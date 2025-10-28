Новини
Свят »
Русия »
Русия прие нов закон: призоваването на военна служба вече ще е целогодишно
  Тема: Украйна

Русия прие нов закон: призоваването на военна служба вече ще е целогодишно

28 Октомври, 2025 21:22 939 89

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • руска армия

Според авторите на законопроекта мярката има за цел да облекчи натиска върху наборните служби

Русия прие нов закон: призоваването на военна служба вече ще е целогодишно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските законодатели одобриха днес законопроект, който предвижда призоваването на военна служба да е целогодишно, а не само през пролетта и есента, предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че властите се стремят да попълнят редиците на фона на продължаващите вече повече от четири години боеве в Украйна, съобщи БТА.

Законодателството, което бе одобрено днес от Държавната дума (долната камара на руския парламент) на третото, окончателно четене, превръща призоваването на военна служба в целогодишен процес.

Още новини от Украйна

След като законопроектът бъде одобрен и от Съвета на Федерацията (горната камара на руския парламент) и подписан от президента Владимир Путин, той ще позволи на службите за набиране на войници да призовават новобранците за медицински прегледи и други процедури по всяко време на годината.

Според авторите на законопроекта мярката има за цел да облекчи натиска върху наборните служби и да рационализира тяхната дейност, която включва процеса по извършване на медицински прегледи и разпределяне на новобранците в различни военни подразделения.

Въпреки че законопроектът ще превърне призоваването на войниците в процес, който ще се извършва през цялата година, той предвижда новобранците да се явяват на военна служба само в рамките на няколко месеца през от пролетта и лятото - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември, както беше и досега.

Понастоящем всички мъже на възраст между 18 и 30 години са задължени да служат в армията в продължение на една година, въпреки че много от тях избягват наборната служба, като се възползват от отлагането, на което имат право студенти и хора с хронични заболявания например, отбелязва АП.

Военните мобилизират между 130 000 и 160 000 новобранци по време на всяка мобилизационна кампания.

Руските власти твърдят, че военните не използват новобранци в Украйна, а разчитат на доброволци и резервисти, които са били мобилизирани именно за това. Правозащитници и медийни доклади обаче сочат, че военните неведнъж са се опитвали да насърчат или принудят много от новобранците да подпишат договори като доброволци.

Русия, която разполагаше с армия от 1 милион души, когато Путин изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г., постепенно увеличава числеността ѝ на фона на продължаващите сражения, припомня АП.

Миналата година Путин нареди броят на редовните войски да бъде увеличен с 180 000 войници, до 1,5 милиона. Миналия месец руският президент заяви, че армията е разположила над 700 000 войници, които се сражават в Украйна.

Като част от усилията за борба с избягването на военната служба по-рано тази година властите откриха електронен регистър на новобранците, за да изпращат повиквателни по интернет. Те въведоха и редица правни ограничения за тези, които пренебрегват повиквателните, включително въвеждането на забрана за извършване на банкови трансакции, прекратяване на валидността на шофьорските им книжки и забрана за пътувания в чужбина.

На фона на военните неуспехи на Русия в началото на конфликта, Путин нареди "частична мобилизация" на 300 000 резервисти през есента на 2022 г. - широко непопулярна мярка, която накара стотици хиляди руснаци да избягат в чужбина, за да избегнат призоваването си за военна служба, посочва АП.

При все че указът на Путин оставя "отворена" възможността за призоваване на още резервисти, Кремъл промени курса си и се съсредоточи върху укрепване на силите си с доброволци, на които бяха предложени относително високи заплати, както и други придобивки.

Властите съобщиха, че около 440 000 доброволци са се присъединили през 2024 г., а още 336 000 души са подписали договори с армията през настоящата година.

Законодателите одобриха днес и друг законопроект, който предвижда използването на резервисти за защита на "критично важни съоръжения" в някои области - мярка, която според авторите ѝ има за цел да подсили защитата срещу украинските безпилотни летателни апарати, които вече са успявали да проникнат дълбоко в територията на Русия, на повече от 1000 километра от границата с Украйна.

Мярката няма да се отнася за всички резервисти, а само за онези, които доброволно са подписали договори за активна служба в резерва.

Кремъл увеличава числеността на военнослужещите, след като Путин се противопостави на искането на американския президент Доналд Тръмп за бързо сключване на споразумение за спиране на огъня в Украйна и запазва максималистичните си изисквания, които включват изтегляне на украинските войски от четири области, които Русия е анексирала, но не е успяла да превземе напълно. Киев и западните му съюзници неведнъж отхвърлиха тези искания, отбелязва АП.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    23 14 Отговор
    Няма вече пушечно месо...половината руска армия е при кобзон

    Коментиран от #5, #6, #24

    21:25 28.10.2025

  • 2 А? Що

    13 9 Отговор
    тъй?

    21:25 28.10.2025

  • 3 За доброволци е

    13 17 Отговор
    Могат целогодишно да се присъединяват
    Имат желаещи
    Не ги ловят и вкарват в камионетки като в Окраина

    Коментиран от #18

    21:25 28.10.2025

  • 4 Гориил

    11 15 Отговор
    Това е често срещана практика за набиране на персонал в САЩ и ЕС. Изненадващо е, че Русия не я е възприела толкова дълго.

    Коментиран от #12

    21:26 28.10.2025

  • 5 Досега в Украйна

    17 13 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    Са утилизирани 36 рашистки генерали,108 полковници и още хиляди офицери...Най много убити генерали във война досега...Наздраве кАпеи🥂🍾🍻

    Коментиран от #13

    21:26 28.10.2025

  • 6 Горкото зеле

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    А той вече не може и по улиците да ги хване.

    21:26 28.10.2025

  • 7 Боби

    15 10 Отговор
    За тоя потънали фашаги руснаците, човешкия живот наистина има нулева стойност.

    21:27 28.10.2025

  • 8 Евреина Кобзон

    14 9 Отговор
    Според авторите на законопроекта

    мярката има за цел да облекчи натиска върху наборните служби

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Мярката е да се осигури повече
    Пушечно Месо.

    И нови Фенове на Концерта.

    Хахахаха

    21:27 28.10.2025

  • 9 Нещо за обкръжените укри?

    12 10 Отговор
    Предават ли се ..или.. , над 10 000 са

    Коментиран от #15

    21:27 28.10.2025

  • 10 Ердоган

    11 8 Отговор
    А тук реват, че ги викнали да ги проверят дали са живи и здрави, но в Русия няма гък няма мък

    21:27 28.10.2025

  • 11 Тити

    8 9 Отговор
    Ма то остаха ли примати.

    21:28 28.10.2025

  • 12 Сатанаил Даниил

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Кардамски вкусна ли е Мекицата на бай Митрофан

    Коментиран от #19

    21:28 28.10.2025

  • 13 А родните копейки твърдяха

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Досега в Украйна":

    Че разбита раша воювала само с доброволци и затворници?! А те им избили генералите хихихи..И от мен наздраве🍺🍷

    21:28 28.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ердоган

    8 10 Отговор

    До коментар #9 от "Нещо за обкръжените укри?":

    Добре, че с. корейците освободиха Курск, та сега да се радваш на поредното окупирано село за 1 година

    21:30 28.10.2025

  • 16 АБЕ МАНИ...

    7 9 Отговор
    ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил заг--- роби 2 Милиона оповръщани москалья а други 2 Милиона москалчета имигрираха при първата мобилизация на ху ЙЛО!
    Ама така и требе,...сите москалье у...чу валье
    АааааааХахахаха

    21:30 28.10.2025

  • 17 Аналлизатор

    6 10 Отговор
    Да призоват бг русо робите... Нали са големи ербапи с шушки между краката, не са ходили войници, живеят при техните до 40, тати ги храни и се крият под полата на маминка...

    21:30 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Питай го

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Сатанаил Даниил":

    За Руското Бахурче?

    Още по вкусно е да хапва Саламът.

    21:32 28.10.2025

  • 20 Еспаньола

    6 11 Отговор
    Копейки, ко стана с Газпром, ве? Ко стана с Лукойл, ве? Ко стана с Роснефт, ве? А, а, а, ко стана, ве??? Вуестра мадре фашистичка!

    Коментиран от #33

    21:32 28.10.2025

  • 21 За първи път в света, руски патент

    7 9 Отговор
    провежда се спец операция с 1 500 000 жертви!

    21:34 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Затова ли

    7 10 Отговор
    Путин няма нищо против
    Даже и 16 Годишни Рускини да раждат .

    Кремъл официално подкрепя Педофилията

    Хаха хахахахаха хахахахаха ..

    Семейните Ценности на Путян

    21:34 28.10.2025

  • 24 Ъхъ

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    С кой се бият храбрите украинци? С холограми?😂😂😂🤣🤣🤣

    21:35 28.10.2025

  • 25 бг де бил

    6 8 Отговор
    по голяб де бил от бг де била е само руският де бил!

    21:36 28.10.2025

  • 26 Оцет Паниций

    4 7 Отговор
    АМИН .. ДА ПРЕБРОИМ БРЕМЕННИТЕ ..

    21:36 28.10.2025

  • 27 Украински фейк

    9 3 Отговор
    От статията разбрах, че е предложение, ЗАКОНОПРОЕКТ. Урките да разкажат за насилствената мобилизация, изпразването на банкови сметки, побоищата и грабежите в Украйна.

    21:37 28.10.2025

  • 28 Хипотетично

    3 5 Отговор
    Целогодишно и на малки набори военослужещи за по-плавно уволнение на оцелелите.

    21:37 28.10.2025

  • 29 Да го д....

    7 6 Отговор
    Хе-хе... Вече почти четири години "специалната военна насерация" не постига целите на лилипуткин! А обещаваха да стане за две седмици, достатъчен аргумент, неуважаеми руски тролчета и примитивни руски туземци! Ще ядете мъх и кори от дървета, както сте ги яли през повечето време от вашата" история".....доколкото има такава.Нещастни дрипави нещастници!

    21:38 28.10.2025

  • 30 Браво

    8 3 Отговор
    Мъдро решение, фронтоваците имат нужда от почивка! При нацистите, мобилизираните се връщат у дома, единствено в ковчези! Съотношението е 1:36!

    Коментиран от #34

    21:38 28.10.2025

  • 31 Путин издаде Заповед!

    6 4 Отговор
    Наташките да раждат в ускорен режим!

    21:39 28.10.2025

  • 32 Елвира Набиулина

    5 4 Отговор
    Прогнозира че
    Ако Санкциите на Тръмп продължът
    Още малко

    Икономиката на Външния Кенеф Русия
    Скоро
    Ще бъде по зле отколкото и
    През 90 те години на Миналия Век

    А цената на Руския петрол може и да падне
    До 35 долара за Барел .

    Какво Хубаво Бъдеще ги чака

    Блатните ..

    Урааааа

    21:39 28.10.2025

  • 33 Ахах

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Еспаньола":

    Кат не знаеш кво става къде си тръгнал.. ЕС е на трето място по внос на руски енергоносители. Г7 е фалит, сащ са с рекорден дълг.. ЕС всяка седмица вот на недоверие, Англия със забрана за свободна реч, Германия със забрана за свободна реч. Къде си тръгнал?

    Коментиран от #39, #42, #80

    21:40 28.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин или Гундяев

    6 3 Отговор
    Казаха ли нещо за
    Гей Порното заснето в Църквата
    В Нижни Новгород?

    Православните Ценности на Кремля
    Как са ?

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    21:43 28.10.2025

  • 36 Путин гол до кръста на пони

    4 3 Отговор
    Честито.на всички новобранци! Няма да тръпнете в очакване до на пролет. Идвайте пиленца на батко!

    21:44 28.10.2025

  • 37 Нормално е

    4 5 Отговор
    битите в миналото да мразят руснаците. Бандеровци, поляци, румънци, чехи, унгарци, австрийци, германци французи... Всичките са яли руски бой и затова мразят руснаците. А ти, тъпий Ганьо, защо мразиш своя Освободител, от когото само добро си видял?

    Коментиран от #40, #45

    21:44 28.10.2025

  • 38 Пропагандна статия

    3 3 Отговор
    поредната. Не си заслужава четенето.

    Коментиран от #49

    21:44 28.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мечтата на Рускинята

    5 3 Отговор
    Да се ожени
    И да прати Мъжът си на Фронта в Украйна.

    После да се надява че ще я
    Компенсират със нова
    Лада
    За убития си Мужик .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #46

    21:46 28.10.2025

  • 42 Путин гол до кръста на пони

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ахах":

    До товариш 33. Ти добре, че си в България да можеш да се изкажеш свободно. Ела в Руssия и ще можеш да се изказваш още по-свободно!

    21:46 28.10.2025

  • 43 Путин гол до кръста на пони

    3 1 Отговор
    До всички задунайци! Запишете се при Мутрафонова в Пасольството! Чакат ви велики военни пабеди. Жените ви ще очакват палта от норки...ако още има норки!

    Коментиран от #47

    21:48 28.10.2025

  • 44 След ВСВ

    2 3 Отговор
    Бандеровци и власовци са карали цели влакови композиции за бесене. Българските фашисти ги спасяват Георги Димитров и комунистите, защото са хора и българи, а фашистите им режеха главите!

    21:49 28.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Една рускиня каза на сина си, че е

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мечтата на Рускинята":

    предател, защото не искал да ходи на фронта и за него да вземе 5 милиона рубли!
    Има видео в нета!

    Коментиран от #51, #52

    21:51 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор
    Е, па той Сталин не е резал глави?!!! Хич!

    21:52 28.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 В България как е?

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Една рускиня каза на сина си, че е":

    Стотици майки си продадоха децата в чужбина.

    Коментиран от #69

    21:53 28.10.2025

  • 52 В нета е пълно с пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Една рускиня каза на сина си, че е":

    щото пропагандата винаги се цели в глупака, а глупаци дал бог. Ако нямаше глупаци, нямаше и пропаганда да има.

    Коментиран от #58, #65

    21:54 28.10.2025

  • 53 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не ти ли писва":

    На мен ако ме питаш, ми писна вече четири години да чакам Шойгу да превземе Киев. Ама търпя! Какво да правя?

    Коментиран от #57

    21:55 28.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Писва ми

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Путин гол до кръста на пони":

    да ви гледам папагалите как денонощно папагалите 3 дни, пасьол, митрофонова, путинист, рашист и още няколко думички в репертоара на глупците папагали. И що бре? Ко ви се е случило да ви ползват за пернати? Туй на раминете с пера ли е?

    Коментиран от #64

    21:57 28.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "А що чакаш":

    Ми иди го превземи ти бе, умник! Аз не мога да го превзема с най-добрата армия на света, той ще го превзема по цървули. Ай ша ви....и задунайци нагли!

    Коментиран от #66

    22:01 28.10.2025

  • 60 50 Мегатона и стигат

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Абе удри охрайна с 50 мегатона":

    1000 километра в диаметър всичко става на пепел. Но ще засегне и руски територии. Най-добре по 50килотона но многократно.

    22:01 28.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гледам те и ти се чудя

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Путин гол до кръста на пони":

    ко ти се е случило, за да си толкова евтин и глупав. Бе такива като теб, пропаганда нямаше да има.

    Коментиран от #73

    22:03 28.10.2025

  • 63 А най Простото

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "А аз се чъудя":

    За Рублоидиота е

    Сорос .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #75

    22:03 28.10.2025

  • 64 Путин гол до кръста на пони

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Писва ми":

    Знам, че ти писва! Четири години са са бая време. И на дедА ти му беше писнало да чака Запада да мрекяса. Ама нищо не направи за това дело. Като ти сега само мачкаш дивана. Ела, влез в окопа, па ша ти мине писването.

    Коментиран от #71

    22:04 28.10.2025

  • 65 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "В нета е пълно с пропаганда":

    Се цели винаги

    Във Рублоидиота .

    Коментиран от #70, #72

    22:05 28.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Копейчица

    3 0 Отговор
    Коста Късопи..ков кога ще го пратят на фронта?

    22:05 28.10.2025

  • 68 Рев от Дунавския вилает

    1 1 Отговор
    Руснаците идат! Ще ни смъкнат фесовете и шалварите! Ай, ай, вай, вай!

    Коментиран от #77

    22:06 28.10.2025

  • 69 Алооо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "В България как е?":

    Я поясни
    Кои са тези Българки ?

    Май са тези от Махалите .?
    Така че недей писа простотии .

    Коментиран от #76

    22:06 28.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Как да не ти писне

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Путин гол до кръста на пони":

    денонощно няколко глупака да папагалят 5 думи на кръст? Та ко им се е случило, да ги ползват за папагали?

    22:08 28.10.2025

  • 72 Пропагандата се цели винаги в глупака

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    А какъв идиот е, не се интересува. Та ко имаше в нета? 😄

    22:09 28.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ветеран от Протеста

    1 0 Отговор
    Това вече е реална Мобилизация !!!

    22:10 28.10.2025

  • 75 Ами не е просто

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "А най Простото":

    Има достатъчно траншове към глупаци от фондации на сорос по света.

    22:10 28.10.2025

  • 76 А в България как е?

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Алооо":

    България е многонационална държава. В България жените са българки, а мъжете българи, независимо от майчиния им език. Истината е, че булгарките си продават децата в чужбина, за да не умрат от глад!

    22:10 28.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Булгаков е ОК

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Путин гол до кръста на пони":

    Но Солженицин? Айде моля.

    22:12 28.10.2025

  • 79 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор
    Аз отивам да пием по едно с Медведчук. Утре тръгват повиквателните към Задунайская. Пийте и вие по едно, четири - пет и утре погледнете в пощата. Спакойнай ноч, красавчики!

    22:14 28.10.2025

  • 80 Гражданин

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ахах":

    Кат не знаеш кво става къде си тръгнал! След новината за смъртта на Лукойл бензина в БГ удари най-ниската си цена от години насам!

    Коментиран от #85

    22:14 28.10.2025

  • 81 Може

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Путин гол до кръста на пони":

    Ама то си е за страх да ги чете човек, като гледа ти четящият, как си станал евтин и глупав, ползван да папагали денонощно 5 думи.

    Коментиран от #86

    22:15 28.10.2025

  • 82 пиночет

    2 0 Отговор
    Путин и той щял да ходи на фронта!

    22:16 28.10.2025

  • 83 Митрофанова

    2 0 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #87

    22:17 28.10.2025

  • 84 Иванчо Хаджипенчович

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Христо Ботев":

    Носих и фес и потури, осъдих Левски на обесване, като дойдоха руснаците, поднесох им хляб и сол. Платих с турски жълтици и ме избраха за депутатин.

    22:18 28.10.2025

  • 85 Не знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Гражданин":

    но това не те спира да драскаш детски глупости.

    22:18 28.10.2025

  • 86 5 думи

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Може":

    Но! Вече изкара за цигари.

    Коментиран от #88

    22:19 28.10.2025

  • 87 Те го

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Митрофанова":

    Денонощното папагалене. Това всеки ден, по много пъти на ден. 😄

    22:19 28.10.2025

  • 88 За цигари

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "5 думи":

    човек може да изкара и достойно, без да е евтин и глупав и ползван за папагал.

    22:20 28.10.2025

  • 89 Дунавски вилает

    0 0 Отговор
    Руснаците ни построиха Дунав мост, те ще го съборят!

    22:21 28.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания