Русия за първи път започна да разполага резервисти във важни инфраструктурни обекти

Русия за първи път започна да разполага резервисти, които да защитават важни инфраструктурни обекти от украински атаки с дронове, предаде ДПА, като се позова на съобщения в руските медии, съобщи БТА.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви пред в. "Комерсант", че в региона е започнало да действа подразделение, натоварено със задачата да предотвратява саботажи и да защитава ключови обекти.
Първоначално в Ленинградска област са били изпратени 105 резервисти, оборудвани с оръжия и превозни средства. Те ще подсилят противовъздушната отбрана около стратегическите пристанища и енергийните и промишлените обекти.
Руският парламент неотдавна прие закон, който позволява използването на резервисти за защита на стратегически важни обекти.
Украйна многократно е атакувала руски петролни складове и рафинерии, както и друга критична инфраструктура.
Руските сили за противовъздушна отбрана ежедневно съобщават за прехванати дронове, но разполагането на резервисти подчертава продължаващите предизвикателства пред сигурността на страната.
Бившият военен министър Сергей Шойгу, който сега е секретар на Съвета за сигурност на Русия, каза, че през последните години има рязко увеличаване на атаките с дронове. По думите му, ако преди две години е имало изолирани инциденти, сега се регистрират стотици случаи.
Шойгу посочи, че често бива атакуван и Приволжкия федерален окръг, където има много военни заводи. Секретарят на Съвета за сигурност предупреди, че поразяването на инфраструктурни обекти, включително железопътни и транспортни мрежи, може да доведе до прекъсване на някои доставки за руската армия в Украйна.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #22, #35
19:52 28.10.2025
3 Аналитик
19:53 28.10.2025
4 Онзи
19:54 28.10.2025
5 Асен
Коментиран от #14
19:56 28.10.2025
6 Истината
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
Коментиран от #7, #15
19:56 28.10.2025
7 Факт
До коментар #6 от "Истината":Рашистите се бият за Вовчанск който беше под руска окупация до септември 2022 г. Бият се за Покровск който беше окупиран от про-руските сепаратисти от 2014 до март 2022 г. След началото на путиновата СВО бяха изритани от града от ВСУ. Бият се за единствената регионална столица Херсон която беше под окупация от рашистите до октомври 2022 г.и бяха наритани от Украинската армия. Пyтя даде 2 милиона жертви руски нещастници и владее по малко Украинска територия от 2022 г. Наздраве пyтя🥂🍾🍹
Коментиран от #9
19:57 28.10.2025
8 Гражданин
19:58 28.10.2025
9 Така е
До коментар #7 от "Факт":В началото на руската агресия на 24 февруари,всички родни генерали ,международни експерти и анализатори и дори тогавашния премиер Кирил Петков на 25 февруари каза - "Украйна до няколко дни ще е паднала, 1/3 от армията й е унишожена". И как няма да смятат така? За няколко часа орките агресори окупираха Вовчанск ( който сега е под Украински контрол) ,влязоха във 2-ия по големина град в Украйна Харков който е на 28 км.от руската граница ( след това в уличните боеве за града жив агресор не оцеля),окупираха Херсон ( есента бяха прогонени от него), влязоха в град Чернигов,тук бяха публикувани снимки на етнически Българи загинали за защитата на града които са оказали съпротива на агресорите няколко дни докато се евакуират цивилните и след това града пада под руска окупация. Чак след месец след ожесточени сражения Украинската армия си връща контрола на града. И Украинка беше публикувала видео след връщането на града от Украинската армия с текст - "Окупантьй,как вьй". Украински командоси стрелят в къщите преди да влязат да няма укрили се агресори. И назначените от окупаторите администрация на града руски военни пленени навели глави. Украинците ги питат - "Какво правите на нашата земя? Да ни убивате нас и децата ни ли", орките отговарят " Не,изпълнявахме заповеди" ,на кой ги питат Украинците а орките " на нашите командири". После ги вързаха с черни нашийници и ги развеждаха като кучета, както преди години в Шоуто на Слави развеждаха ванката.
Коментиран от #10
19:58 28.10.2025
10 25 февруари 2022 г.от сайта факти
До коментар #9 от "Така е":Руски войски влязоха в Харков, заяви Антон Герашченко, съветник на украинския вътрешен министър, предаде Ройтерс.
По улиците на североизточния украински град преминават руски военно-транспортни средства,танкове и бронетранспорьори, написа Герашченко в Телеграм.
На видеозаписи, публикувани от Герашченко и украинската Държавна служба за специални комуникации и информационна защита, се вижда как по улица в Харков се движат няколко военно-транспортни средства и, отделно от това, горящ танк, отбелязва Ройтерс.
Украински сили от териториалната отбрана се сражават с руски войници по улиците на Харков, заяви областният управител Олех Синегубов. Чакаме подкрепления от армията ни.
И така след това наистина жив нашественик не оцеля.
19:59 28.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Във Факти днес
20:07 28.10.2025
14 Трябва
До коментар #5 от "Асен":да се защитават
20:08 28.10.2025
15 Ми радвайте се
До коментар #6 от "Истината":До 3000 година може да освободите Крим. Ако останат живи урки.
Коментиран от #19
20:09 28.10.2025
16 ЖЕКО
20:09 28.10.2025
17 Проста сметка
20:18 28.10.2025
18 Архимандрисандрит Бибиян
20:27 28.10.2025
19 Бившият депутат Антон Тодоров
До коментар #15 от "Ми радвайте се":Е публикувал факти и документи че тогавашния канцлер на Германия Меркел е молила президента на Украйна Петро Порошенко да предаде на рашките Крим без да воюват защото русия ще спре природния газ за Европа а и на Украинците и без това не им трябвал...
20:29 28.10.2025
20 Гориил
Коментиран от #29
20:30 28.10.2025
21 То от ВСВ един извод изпъква
Коментиран от #27
20:33 28.10.2025
22 Видьо Видев
До коментар #2 от "Пич":Ако Путин прекрати войната в Украйна, цялата руска сган от пияни главорези ще се изсипе в Русия и ще помете режимът му! Както завърналите се от фронта на Първата световна война пометоха царският режим и започна кървава гражданска война, продължила много години..
Коментиран от #23, #36
20:41 28.10.2025
23 Пич
До коментар #22 от "Видьо Видев":Много клишарско !!! Скучно е да се говори с тебе!!!
21:15 28.10.2025
24 ами
21:27 28.10.2025
25 Руснаците
21:33 28.10.2025
26 ЦИРК
Първо статията е списана лаишки без да се вникне в съществото на информацията от човек който даже не си е направил труда да разбере за какво става дума. Второ последните абзаци са чисто пропагандистки бръщолевици.
Руснаците приеха (или видоизмениха) свой закон, с който позволяват да се сформират мобилни ПВО групи от доброволци резевисти (цивилни лица, минали военна служба и попадащи в военният резерв). С други думи на тези групи ще им дадат по един джип с картечница да стрелят по ниско летящите дронове (тип самолет), понеже ПВО е неефективно срещу тях. Но на по-голямата част вероятно ще им дадат мобилни радари с които да може да обикалят и да засичат дроновете, както и вероятно някакви РЕБ у-ва.
21:42 28.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 !!!?
Коментиран от #30
21:58 28.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 !!!?
До коментар #28 от "!!!?":Война и руски "мир"...!!!?
Коментиран от #37
22:05 28.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пич с Москвич
До коментар #2 от "Пич":Те и "резервистите" скоро ще сършат и "рЪнтра ще свърши, и "бинДзина" ще свърши..... и "ко прайм ся" вика Путлер ..... ,а генералитета около него стоят като пукали и никой не смее да викне - "Белото знаме развяваме"
02:11 29.10.2025
36 Видьов ден
До коментар #22 от "Видьо Видев":Ами той Путин вече няма избор - ако не прекрати войната НАТО ще му види сметката. Ако я прекрати - руските комунистически мафиоти ше му видят сметката !
Кое е по-добре за Путя и кое е по-добре за света ?
02:27 29.10.2025
37 мушмул
До коментар #30 от "!!!?":ЗаФтаряш се!
09:21 29.10.2025