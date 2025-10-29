Москва и Крим под прицел! Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове

Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове, предаде "Ройтерс".

Атаката е нарушила въздушния трафик в цялата страна, като няколко дрона са изпратени и към Москва.

Руската противовъздушна отбрана унищожи общо 100 украински дрона през нощта, включително шест над Московска област, а останалите - над 11 области и Крим, съобщи руското министерство на отбраната.

В Крим украинските дронове са ударили контейнер за съхранение на гориво и смазочни материали в град Симферопол, съобщи назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Той уточни, че няма жертви и аварийните служби работят на мястото на инцидента.

Руската авиационна агенция "Росавиация" заяви, че три от четирите летища в Москва и няколко други в цялата страна са били затворени в някакъв момент през нощта от съображения за безопасност.

Властите на Република Марий Ел съобщиха, че са регистрирани удари близо до едно от индустриалните съоръжения на региона.

На юг от Марий Ел, в Уляновска област, е избухнал краткотраен пожар на място с унищожени дронове, съобщи губернаторът на региона Алексей Руских в Телеграм канала си. Според неофициална информация, разпространена от канали в Телеграм, Украйна се е опитала да удари нефтена инфраструктура там.

Украйна също така изстреля няколко дрона, насочени към индустриалната зона Будьоновск в Ставрополски край на Русия, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите части са свалили два дрона над региона, разположен в южната част на страната. По думите на Владимиров няма жертви или значителни щети.

Според украинските медии, включително медийното издание RBK-Украйна, Киев е атакувал химическия завод "Ставролен" в зона "Будьоновск", част от руската компания "Лукойл". Според руски и украински медии "Ставролен" е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

"Ройтерс" не можа да потвърди независимо съобщенията за атаката срещу "Ставролен". Губернаторът на Ставропол не уточни какво е било атакувано в "Будьоновск".