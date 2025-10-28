Бившият шеф на „Укренерго“ е задържан за присвояване на средства и злоупотреба с власт

Бившият шеф на украинския национален електроенергиен системен оператор "Укренерго" Володимир Кудрицки е задържан по подозрение в присвояване на средства на компанията, съобщиха украинските власти, предаде ДПА, съобщи БТА.

Следователите твърдят, че през 2018 г. Кудрицки и негов съучастник са взели авансови плащания за ремонтни дейности по подстанция, които никога не са били извършени, възлизащи на стойност над 465 000 долара, съобщи Държавното бюро за разследване на Украйна. Кудрицки може да получи присъда до 12 години затвор.

Бившият шеф на "Укренерго" е бил задържан след претърсвания на дома му, извършени миналата седмица.

Тридесет и девет годишният Кудрицки, който бе председател на борда на "Укренерго" от 2020 г. до 2024 г., отрече обвиненията, определяйки ги като политически мотивирани. Преди това той заемаше висша длъжност в дъщерно дружество на "Укренерго", отговарящо за инвестициите.

Продължаващите прекъсвания на електроснабдяването в Украйна, причинени от нападенията с руски дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура, неведнъж са били приписвани на корупционни практики при изграждането на защитни съоръжения за обектите.

Въпреки създадените през 2014 г. антикорупционни служби, базираната в Германия неправителствена организация "Трансперънси Интернешънъл" (Transparency International) нарежда Украйна сред най-корумпираните държави в Европа. Украйна, която се стреми към членство в ЕС, се ангажира да засили усилията си в борбата срещу корупцията, като същевременно продължава да се защитава от руската инвазия с подкрепата на Запада.