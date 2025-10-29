Москва и Крим под прицел! Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове

Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове, предаде "Ройтерс".
Атаката е нарушила въздушния трафик в цялата страна, като няколко дрона са изпратени и към Москва.
Руската противовъздушна отбрана унищожи общо 100 украински дрона през нощта, включително шест над Московска област, а останалите - над 11 области и Крим, съобщи руското министерство на отбраната.
В Крим украинските дронове са ударили контейнер за съхранение на гориво и смазочни материали в град Симферопол, съобщи назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Той уточни, че няма жертви и аварийните служби работят на мястото на инцидента.
Руската авиационна агенция "Росавиация" заяви, че три от четирите летища в Москва и няколко други в цялата страна са били затворени в някакъв момент през нощта от съображения за безопасност.
Властите на Република Марий Ел съобщиха, че са регистрирани удари близо до едно от индустриалните съоръжения на региона.
На юг от Марий Ел, в Уляновска област, е избухнал краткотраен пожар на място с унищожени дронове, съобщи губернаторът на региона Алексей Руских в Телеграм канала си. Според неофициална информация, разпространена от канали в Телеграм, Украйна се е опитала да удари нефтена инфраструктура там.
Украйна също така изстреля няколко дрона, насочени към индустриалната зона Будьоновск в Ставрополски край на Русия, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите части са свалили два дрона над региона, разположен в южната част на страната. По думите на Владимиров няма жертви или значителни щети.
Според украинските медии, включително медийното издание RBK-Украйна, Киев е атакувал химическия завод "Ставролен" в зона "Будьоновск", част от руската компания "Лукойл". Според руски и украински медии "Ставролен" е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.
"Ройтерс" не можа да потвърди независимо съобщенията за атаката срещу "Ставролен". Губернаторът на Ставропол не уточни какво е било атакувано в "Будьоновск".
1 Доктора
11:27 29.10.2025
2 И Киев е Руски
Един добре насочен Искандер ще реши проблема
Коментиран от #12
11:34 29.10.2025
3 русофоборсук:даже ще ни изядат с парцали
Допитването на "Галъп" установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15 процента. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.
"Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.
11:34 29.10.2025
4 Поне признавате в статията,
Коментиран от #5
11:34 29.10.2025
5 Щото знаят, че укра винаги лъже.
До коментар #4 от "Поне признавате в статията,":🤣🤣🤣🤣🤣
11:35 29.10.2025
6 матю хари
Коментиран от #15
11:35 29.10.2025
7 Факт
За 20 години, от всичките председатели на ЦК на комсомола в периода 4 ноември 1918 – 23 ноември 1938 г.: Ефим Цетлин, Оскар Ривкин, Лазар Шацкин, Пьотър Смородин, Николай Чаплин, Александър Милчаков и Александър Косарев, не е разстрелян само Александър Милчаков, но за сметка на това той прекарва 16 години в концлагери в Норилск и Магадан.
11:35 29.10.2025
8 2222
11:36 29.10.2025
9 Факти
11:36 29.10.2025
10 Иван Симеонов
Щяха да демилитаризират Украйна, а сега Украйна ги бомби без проблем всеки ден.
11:37 29.10.2025
11 Мишел
11:37 29.10.2025
12 Хахахаха
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Кои селяни? Руските селяни умират за по една пералня.
11:37 29.10.2025
13 Сантинел
Ми то на Западът му писна от вашата циркова щоу програма ,то ререртоара и е един и същ.
11:38 29.10.2025
14 Русофил
11:38 29.10.2025
15 2222
До коментар #6 от "матю хари":Генерал Сирски: Въоръжените сили на Украйна унищожиха четири вълни на руски нашественици край Покровск
11:38 29.10.2025