрепяне в енергетиката на okрайна след тая зима.

    21:52 28.10.2025

  • 52 така, така

    2 0 Отговор
    Просяка само това умее - някой друг да му решава проблемите!.
    И са каква излезе - ще му осигуряваме бюджета, защото 0срайната е фалирала, ще му плащаме на войската и ще му купуваме въоръжение, ще му осигуряваме и енергетиката, докато тоя краде от всичко. Неговото си е чист рекет, но доводите на дребната му душа са разбираеми - искат от него да води война, ами да си плащат. Не му пука за украинците, използва ги като разменна монета.
    Баламите сме ние, че плащаме и тръпим смотания елит на ЕС, който се блажи дори повече от куклата си на конци. Чудя се докога европееца ще е съгласен да е цакания

    21:54 28.10.2025

  • 53 Явор

    3 0 Отговор
    Ясноо. Пак ще имаме спиране на тока за по няколко часа. Студ и тъмнина. Нашите ще дарят тока на Украйна. Уж има аварии а тока за там. И така цщла зима.

    21:55 28.10.2025

  • 54 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Пишеш и си отговаряш.Не е фатално но посети специалист ще ти помогнат с проблема

    22:04 28.10.2025

  • 55 Фокс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Адрес 4000":

    Свобода, като в твоята кочина ли? Може би си мислиш, че като имаш кучешки салам за вечеря и си свободен? Питай тея продажници от "факти", колко дълбоко са им начукали свободата, чак ще могат да си затворят устите.

    22:21 28.10.2025

