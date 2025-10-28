Новини
Бившият шеф на „Укренерго“ е задържан за присвояване на средства и злоупотреба с власт
  Тема: Украйна

28 Октомври, 2025 22:22 1 025 23

  • укренерго-
  • украйна-
  • володимир кудрицки-
  • корупция

Бившият шеф на "Укренерго" е бил задържан след претърсвания на дома му, извършени миналата седмица

Бившият шеф на „Укренерго“ е задържан за присвояване на средства и злоупотреба с власт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на украинския национален електроенергиен системен оператор "Укренерго" Володимир Кудрицки е задържан по подозрение в присвояване на средства на компанията, съобщиха украинските власти, предаде ДПА, съобщи БТА.

Следователите твърдят, че през 2018 г. Кудрицки и негов съучастник са взели авансови плащания за ремонтни дейности по подстанция, които никога не са били извършени, възлизащи на стойност над 465 000 долара, съобщи Държавното бюро за разследване на Украйна. Кудрицки може да получи присъда до 12 години затвор.

Бившият шеф на "Укренерго" е бил задържан след претърсвания на дома му, извършени миналата седмица.

Тридесет и девет годишният Кудрицки, който бе председател на борда на "Укренерго" от 2020 г. до 2024 г., отрече обвиненията, определяйки ги като политически мотивирани. Преди това той заемаше висша длъжност в дъщерно дружество на "Укренерго", отговарящо за инвестициите.

Продължаващите прекъсвания на електроснабдяването в Украйна, причинени от нападенията с руски дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура, неведнъж са били приписвани на корупционни практики при изграждането на защитни съоръжения за обектите.

Въпреки създадените през 2014 г. антикорупционни служби, базираната в Германия неправителствена организация "Трансперънси Интернешънъл" (Transparency International) нарежда Украйна сред най-корумпираните държави в Европа. Украйна, която се стреми към членство в ЕС, се ангажира да засили усилията си в борбата срещу корупцията, като същевременно продължава да се защитава от руската инвазия с подкрепата на Запада.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Укри нацистите започнаха да се самоизяждат.

    22:26 28.10.2025

  • 2 Бил е

    2 9 Отговор
    руски колаборант!

    22:27 28.10.2025

  • 3 Това тъмното

    11 2 Отговор
    Е Украйна.

    22:27 28.10.2025

  • 4 Хахахаха

    11 1 Отговор
    Украинското ппдб/ЛГБТ ще излезе с декларация, че е невинен! И изобщо, докога ще има енерго в укр? Кажи Владимир Владимирович, тебе питам?

    22:27 28.10.2025

  • 5 Аз се чудех защо всички

    10 3 Отговор
    Украинци в Европа се разхождат с чисто нови джипове и се държат като милионери. Ето така са станали милионери защото ние им изпращаме помощи. И аз след призивите им подарих една пенсия за да си купят хляб и останах гладен.

    Коментиран от #11

    22:27 28.10.2025

  • 6 бай Бай

    9 2 Отговор
    Айдееее долари, а?
    Западно влияние, а?
    Голямата демокрация, хаха.

    22:27 28.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Още новини от Украйна

    15 2 Отговор
    ❗️В Украйна заявиха, че Покровск (Красноармейск) не е важен град и загубата му изобщо не е страшна

    22:27 28.10.2025

  • 9 Дрът русофил с тежка деменция

    2 10 Отговор
    Ние в нашите празни чутури имаме само една опорка- някакъв измислен "фашизъм"!

    22:28 28.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русофилите по принцип са си гладни

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Аз се чудех защо всички":

    защото са съдрани галоши.

    22:30 28.10.2025

  • 12 Каунь

    6 3 Отговор
    Всичкото укри са за концлагерите в Полша и Германия....

    Коментиран от #17

    22:30 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Културния министър и приятелчето му

    7 1 Отговор
    Са за там- и да изнасилят някой , никой няма да ги разбере в тая тъмница

    22:31 28.10.2025

  • 15 Зелен плъх от бункера

    2 1 Отговор
    🐽 Украйна също няма да има собствена енергетика.

    Според Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги, съгласно споразумението за ресурсите, почти целият енергиен сектор ще премине под контрол на САЩ.

    „Американците ще получат контрол над по-голямата част от украинския енергиен сектор, от производството и съхранението на газ до компании като „Укренерго“.“

    Е, какво мислите? Гнида е измислил приличен план за победа. 💪

    22:31 28.10.2025

  • 16 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Е няма начин, във велика демократична страна като Украйна да има такава корупция. Та нали искат по най-бързата процедура, заобикаляйки, нарушаваки и променайки основополагащите принципи на ЕС да я приемат в съюза.

    Кога ще почне разследване срещу "Трансперънси Интернешънъл" че са назначили руски шпиони и подривни елемнти в структурите си. И така спомагат хибридната война на Кремъл срещу ЕС и най-вече срещу Украйна. Тази държава световен колос и пример за демокрация, спазване на човешки права и върховенство на закона !

    22:32 28.10.2025

  • 17 Ленин

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Каунь":

    Там да бачкат до живот в мините докато си изплатят дългвете към ЕС.

    Коментиран от #18

    22:33 28.10.2025

  • 18 Русофилъ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ленин":

    Работата ще ви направи свободни!

    Коментиран от #21

    22:34 28.10.2025

  • 19 Снежанка

    0 0 Отговор
    Ръководителят на „УкрЕнерго“ беше задържан в Киев. Твърди се, че е откраднал 1 милиард гривни (25 милиона долара) от покупки на работно облекло.

    22:41 28.10.2025

  • 20 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Ама не е ли виновен за това нещо Путин ?

    22:44 28.10.2025

  • 21 Зайо Байо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русофилъ":

    Арбайт махт фррай ! ?

    22:45 28.10.2025

  • 22 Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    В отношенията с моя мъж аз като активен партньор доминирам. В еднополовия секс имаме пълна хармония.

    22:48 28.10.2025

  • 23 мдаааа

    0 0 Отговор
    "Логиката" на таваришчите е ясна , ама нема още паднал украинец от балкон ... 🤭😁

    22:50 28.10.2025

