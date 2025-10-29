Новини
Свят »
Украйна »
Москва и Крим под прицел! Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове
  Тема: Украйна

Москва и Крим под прицел! Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове

29 Октомври, 2025 11:25 592 15

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • крим-
  • ракети

Руската авиационна агенция "Росавиация" заяви, че три от четирите летища в Москва и няколко други в цялата страна са били затворени в някакъв момент през нощта от съображения за безопасност

Москва и Крим под прицел! Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна пак атакува руска енергийна инфраструктура с дронове, предаде "Ройтерс".

Атаката е нарушила въздушния трафик в цялата страна, като няколко дрона са изпратени и към Москва.

Руската противовъздушна отбрана унищожи общо 100 украински дрона през нощта, включително шест над Московска област, а останалите - над 11 области и Крим, съобщи руското министерство на отбраната.

В Крим украинските дронове са ударили контейнер за съхранение на гориво и смазочни материали в град Симферопол, съобщи назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Той уточни, че няма жертви и аварийните служби работят на мястото на инцидента.

Руската авиационна агенция "Росавиация" заяви, че три от четирите летища в Москва и няколко други в цялата страна са били затворени в някакъв момент през нощта от съображения за безопасност.

Властите на Република Марий Ел съобщиха, че са регистрирани удари близо до едно от индустриалните съоръжения на региона.

На юг от Марий Ел, в Уляновска област, е избухнал краткотраен пожар на място с унищожени дронове, съобщи губернаторът на региона Алексей Руских в Телеграм канала си. Според неофициална информация, разпространена от канали в Телеграм, Украйна се е опитала да удари нефтена инфраструктура там.

Украйна също така изстреля няколко дрона, насочени към индустриалната зона Будьоновск в Ставрополски край на Русия, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите части са свалили два дрона над региона, разположен в южната част на страната. По думите на Владимиров няма жертви или значителни щети.

Според украинските медии, включително медийното издание RBK-Украйна, Киев е атакувал химическия завод "Ставролен" в зона "Будьоновск", част от руската компания "Лукойл". Според руски и украински медии "Ставролен" е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

"Ройтерс" не можа да потвърди независимо съобщенията за атаката срещу "Ставролен". Губернаторът на Ставропол не уточни какво е било атакувано в "Будьоновск".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктора

    3 11 Отговор
    Браво на момчетата. И така до пълното изгонване на окупаторите.

    11:27 29.10.2025

  • 2 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Селяните умират за дантелени бикини и за безвизов достъп до сезонната реколта от ябълки и, разбира се, зеленчуци
    Един добре насочен Искандер ще реши проблема

    Коментиран от #12

    11:34 29.10.2025

  • 3 русофоборсук:даже ще ни изядат с парцали

    1 6 Отговор
    Една трета от руснаците нямат пари даже за храна

    Допитването на "Галъп" установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15 процента. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.

    "Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.

    11:34 29.10.2025

  • 4 Поне признавате в статията,

    6 0 Отговор
    Ройтерс" не можа да потвърди независимо съобщенията за атаката

    Коментиран от #5

    11:34 29.10.2025

  • 5 Щото знаят, че укра винаги лъже.

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Поне признавате в статията,":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    11:35 29.10.2025

  • 6 матю хари

    0 3 Отговор
    Украйна разби Русия. Защо няма вести от Покровск в последните часове? Защото всички рашки са били демилитаризирани.

    Коментиран от #15

    11:35 29.10.2025

  • 7 Факт

    0 3 Отговор
    Днес в Русия празнуват деня на Ленинския комсомол.
    За 20 години, от всичките председатели на ЦК на комсомола в периода 4 ноември 1918 – 23 ноември 1938 г.: Ефим Цетлин, Оскар Ривкин, Лазар Шацкин, Пьотър Смородин, Николай Чаплин, Александър Милчаков и Александър Косарев, не е разстрелян само Александър Милчаков, но за сметка на това той прекарва 16 години в концлагери в Норилск и Магадан.

    11:35 29.10.2025

  • 8 2222

    0 3 Отговор
    Украйна унищожи 30% от рафинериите на Русия. Следват 30% от язовирните страни.

    11:36 29.10.2025

  • 9 Факти

    4 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години. После си купи хотел с водопад в безводна България! Така, живеят от 36 години фалшива демокрация слугите на англосаксонските колонизатори!

    11:36 29.10.2025

  • 10 Иван Симеонов

    0 2 Отговор
    Няма толкова жалка псевдо империя като руската.

    Щяха да демилитаризират Украйна, а сега Украйна ги бомби без проблем всеки ден.

    11:37 29.10.2025

  • 11 Мишел

    2 0 Отговор
    Необяснимо или необяснено : Украйна пак атакува руската енергийна структура с дронове, но защо само в Украйна няма електричество?

    11:37 29.10.2025

  • 12 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Кои селяни? Руските селяни умират за по една пералня.

    11:37 29.10.2025

  • 13 Сантинел

    0 0 Отговор
    Лавров се възмущава ,че Запада не е реагирал в дипломатическите канали на изстрелването на ракетата Буревестник.
    Ми то на Западът му писна от вашата циркова щоу програма ,то ререртоара и е един и същ.

    11:38 29.10.2025

  • 14 Русофил

    0 0 Отговор
    Всеки дрон към Русия спасява руски животи, защото възпира агресора Путин

    11:38 29.10.2025

  • 15 2222

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Генерал Сирски: Въоръжените сили на Украйна унищожиха четири вълни на руски нашественици край Покровск

    11:38 29.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания