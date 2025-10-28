Бившият шеф на „Укренерго“ е задържан за присвояване на средства и злоупотреба с власт

Бившият шеф на украинския национален електроенергиен системен оператор "Укренерго" Володимир Кудрицки е задържан по подозрение в присвояване на средства на компанията, съобщиха украинските власти, предаде ДПА, съобщи БТА.
Следователите твърдят, че през 2018 г. Кудрицки и негов съучастник са взели авансови плащания за ремонтни дейности по подстанция, които никога не са били извършени, възлизащи на стойност над 465 000 долара, съобщи Държавното бюро за разследване на Украйна. Кудрицки може да получи присъда до 12 години затвор.
Бившият шеф на "Укренерго" е бил задържан след претърсвания на дома му, извършени миналата седмица.
Тридесет и девет годишният Кудрицки, който бе председател на борда на "Укренерго" от 2020 г. до 2024 г., отрече обвиненията, определяйки ги като политически мотивирани. Преди това той заемаше висша длъжност в дъщерно дружество на "Укренерго", отговарящо за инвестициите.
Продължаващите прекъсвания на електроснабдяването в Украйна, причинени от нападенията с руски дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура, неведнъж са били приписвани на корупционни практики при изграждането на защитни съоръжения за обектите.
Въпреки създадените през 2014 г. антикорупционни служби, базираната в Германия неправителствена организация "Трансперънси Интернешънъл" (Transparency International) нарежда Украйна сред най-корумпираните държави в Европа. Украйна, която се стреми към членство в ЕС, се ангажира да засили усилията си в борбата срещу корупцията, като същевременно продължава да се защитава от руската инвазия с подкрепата на Запада.
1 Сатана Z
22:26 28.10.2025
2 Бил е
22:27 28.10.2025
3 Това тъмното
22:27 28.10.2025
4 Хахахаха
22:27 28.10.2025
5 Аз се чудех защо всички
Коментиран от #11
22:27 28.10.2025
6 бай Бай
Западно влияние, а?
Голямата демокрация, хаха.
22:27 28.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Още новини от Украйна
22:27 28.10.2025
9 Дрът русофил с тежка деменция
22:28 28.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Русофилите по принцип са си гладни
До коментар #5 от "Аз се чудех защо всички":защото са съдрани галоши.
22:30 28.10.2025
12 Каунь
Коментиран от #17
22:30 28.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Културния министър и приятелчето му
22:31 28.10.2025
15 Зелен плъх от бункера
Според Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги, съгласно споразумението за ресурсите, почти целият енергиен сектор ще премине под контрол на САЩ.
„Американците ще получат контрол над по-голямата част от украинския енергиен сектор, от производството и съхранението на газ до компании като „Укренерго“.“
Е, какво мислите? Гнида е измислил приличен план за победа. 💪
22:31 28.10.2025
16 ЦИРК
Кога ще почне разследване срещу "Трансперънси Интернешънъл" че са назначили руски шпиони и подривни елемнти в структурите си. И така спомагат хибридната война на Кремъл срещу ЕС и най-вече срещу Украйна. Тази държава световен колос и пример за демокрация, спазване на човешки права и върховенство на закона !
22:32 28.10.2025
17 Ленин
До коментар #12 от "Каунь":Там да бачкат до живот в мините докато си изплатят дългвете към ЕС.
Коментиран от #18
22:33 28.10.2025
18 Русофилъ
До коментар #17 от "Ленин":Работата ще ви направи свободни!
Коментиран от #21
22:34 28.10.2025
19 Снежанка
22:41 28.10.2025
20 Тото 1 и Тото 2
22:44 28.10.2025
21 Зайо Байо
До коментар #18 от "Русофилъ":Арбайт махт фррай ! ?
22:45 28.10.2025
22 Гей-туризъм в България 🏳️🌈
22:48 28.10.2025
23 мдаааа
22:50 28.10.2025